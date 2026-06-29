「京王トレインポイント」夏休み特別施策　小児運賃１００％ポイント還元キャンペーンを７月１８日（土）から実施します











≪利用例（イメージ）≫









(１)概 要



対象期間中、京王線沿線の一部対象施設・イベントで、条件を満たした大人会員に１００ポイント付与するキャンペーンを実施します。お子さまとのお出かけなどでおトクにポイントを貯めていただくことができます。



【付与条件】



〇慊蠅留悗嚢濕



対象施設・イベント会場内に掲出されている専用二次元コードを京王アプリ内のカメラで読み取る



（対象施設例）ケーブルカー高尾山駅、ジャイアンツタウンスタジアム、紀伊國屋書店 府中店



※自動改札機で入出場し、事前に登録したＰＡＳＭＯで当社線に定期外運賃をお支払いいただいた乗車が対象



※企画乗車券の利用や、定期券区間外から乗車された場合でも降車駅が定期券区間内の場合はポイント付与の対象外



※対象施設などの詳細は、トレインポイント専用ホームページでご確認ください。



ＵＲＬ：



(２)対象期間



７月１８日（土）初電から８月３１日（月）終電まで



(３)対象者



京王アプリ内の鉄道乗車ポイントサービスに会員登録した大人用ＰＡＳＭＯをご利用のお客さま



※ポイントは、ご乗車の最短３日後を目安に付与されます。



(４)その他



・すでに京王アプリをダウンロードされている方は、２０２５年８月２１日（木）以降にアップデートが必要です。



・本キャンペーンの実施期間・内容については事前の予告なく変更または終了する可能性があります。



・１回の降車につき、１イベントの二次元コードの読み取りが可能です。（同駅で他のイベントの二次元コードが掲出されている場合も、いずれか１つの二次元コードの読み取りのみが付与対象となります。）



３.お客さまのお問い合わせ先



京王お客さまセンター ＴＥＬ. ０３−３３２５−６６４４（９：００〜１８：００）



【参考１】京王トレインポイントについて



京王アプリ内の京王トレインポイント専用ページにおいて会員登録（無料）したＰＡＳＭＯで当社線をご乗車いただくと、乗車区間や回数にかかわらず、１回のご乗車ごとにポイントが貯まるサービスです（定期区間は除く）。大人会員は、ご利用運賃の５％分の「トレインポイント」を、小児会員は、ご利用運賃の５０％分の「トレインポイント」をいずれも乗車日の最短３日後に付与いたします。乗車によって獲得した「トレインポイント」は、京王ポイントに交換、ＰＡＳＭＯにチャージ、京王ＮＥＯＢＡＮＫに交換することができます。



詳しくは、専用ホームページをご覧ください。



ＵＲＬ：https://www.keio.co.jp/keiotrainpoint/index.html



※ＰＡＳＭＯは株式会社パスモの登録商標です。



※京王ＮＥＯＢＡＮＫは京王パスポートクラブが住信ＳＢＩネット銀行の銀行代理業者として契約締結の媒介を行う銀行サービスです。



【参考２】京王電鉄バス・京王バス「ちびっこ５０円」について



１．概 要



対象期間中、京王電鉄バス・京王バスの路線バス全線を一律５０円とすることで、親子で一緒にお出かけやお買い物をしやすくすることを目的としたキャンペーンです。



※高速バス・深夜急行バス・一部のコミュニティバス（ハチ公バス・すぎ丸・みたかシティバス・ＣｏＣｏバス・ちゅうバス）・イベントバス等を除く



２．対象期間



７月１８日（土）始発バスから８月３１日（月）最終バスまで



３．対象者



小児用交通系ＩＣカードをご利用の小学生以下のお客さま



※小学生以上のお客さまが同伴する１歳以上６歳未満の小児につきましては、お客さま１人につき２人を無賃とし、１歳未満の小児については無賃とさせていただいております。



４．その他



・小学生以下のお客さまが、ご本人の小児用交通系ＩＣカードでお支払いをした場合のみ適用されます。



・現金でお支払いの場合は通常運賃となります。



・深夜バスは適用外です。



５．お客さまの問い合わせ先



京王電鉄バス 運輸営業部営業企画担当 ＴＥＬ．０４２−３５２−３７１２



【参考３】高尾登山電鉄「夏休み高尾山へ家族でお出かけ応援キャンペーン」について



１．概 要



対象期間中、高尾登山電鉄ケーブルカー・リフトの小児運賃について割引を行い、夏休みの思い出づくりとしてご家族で自然あふれる高尾山へのお出かけを応援するキャンペーンです。



