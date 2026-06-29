《博麗神社夏祭り2026》7/3(金)～31(金)よみうりランド隣接「HANA・BIYORI」にてコラボ企画実施！

コスパグループ株式会社【博麗神社崇敬会】「東方Project」×「HANA・BIYORI」情報

よみうりランドにて8月23日(日)までよみうりランドで開催中の《東方Project×よみうりランド「博麗神社夏祭り2026 in よみうりランド」》。今回さらに、2026年7月3日(金)～31日(金)の期間、よみうりランド隣接の新感覚フラワーパーク「HANA・BIYORI」でもコラボ企画の実施が決定しました。

博麗霊夢、霧雨魔理沙、風見幽香の描き下ろしイラストグッズの販売をはじめ、キーワードラリー・園内展示、そして7月19日(日)には東方Projectアレンジ音楽を集めたLIVEイベント《東方LIVEBOX》のSP(スペシャル)版を開催いたします。

7月3日(金)～31日(金)の開催期間中、XもしくはInstagramで「HANA・BIYORI」コラボ企画の写真をにハッシュタグ「#東方びより」をつけて投稿すると抽選で5名様に『グッズ購入特典全5種セット』をプレゼントするキャンペーンも実施。コラボ企画盛りだくさんな博麗神社夏祭り2026をお楽しみください。

【博麗神社崇敬会】

《博麗神社夏祭り2026》「東方Project」×「HANA・BIYORI」情報ページ

┗ https://hakurei-sukeikai.com/yomiuriland2026/hanabiyori(https://hakurei-sukeikai.com/yomiuriland2026/hanabiyori?utm_id=3soqdaub&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=touhouyomiuri2026&utm_content=hanabiyori)

＜イベント情報＞

「東方Project」×「HANA・BIYORI」

・開催期間：2026年7月3日(金)～7月31日(金)

・開催場所：HANA・BIYORI ※開催時間 HANA・BIYORIの営業時間に準じます。

・料金 イベントへのご参加は入園料が必要になります。

博麗神社夏祭り2026「コラボ特典付！特別ワンデーパス」で《HANA・BIYORI》も利用可能！

コラボワンデーパス特典「御朱印風ポストカード」「オリジナル缶バッジ」

・コラボワンデーパスの詳細はこちら

https://hakurei-sukeikai.com/yomiuriland2026/oneday-pass(https://hakurei-sukeikai.com/yomiuriland2026/oneday-pass?utm_id=yqc1uelf&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=touhouyomiuri2026&utm_content=hanabiyori_pass)

※遊園地入園口、HANA・BIYORI入園口のどちらからでも入園できます。

（特典の引き換え場所は遊園地園内です。）

※HANA・BIYORI連絡口を通じて遊園地とHANA・BIYORIの行き来が可能です。

（ただし、連絡口の通行可能時間は11:00～になります。11:00以前に両施設の利用をご希望される場合は、園外より直接お越しくださいませ。）

※チケット窓口での販売はございません。

◆グッズ情報 [7月3日(金)～31日(金)]

※7月3日(金) 4日(土) 5日(日)は、HANA・BIYORI内の物販会場の混雑が予想されるため、事前抽選による入場制限を実施いたします。 事前抽選入場のご案内が終了次第、[フリー入場]を予定しております。当日の案内はHANA・BIYORI公式Xをご確認ください。

【博麗神社崇敬会】「東方Project」×「HANA・BIYORI」販売グッズ情報【博麗神社崇敬会】「東方Project」×「HANA・BIYORI」グッズ購入特典情報

【販売グッズ情報】

・アクリルフィギュア HANA・BIYORI Ver. illust：baba 各2,530円(税込)

3種／博麗霊夢、霧雨魔理沙、風見幽香

・アクリルマルチキーホルダー HANA・BIYORI Ver. illust：baba 880円(税込)

3種／博麗霊夢、霧雨魔理沙、風見幽香

・ちびキャラ幻想郷 四季の花々 クリアファイル 550円(税込)

HANA・BIYORIでは上記の商品以外にも沢山の商品をご用意して皆様をお待ちしております！！

【購入特典情報】

「東方Project」関連商品を1,000円(税込)お買い上げ毎に特典[全5種]をランダムで1枚プレゼント！

【販売場所】

HANA・BIYORI館内 おみやげびより

※7月13日(月)はイベント開催の為、「プランツショップ」での販売を予定しております。

※販売商品の内容は「よみうりランドShop Gets」と異なる予定です。

【購入制限について】

より多くのお客様にご購入いただくため、個数制限を設けさせていただきます。ご理解の程よろしくお願いいたします。

・オリジナル商品：各種1会計3点まで

◆キーワードラリー

HANA・BIYORIの園内、8箇所に散りばめられたキーワードをキーワードラリー用紙に集めると1つの言葉になります！全て集めて物販場所にもどれば特典と交換！！

【博麗神社崇敬会】「東方Project」×「HANA・BIYORI」キーワードラリー情報

・価格 880円(税込)

