【リゾナーレ那須】黄金色に輝く田んぼで秋の恵みを丸ごと味わう、究極の獲れたてブランチ「YATAI to FARM」1日3組限定で今年も開催

星野リゾート黄金色の田んぼを臨む特等席で味わう野菜を中心としたグリル料理

高原のアグリツーリズモリゾート「リゾナーレ那須」では、2026年9月1日～4日、7日～9日の期間、黄金色に輝く田んぼで秋の恵みを丸ごと味わう、究極の獲れたてブランチ「YATAI to FARM」を1日3組限定で今年も開催します。年間120種類以上の野菜とハーブを育てる農園「アグリガーデン」で収穫した野菜を、出来立てのグリル料理として味わうことができる特別な食体験です。今年は、施設内の田んぼで収穫したお米を羽釜で炊き上げた「リゾピラフ」が新登場 。黄金色に実った稲穂が揺れる田んぼの畔に設えた特等席で、秋の味覚を五感で楽しむ至福なひとときを提案します 。

「YATAI to FARM」

リゾナーレ那須は、豊かな自然の中で田園風景や農作物に親しみながら過ごす、高原のアグリツーリズモリゾートです。敷地内にある畑や田んぼを活かし、"Farm to Table（農園から食卓へ）"から着想を得て、「食卓を農園に運ぶ」という逆転の発想から本企画が生まれました。農園に設えた食卓は、自然に囲まれた特等席です。採れたての野菜をシェフが屋台で仕上げ、スタッフが出来立ての料理を一皿ずつ提供します。日本の原風景ともいえる田園と山々を目の前に、旬の味わいと四季の美しさを五感で楽しむ、リゾナーレ那須ならではの食体験です。

YATAI to FARMの特徴１ 畑から食卓へのつながりを体感する、農園「アグリガーデン」での収穫体験施設内の農園で野菜を収穫

施設内の農園「アグリガーデン」では、年間120種類以上の野菜やハーブを栽培しています。ここではホテルのキッチンから出る野菜屑などを堆肥化して畑に還す、循環型農法を導入。本プログラムでは、スタッフから土作りや循環の仕組みについて話を聞いた後、その豊かな土壌で育った旬の野菜を自ら収穫します。食の背景にある自然のサイクルを理解し、ブランチへの期待が自然と高まる体験です。

２ 炭火香るグリル野菜や、施設内の田んぼで育ったお米を羽釜炊きで味わう「リゾピラフ」野菜を中心としたグリル料理と羽釜で炊き上げるリゾピラフ

田んぼの畔に設えた屋台では、先ほど収穫したばかりの野菜に加え、地元・那須の生産者から取り寄せた旬の高原野菜を、シェフがその場で香ばしく焼き上げます。さらに今年は、施設内の田んぼで収穫したお米を使用した「リゾピラフ（＊）」が新登場。羽釜で舞茸やブイヨンと一緒にじっくり炊き上げることで、それぞれの旨みがお米の芯まで染み渡り、噛むほどに深いコクが広がります。まさに那須の秋が凝縮された、ここでしか味わえない究極なブランチです。

＊ お米をスープで炊き上げる手法が特徴で、具材の旨味が染み込んだ味わいを楽しむ料理名

３ 黄金色に実った田んぼを臨む特等席黄金色の稲穂を臨む特等席

8,500平方メートルもの広大な田んぼの畔に3組限定の特等席を用意します。日本の原風景である美しい田んぼと山を臨む絶好のロケーション。10月の収穫に向けて、黄金色に実った稲が頭を垂れて風で揺れている様子を楽しめます。秋の澄んだ空気と贅沢な眺めを独り占めしながら、ゆったりとブランチを楽しむことができます。

「YATAI to FARM」概要

期間 ：2026年9月1日～4日、7日～9日

時間 ：9:30～11:30

料金 ：大人（12歳以上）3,700円、7～11歳 3,200円、4～6歳 2,900円

＊プランに含まれている朝食に追加料金として

含まれるもの：畑ツアー、野菜収穫体験、食事

場所 ：田んぼ、農園「アグリガーデン」

定員 ：3組12名まで（1組上限4名）

予約 ：公式サイトにて3日前15時まで受け付け

（https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonarenasu/）

備考 ：悪天候時は野菜の収穫体験が中止となり、屋内レストランでの提供に変更します。

■リゾナーレ那須Books＆Cafeやプレイエリアを備える「POKO POKO」

那須の豊かな自然の中で農業の営みに触れる、日本初（＊1）の「アグリツーリズモリゾート（＊2）」。都会の喧騒を離れ、四季の変化やその土地の農体験や自然体験を楽しむ新しい旅のスタイルを提案します。

所在地 ：〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙道下2301

電話 ：050-3134-8093（リゾナーレ予約センター）

客室数 ：43室

料金 ：1泊24,000円～（2名1室利用時1名あたり、税込、朝食付）

アクセス：【車】東北自動車道那須I.C.より車で約20分

【電車】JR東北新幹線 那須塩原駅から送迎バスで約35分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonarenasu/

公式Instagram：@risonarenasu

＊1 2019年4月 日本国内における「アグリツーリズモリゾート」を調査 自社調べ

＊2 「アグリツーリズモ」とは、イタリア語の「アグリクルトゥーラ（農業）」と「ツーリズモ（観光）」を掛け合わせた造語。その土地の農体験や自然体験、文化交流を楽しむ旅のスタイルのことを意味します。

■リゾナーレ

「リゾナーレ」は、星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランドです。ブランドコンセプトは、夢中になって楽しみ尽くす滞在を指す「PLAY HARD」。その土地の特性を活かした空間デザインや多彩なアクティビティ、地域・季節ならではの体験を通し、想像を超えて記憶に残る旅を提案します。2025年12月に開業した「リゾナーレ下関」は、米国ニュース誌『TIME』が選ぶ「World's Greatest Places 2026」に選出されるなど、国際的にも高い評価を獲得しました。2027年には、ブランドとして9施設目となる「リゾナーレ福井」の開業を予定しています。

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/risonare/

公式Instagram：@hoshinoresorts.risonare