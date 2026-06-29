都心拠点ニーズの高まりに対応 永田町『BIZcomfort平河町』が増床オープン 出社回帰・オフィス拡張需要を背景に、複数名向けレンタルオフィスを新設

株式会社WOOC

コワーキングスペース・レンタルオフィスのBIZcomfort（ビズコンフォート）を全国約200拠点運営する、株式会社WOOC（読み方：ウォーク、所在地：東京都品川区、代表取締役：清水 裕久 以下、WOOC）は『BIZcomfort平河町（東京都千代田区）』の4Fにレンタルオフィスを増床し、2026年7月1日（水）にオープンします。

近年、出社回帰の動きが見られる中、都心オフィスの賃料上昇※1を受け、大きなオフィスを構えるコスト負担が増しています。『BIZcomfort平河町』ではこうした状況を踏まえ、初期費用を抑えて都心に拠点を確保できる複数名向けレンタルオフィスを新設します。

本増床では、3名用・7名用・8名用の複数名向けオフィスを新設することで、”千代田区永田町エリアに拠点を確保したい”ニーズに対応します。

都心オフィス需要の変化にシェアオフィスという選択を

BIZcomfort平河町 外観BIZcomfort平河町 3名用 レンタルオフィス 室内

働き方の多様化が進む中、近年は企業の出社回帰の動きもありオフィスの役割が見直されています。一方で、都心のオフィス賃料は上昇傾向にあり、通常のオフィス契約ではコスト負担が大きいという課題もあります。さらに、全社員がひとつの本社に集まるだけでなく、プロジェクトやチーム単位で柔軟に拠点を活用する考え方も広がりつつあります。※1

今回の増床により、従来の単一拠点型オフィスでは対応しきれない働き方に対応し、費用を抑えてオフィスを構えたい、サテライトオフィスを設置したいニーズの受け皿となります。

千代田区永田町エリアのオフィス・ビジネスニーズ

当拠点のある千代田区永田町エリアは、国会議事堂を中心に重要な官公庁が集まるエリアです。また、永田町駅は赤坂見附駅と直結しており、有楽町線、半蔵門線、南北線、銀座線、丸の内線と複数路線が使え交通アクセスにも優れています。営業・外勤チームの拠点、地方企業の東京拠点・支店など、ビジネスに適した好立地に、小規模オフィスを構えたいシーンにも当拠点が活躍します。当拠点の既存フロアにおける3名用・4名用レンタルオフィスはすでに満室稼働しており、複数名向けオフィスの需要の高さがうかがえます。

※1 参考：JLL「【2025-2029年】東京オフィス賃貸市場の最新動向と2026年以降の展望 - 空室枯渇時代の到来」：https://www.jll.com/ja-jp/insights/latest-trends-in-the-tokyo-office-rental-market

BIZcomfort平河町について

個室のレンタルオフィスのほか、1F・3Fはフリーアドレスのコワーキングスペースフロアがあります。個室だけでなく開放的なコワーキングスペースを利用することで、気分転換や休憩、退勤後の自分時間など、より柔軟な働き方も叶います。

4名用の会議室もあるため、クライアントとの打ち合わせや商談もできるなど、通常のオフィスと同等の機能を備えています。

BIZcomfort平河町 内覧会・無料体験会 開催！

BIZcomfort平河町の増床オープンを記念し、内覧会・無料体験会を以下日程で開催します。

［開催日］7月3日（金）・4日（土）

［受付時間］内覧会 9:00～18:00／無料体験会 10:00～18:00（最終受付 17:00）

・無料体験会では、1F・3Fのコワーキングスペースと、空室のレンタルオフィスを無料で使えます。

・レンタルオフィスは1名用・2名用の当日空室の個室をご案内します。事前にご予約を締め切る場合もあるためご了承ください。

・内覧は上記日程以外も順次受付しております。詳細のご確認およびご予約はHPよりお願いいたします。

【BIZcomfort平河町 HP】

https://bizcomfort.jp/tokyo/hirakawacho.html

メディア関係者の取材や撮影も大歓迎ですので、ぜひお気軽にお越しください。事前にご連絡をお願いいたします。

担当：株式会社 WOOC 國吉（くによし） TEL：080-7510-1295 MAIL：pr@wooc.co.jp

BIZcomfort平河町の特長

特長1. 24時間365日いつでも使える

朝からしっかりオフィスに出社する日、夜まで作業をしたい日など、働き方やライフスタイルに合わせていつでも好きな時間に使えます。

特長2. 初期費用を抑えてオフィスが持てる

レンタルオフィスは、デスク・チェア付きの鍵付き完全個室です。敷金・保証人不要※2、水光熱費・インターネット利用料込みの定額制で、安心して利用できます。

登記可能、専用ポストもあり、各種許認可にも対応しています。

今回増床する複数名用に加え、1名用・2名用個室もあり、法人だけでなく、個人やこれから起業準備をする方にも人気です。

※2 月額利用料と共益費の合計額が165,000円（税込）を超える場合は、審査により保証会社加入が必要となる場合があります。

3名用 レンタルオフィス 室内特長3.開放的なコワーキングスペースで気分転換も

1F・3Fは開放的なコワーキングスペースがあり、気分や用途に合わせて自由に使えます。個室のオフィスだけでなくコワーキングスペースも使い分けることで、より柔軟な働き方が叶います。