※1会計1人につき合計3個まで

・受付時間 10:00～19:00

※達成特典の引き換えは20:00までとなります。

・販売場所／景品交換所

HANA・BIYORI館内 おみやげびより または プランツショップ

※おみやげびより混雑時は「プランツショップ」での販売に変更する場合があります。

・キーワードラリー用紙購入特典

【博麗神社崇敬会】「東方Project」×「HANA・BIYORI」キーワードラリー購入特典情報

キーワードラリー用紙1枚お買い上げごとに【御朱印風ポストカード(よみうりランドで配布しているものと別バージョン)】を1枚プレゼント！



※各種売切れ情報等の最新情報は、HANA・BIYORI公式Xをご確認ください。

・コンプリート特典

【博麗神社崇敬会】「東方Project」×「HANA・BIYORI」キーワードラリー コンプリート特典情報

HANA・BIYORIの園内、8箇所に散りばめられたキーワードを集めると、限定缶バッジを1つプレゼント！

※本キーワードラリーは実施期間中のみ有効となります。

※景品が無くなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

◆園内展示

園内各所には本コラボ限定の特別装飾やキャラクターパネルを設置いたします！

◆東方LIVEBOX SP [7月19日(日)]

東方Projectアレンジ音楽を集めたLIVEイベント「東方LIVEBOX」のSP版を開催！

【博麗神社崇敬会】「東方Project」×「HANA・BIYORI」東方LIVEBOX SP 情報

・開催時間 開演-14:30(終演16:00予定)／HANA・BIYORI開園-10:00

・出演者 Alstroemeria Records / 魂音泉 / DiGiTAL WiNG

ライブの詳細はこちら

https://hakurei-sukeikai.com/LIVEBOXSP20260719/(https://hakurei-sukeikai.com/LIVEBOXSP20260719/?utm_id=qc5gir3q&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2607touhouliveboxsp&utm_content=hanabiyori)

◆SNS投稿キャンペーン

コラボ中のHANA・BIYORIの写真に、対象ハッシュタグをつけて投稿すると抽選で『グッズ購入特典全5種セット』を5名様にプレゼント！

皆様のご参加をお待ちしております！！

・SNS投稿キャンペーン概要

1．HANA・BIYORIで開催されている「東方Project」×「HANA・BIYORI」の写真を撮影。

2．XもしくはInstagramで、撮影した写真にハッシュタグ「#東方びより」をつけて投稿。

3．抽選で5名様に『グッズ購入特典全5種セット』をプレゼント！

(※XとInstagramの合計で5名様)

・投稿期間 2026年7月3日(金)～7月31日(金)

・当選通知 2026年8月中旬予定

※当選通知は、メールもしくはInstagram・X（旧Twitter）のダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

応募時はHANA・BIYORI公式アカウントのフォローをお願いいたします。

ただしメールもしくはダイレクトメッセージが不通の場合や、通知後3営業日以内にご返信をいただけない場合は、

景品をお渡しできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※ご当選された方への各景品の発送は、8月中旬を目安に行いますが、場合によっては多少前後する場合がございます。

あらかじめご了承ください。

・SNS投稿キャンペーン参加に際しての注意事項

詳しくは「東方Project」×「HANA・BIYORI」特設ページよりご確認ください。

◇東方Project×よみうりランド「博麗神社夏祭り2026 in よみうりランド」イベント情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ReQO7UbD06c ]

・開催期間

2026.6.20(土)～8.23(日) ※休園日を除く

よみうりランドの営業時間に準じます。

【営業時間はこちら】

※最新の営業状況はよみうりランド公式サイトをご確認ください。

・開催場所 よみうりランド [〒206-8725 東京都稲城市矢野口4015-1]

・料金

イベントへのご参加はよみうりランドへの入園料が必要となります。

特典付き 特別ワンデーパスを「よみランCLUB」にて販売いたします。

イベントハッシュタグ：#博麗神社夏祭り2026

【原作】東方Project

【主催】よみうりランド／博麗神社崇敬会

【協力】・東方やおよろず商店

・博麗神社社務所

・東方ステーション／東方我楽多叢誌

◇関連リンク

・東方Project×よみうりランド「博麗神社夏祭り2026 in よみうりランド」特設ページ

┗ https://hakurei-sukeikai.com/yomiuriland2026/(https://hakurei-sukeikai.com/yomiuriland2026/?utm_id=kbrslgl2&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=touhouyomiuri2026&utm_content=0626)

・博麗神社崇敬会(東方やおよろず商店)公式X

┗ https://x.com/hakurei_sukei

・新感覚フラワーパーク「HANA・BIYORI」公式X

┗ https://x.com/Hanabiyori8717

◇権利表記

(C)上海アリス幻樂団

主催:HANA・BIYORI/博麗神社崇敬会 イラスト:baba、雨音くるみ

「博麗神社崇敬会」とは？

「博麗神社崇敬会」は「東方Project」を応援する企業や個人が集まり結成されたファンクラブ団体です。

「博麗神社崇敬会」は参加メーカーやサークルと連携することで様々な催事、イベントを企画、運営することを目的として活動しております。

※「博麗神社崇敬会」の活動は「東方Project」の著作権元である「上海アリス幻樂団」に許諾を得て企画運営を行っていきますが、「上海アリス幻樂団」のオフィシャルイベントを運営する団体ではございませんのでご注意ください。

「東方Project」とは？

「東方Project」とは、ＺＵＮ氏が主宰する同人サークル「上海アリス幻樂団」が制作している「弾幕系シューティングゲーム」を中心とした世界観および作品群、著作物などを指す。

ＺＵＮ氏が生み出す設定や世界観などの活動全般を「東方Project」と指す場合もある。

架空世界「幻想郷」を舞台とし、独特のキャラクターたちが織り成す魅力的かつ重厚な世界観は多くのファンを魅了しています。