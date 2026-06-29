いつもメ～テレをご覧いただきありがとうございます　メ～テレは2026年の年間上期平均視聴率で個人全体全日・ゴールデン・プライム帯「3冠」世帯全日・ゴールデン・プライム・ノンプライム帯「4冠」　を獲得！

名古屋テレビ放送株式会社

日頃よりメ～テレ（名古屋テレビ放送）をご覧いただき、誠にありがとうございます。

メ～テレは、2026年の年間上期平均視聴率で、個人全体は全日・ゴールデン・プライム帯の3冠、世帯は全日・ゴールデン・プライム・ノンプライム帯の4冠を獲得しました（ビデオリサーチ調べ、2025年12月29日（月）～2026年6月28日（日） 名古屋地区）。個人全体については全日・プライム帯が、世帯については全日・ゴールデン・プライム帯が、2025年の年間上期に続いて2年連続で1位となりました。

2026年の年間上期の全日帯の平均視聴率は、個人全体、世帯ともに1位を獲得しました。

朝の情報番組「ドデスカ！」（月～金 あさ6時～、土 あさ6時30分～）が、個人全体、世帯ともに月～金の同時間帯において1位を継続し、全日帯1位獲得に貢献しました。平日のニュース情報番組「ドデスカ＋」（月～金 午後3時40分～）や、バラエティ番組「超町人！チョコレートサムネット」（日 午後4時25分～）といったレギュラーの自社制作番組が、午後帯や土日の視聴率を支えました。

また、プライム帯も個人全体、世帯ともに1位を獲得。「報道ステーション」「サタデーステーション」「有働Times」などの全国ネットの生放送番組や、「ザワつく！金曜日」や「ポツンと一軒家」などのレギュラー番組が好調でした。

メ～テレでは2026年の年間下期も注目の番組を放送します。

7月には7月28日（火）「第108回全国高校野球選手権愛知大会決勝」、7月28日（火）・29日（水）「マイナビオールスターゲーム2026」を放送します。8・9月には8月2日（日）・9日（日）「オカムラ麺ズ倶楽部」、8月22日（土）「愛知トヨタpresents夢の1DAYパス～夏夢叶えますSP～2026」、8月29日（土）「チョコプラの買い主が見てみたい（仮）」、9月5日（土）「私をスキに連れてって」、9月19日（土）「ロッチの東海おかげ旅～出川哲朗がやってきたSP～（仮）」、9月26日（土）「気になる店の気になるあの人（仮）」などのメ～テレが制作するバラエティ番組を多く放送します。

これからも地元に「メ～ロメロ！」な局として多くの皆様に喜んでいただける“地元愛たっぷりな”番組を制作・放送してまいります。今後ともメ～テレをよろしくお願いいたします。