1F コワーキングスペース（カフェブース）特長4.会議室や無料サービスも充実

15分単位で利用できる4名用会議室※3があり、来客対応やチームミーティング、面接や面談などにも便利です。

1F・3Fのコワーキングスペースには、フリードリンク、無料プリンター、シュレッダー、電子レンジなど、日常的な業務を支える設備も備えています。

※3 予約制・有料

BIZcomfort平河町 施設概要

1F 4名用会議室

住所：東京都千代田区平河町2-13-1 読売平河町ビル1F・3F・4F・6F～8F

アクセス：東京メトロ 有楽町線・半蔵門線・南北線「永田町駅」4番出口徒歩4分／東京メトロ 半蔵門線「半蔵門駅」4番出口徒歩5分／東京メトロ 丸の内線「赤坂見附駅」4番出口徒歩10分

広さ：460.80平方メートル （139.39坪）※うち4F増床区画：76.75平方メートル （23.21坪）

席数：【コワーキングスペース】オープンスペース31席／【レンタルオフィス】29戸

増床区画：レンタルオフィス（個室）

3名用：8.4平方メートル

7名用：19.70平方メートル

8名用：19.45平方メートル

利用料金：【コワーキングスペース】

毎日プラン（24時間365日いつでも使える）：17,600円/月

土日祝プラン（土日祝日のみいつでも使える）：6,600円/月

全拠点プラン（全国のBIZcomfortが全て使える）：22,000円/月

1分プラン※4（1分ごとの従量課金制で使える）：8円/分（価格は拠点により異なる）

※4 1分ごとの利用料×時間が税抜き単価で計算され、1か月の合計請求額に対して消費税が加算されます。

【レンタルオフィス】59,400円～/月 （共益費込み・部屋により異なる）

設備：無線LAN、フリードリンク、無料プリンター、ロッカー、ポスト、登記可、会議室、WEB会議用個室

HP：https://bizcomfort.jp/tokyo/hirakawacho.html

BIZcomfort平河町 フロアマップ

BIZcomfortについて

BIZcomfortは「じぶん時間をもっと自由に快適に」をコンセプトに、全国でコワーキングスペースとレンタルオフィスを展開しています。テレワークの普及やリスキリング需要の高まりを背景に、仕事や勉強、創作活動など、多様な用途に対応する快適な空間を提供。都市部だけでなく郊外や住宅地にも出店し、暮らしに身近なワークスペースとして新たな社会インフラを目指しています。

BIZcomfort 東京都の新規オープン予定

2026年8月12日（水）BIZcomfort三軒茶屋南口

世田谷区の中でも人気の高い三軒茶屋。自宅近くに働く拠点を持ちたい「職住近接」を叶えるシェアオフィスです。

住所：東京都世田谷区三軒茶屋1-17-1 RKビル 1F~3F

HP：https://bizcomfort.jp/tokyo/sangenjaya-minamiguchi.html

BIZcomfort三軒茶屋南口2026年9月1日（火）BIZcomfort大井町

再開発の進む大井町エリア。BIZcomfort平河町同様、ビジネスの拠点として便利な立地にオフィスを構えたい方におすすめのシェアオフィスです。

住所：東京都品川区大井1-25-3 シティハイツ大井町2F

HP：https://bizcomfort.jp/tokyo/oimachi.html

WOOC 会社概要

BIZcomfort大井町

商号：株式会社WOOC（ウォーク）

代表：代表取締役 清水 裕久

本社所在地：東京都品川区東五反田一丁目14番10号 三井住友銀行五反田ビル6階・8階

電話：03-5789-3323

設立：2008年9月

資本金：17,510万円（資本準備金8,255万円含む）

年間売上高：18期 7,933,362（千円）

店舗数：レンタルオフィス200拠点・コワーキングスペース198拠点（提携店舗・新規オープン予定を含む）

従業員数：計 217名（社員92名・パート125名）※2026年5月31日時点

事業内容：レンタルオフィス・コワーキングスペース事業／住宅サブリース事業／リフォーム・リノベーション事業／不動産管理・仲介事業／不動産売買仲介事業

公式HP：https://www.wooc.co.jp/

【WOOCのSDGsについて】(https://www.wooc.co.jp/sustainability.html)

WOOCは「空間再生」と「シェアオフィス運営」を通じてSDGsの推進に取り組んでいます。シェアオフィス「BIZcomfort」は、都心だけでなく住宅地や郊外にも展開し、誰もがどこでも働ける環境を提供。多様な働き方や労働生産性の向上を支援し、「働きがい」と「経済成長」に貢献しています。

【WOOCの働き方について】

WOOCは「女性活躍推進法」に基づく厚生労働大臣認定の「えるぼし」において、最高位の３つ星を獲得しました。多様な働き方をサポートする企業として、自社内でも男女問わず互いを尊重し、自分らしく活躍できる環境実現への取り組みを続けてまいります。