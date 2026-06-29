2026年夏　東京ミッドタウンに新店オープン　WCB最大規模のクラフトビアレストラン「Instant Classic by WCB」茅乃舎の四季を楽しむ新業態、Tamituの期間限定カフェも登場！

東京ミッドタウンマネジメント株式会社

東京ミッドタウン（港区赤坂 / 事業者代表 三井不動産株式会社）は、2026年7月に商業エリアに新店舗「Instant Classic by WCB」をオープンいたします。静岡発のクラフトビールブランド「West Coast Brewing（WCB）」による直営ビアレストランで東京3店舗目、直営店最大規模の店舗として登場。また、四季折々のだし料理を味わえる茅乃舎の新業態として「御食事 茅乃舎」も登場するほか、はちみつライフスタイルブランド「Tamitu」が今年も期間限定で出店し、新たな限定フレーバーを先行販売いたします。

自社醸造クラフトビールと本格Tex-Mexが楽しめるWCB直営ビアレストラン

▲メニューイメージ ▲店舗イメージ

◆Instant Classic by WCB （インスタント クラシック バイ ダブルシービー）

7月24日（金）オープン

＜クラフトビール＆アメリカン＞ ガーデンテラスB1 TEL / 03-6447-1555

テイクアウト・イートイン （店内70席）

11：00～23：00 （フード L.O.22：00 ドリンク L.O.22：30) ※ランチ時はL.O.14：00



静岡発のクラフトビールブランド「West Coast Brewing（WCB）」が手がける直営ビアレストランが登場。本格Tex-Mex（メキシコ風アメリカ料理）を主軸としたバーガー・サンド・タコスなど、肉料理中心のスペシャリティメニューを取り揃え、クラフトビールとのペアリングをご堪能いただけます。自社醸造のビールは最大16種取り揃えるほかオープンを記念したオリジナルビールもご用意しております。また、缶ビールテイクアウトカウンターではお好みのビールをお持ち帰りいただけるだけでなくギフト利用も可能です。ランチタイムからディナータイムまで、さまざまなシーンでご利用いただける「West Coast Brewing」の新たな拠点で、特別なひとときをお過ごしください。



＜メニュー 一例＞

BEER FLIGHT（3種飲み比べセット） 2,100円（税込）

▲イメージ

提供している種類豊富なビールの中から、お好きな銘柄を3種選んでいただけるお得な飲み比べセット。WCBが造る多様なビアスタイルの味わいを、一度にお試しいただけます。

※飲み比べセットは、150mL×3杯の予定。フードは別売りです。

Starwatcher 1,300円（税込）

▲イメージ

WCBのフラッグシップIPA。ホップ由来の柑橘感にブドウのニュアンス、ほのかなトロピカルフルーツの香り。さらにウッディでパイニーなアクセントが重なり、芳醇な余韻を残す一杯に。多くのファンから愛される、WCBが誇る原点の味わいをぜひお試しください。

四季折々のだし料理を提供 今年の夏は冷たい「だし和え麺」が楽しめる

茅乃舎の新業態「御食事 茅乃舎」が登場

▲メニューイメージ▲メニューイメージ▲トッピング（有料）イメージ

◆御食事 茅乃舎 (オショクジ カヤノヤ)

6月17日（水）オープン

＜和食レストラン＞ガレリアB1 TEL / 03‐3479‐0880

イートイン （店内22席）

11：00～21：00 ※L.O.20：30



「茅乃舎だし」など和風調味料を販売する「茅乃舎」から、四季の恵みを味わう新業態店舗が誕生。「季節に寄り添う、だし料理」をコンセプトに、四季折々のだし料理を提供します。オープン時には、暑い季節にさっぱりとお召し上がりいただける夏限定メニュー「だし和え麺」が登場。お好みのだしを麺に和える、冷たくてもうまみが際立つ新スタイルのメニューで、牛しぐれや蒸し鶏、彩り野菜などの具材とともにその日の気分に合わせた味わいをお選びいただけます。

秋には温かい「和え麺」、冬は芯から温まる「鍋」、春には芽吹きを味わうお料理など季節ごとに一番美味しいと感じていただける工夫を凝らしたお料理をご堪能ください。

＜期間限定ショップ＞

はちみつライフスタイルブランドが昨年に引き続きOPEN！

POP UP限定のカフェメニューや真夏の限定フレーバーの先行販売も

▲店舗イメージ▲Herbal Honey Citrus▲Tamituソーダ

◆Tamitu (タミツ)

7月1日(水)～8月31日(月)

＜はちみつ販売＞ ガレリアB1 TEL / 050-3553-1912 （受付:11：00～20：30、※表参道本店直通）

11：00～21：00 ※一部カフェメニューのみL.O.20：45



創業100余年の水谷養蜂園から生まれた、はちみつライフスタイルブランド「Tamitu」が、今年も期間限定で出店します。ハーブとスパイスを調合した冷たいものにも溶けやすい「Herbal Honey」の定番フレーバーに加え、真夏のシーズナルフレーバー「Herbal Honey Citrus」と、Citrusを使用したコンフィチュールを先行販売。また、Tamituオリジナルブレンドのグラノーラやドリップコーヒーなども取り揃えます。

併設するTamituカフェでは、お好きなHerbal Honeyを選んで楽しめる「Tamituソーダ」やソフトクリームなどのメニューを提供するほか、POP UP限定メニューとして「Tamituサンデー」も登場。夏にぴったりの甘いひとときを、TamituのPOP UPでお楽しみください。



※本リリースの内容は今後変更になる可能性があります。予めご了承ください。

※掲載画像は全てイメージです。

※最新の営業情報はオフィシャルサイトをご確認ください。



東京ミッドタウン基本情報

東京ミッドタウンは、かつて防衛庁があった土地にホテル（ザ・リッツ・カールトン東京）、文化施設（サントリー美術館、21_21 DESIGN SIGHTなど）、商業店舗、オフィス、住宅、医療施設、緑地などが集約された大規模複合都市です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/27065/table/353_1_73f0bec09d7c4a2ce1363e39b0110073.jpg?v=202606290151 ]



東京ミッドタウンについて

東京ミッドタウンは、広大なグリーンと6つの建物からなる複合都市です。

街にはさまざまなショップやレストラン、オフィス、ホテル、緑地、美術館などの施設が集まっています。

四季を感じるイベントで季節に寄り添い、いたるところに息づくデザイン・アートや「TOKYO MIDTOWN AWARD」が発掘した若き才能にふれて新たな発見を。そして街に根づくおもてなしで心が解きほぐされていく。

それらを融合させることで訪れた人に、上質で心地よい場所と時間を提供することを目指しています。

https://www.tokyo-midtown.com/jp/about/



三井不動産グループのサステナビリティについて

三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。2024年4月の新グループ経営理念策定時、「GROUP MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。



【参考】

・「グループ長期経営方針」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/

・「グループマテリアリティ」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/