２．大人会員１００ポイント付与キャンペーンについて(１)概 要対象期間中、京王線沿線の一部対象施設・イベントで、条件を満たした大人会員に１００ポイント付与するキャンペーンを実施します。お子さまとのお出かけなどでおトクにポイントを貯めていただくことができます。【付与条件】〇慊蠅留悗嚢濕対象施設・イベント会場内に掲出されている専用二次元コードを京王アプリ内のカメラで読み取る（対象施設例）ケーブルカー高尾山駅、ジャイアンツタウンスタジアム、紀伊國屋書店 府中店※自動改札機で入出場し、事前に登録したＰＡＳＭＯで当社線に定期外運賃をお支払いいただいた乗車が対象※企画乗車券の利用や、定期券区間外から乗車された場合でも降車駅が定期券区間内の場合はポイント付与の対象外※対象施設などの詳細は、トレインポイント専用ホームページでご確認ください。ＵＲＬ： https://www.keio.co.jp/news/update/trainpoint/2026/20260629v12837.html (２)対象期間７月１８日（土）初電から８月３１日（月）終電まで(３)対象者京王アプリ内の鉄道乗車ポイントサービスに会員登録した大人用ＰＡＳＭＯをご利用のお客さま※ポイントは、ご乗車の最短３日後を目安に付与されます。(４)その他・すでに京王アプリをダウンロードされている方は、２０２５年８月２１日（木）以降にアップデートが必要です。・本キャンペーンの実施期間・内容については事前の予告なく変更または終了する可能性があります。・１回の降車につき、１イベントの二次元コードの読み取りが可能です。（同駅で他のイベントの二次元コードが掲出されている場合も、いずれか１つの二次元コードの読み取りのみが付与対象となります。）３.お客さまのお問い合わせ先京王お客さまセンター ＴＥＬ. ０３−３３２５−６６４４（９：００〜１８：００）【参考１】京王トレインポイントについて京王アプリ内の京王トレインポイント専用ページにおいて会員登録（無料）したＰＡＳＭＯで当社線をご乗車いただくと、乗車区間や回数にかかわらず、１回のご乗車ごとにポイントが貯まるサービスです（定期区間は除く）。大人会員は、ご利用運賃の５％分の「トレインポイント」を、小児会員は、ご利用運賃の５０％分の「トレインポイント」をいずれも乗車日の最短３日後に付与いたします。乗車によって獲得した「トレインポイント」は、京王ポイントに交換、ＰＡＳＭＯにチャージ、京王ＮＥＯＢＡＮＫに交換することができます。詳しくは、専用ホームページをご覧ください。ＵＲＬ：https://www.keio.co.jp/keiotrainpoint/index.html※ＰＡＳＭＯは株式会社パスモの登録商標です。※京王ＮＥＯＢＡＮＫは京王パスポートクラブが住信ＳＢＩネット銀行の銀行代理業者として契約締結の媒介を行う銀行サービスです。【参考２】京王電鉄バス・京王バス「ちびっこ５０円」について１．概 要対象期間中、京王電鉄バス・京王バスの路線バス全線を一律５０円とすることで、親子で一緒にお出かけやお買い物をしやすくすることを目的としたキャンペーンです。※高速バス・深夜急行バス・一部のコミュニティバス（ハチ公バス・すぎ丸・みたかシティバス・ＣｏＣｏバス・ちゅうバス）・イベントバス等を除く２．対象期間７月１８日（土）始発バスから８月３１日（月）最終バスまで３．対象者小児用交通系ＩＣカードをご利用の小学生以下のお客さま※小学生以上のお客さまが同伴する１歳以上６歳未満の小児につきましては、お客さま１人につき２人を無賃とし、１歳未満の小児については無賃とさせていただいております。４．その他・小学生以下のお客さまが、ご本人の小児用交通系ＩＣカードでお支払いをした場合のみ適用されます。・現金でお支払いの場合は通常運賃となります。・深夜バスは適用外です。５．お客さまの問い合わせ先京王電鉄バス 運輸営業部営業企画担当 ＴＥＬ．０４２−３５２−３７１２【参考３】高尾登山電鉄「夏休み高尾山へ家族でお出かけ応援キャンペーン」について１．概 要











【本件のポイント】峙王トレインポイント」に登録している小児会員を対象とし、「京王トレインポイント」を１００％分還元し、京王線・井の頭線の小児運賃を実質無料とするキャンペーンを、７月１８日（土）から８月３１日（月）まで実施。さらに、京王線沿線の一部対象施設・イベントで二次元コードを読み取るなどの条件を満たした大人会員に１００ポイント付与するキャンペーンも同時開催。同期間に、京王電鉄バス・京王バスでは、小児用交通系ＩＣカードを利用した方に限り小児運賃を一律５０円とする「ちびっこ５０円」を実施し、高尾登山電鉄でも小児運賃の割引施策「夏休み高尾山へ家族でお出かけ応援キャンペーン」を実施。５王グループとして、普段車をご利用の方にも電車やバスで出かける楽しさを知っていただくとともに、子育て世代に寄り添い、親子で住み続けたい沿線づくりを行っていく。１．小児運賃１００％ポイント還元キャンペーンについて(１)概 要対象期間中、京王線・井の頭線の小児運賃を実質無料とすることで、親子で一緒に夏休みのお出かけやお買い物をしやすくすることを目的としたキャンペーンです。(２)対象期間７月１８日（土）初電から８月３１日（月）終電まで(３)対象者京王アプリ内の鉄道乗車ポイントサービスに会員登録した小児ＰＡＳＭＯをご利用のお客さま※ポイント付与の上限１回のご乗車につき上限２００ポイントとさせていただきます。※ポイントは、通常のポイント（乗車運賃の５０％）と合わせて、ご乗車の最短３日後を目安に付与されます。(４)その他・京王線・井の頭線の自動改札機で入出場し、事前に登録したＰＡＳＭＯで当社線に定期外運賃をお支払いいただいた乗車が対象となります。・定期券利用区間の乗車や企画乗車券でのご乗車は対象外です。・他路線を経由した京王線内のご乗車についても、ポイント付与の対象となりますが、対象となるのは京王線内のご乗車区間のみです。・キャンペーン実施期間中に会員登録をした場合、登録日当日のご乗車分からポイント付与の対象となります。２．対象期間７月１８日（土）初電から８月３１日（月）終電まで３．対象者ケーブルカーおよびリフト各駅の券売機で小児用乗車券を購入いただいた小学生以下のお客さま※小学生以上のお客さまが同伴する６歳未満の小児につきましては、お客さま１人につき１人を無賃とさせていただいております。４．その他・企画乗車券等その他の乗車券については、割引対象外となります。５．お客さまのお問い合わせ先高尾登山電鉄 鉄道部運輸課 ＴＥＬ．０４２−６６１−４１５１