2026年の紫外線対策トレンドは“着るUVケア”「Yoki」UVカットパーカー、発売3ヶ月で累計販売数５万枚を突破



























【Yoki】ラメ生地フード付きバックフリルパーカ



ラメ糸をミックスした上質な生地を採用し、シンプルなデザインの中にさりげな



い華やかさをプラスしました。バックスタイルにはこだわりのフリルをあしらい、気になるボディラインを品よくスマートにカバー。



上品なルックスで、いつものお出かけ着にも自然に馴染み、コーディネートの主役になる一枚です。



カラー：杢グレー・黒・ピンク 【Yoki】ラメ生地フード付きバックフリルパーカラメ糸をミックスした上質な生地を採用し、シンプルなデザインの中にさりげない華やかさをプラスしました。バックスタイルにはこだわりのフリルをあしらい、気になるボディラインを品よくスマートにカバー。上品なルックスで、いつものお出かけ着にも自然に馴染み、コーディネートの主役になる一枚です。カラー：杢グレー・黒・ピンク





■Yoki『UVカットパーカー』売上好調の要因＜市場背景＞男性の紫外線対策需要の高まり近年の記録的な猛暑に伴い紫外線対策への意識が高まる中、そのニーズは女性にとどまらず男性にも急速に浸透し、市場はジェンダーレスな広がりを見せています。「Yoki」でも今年３月からメンズアイテムの発売を開始し、４月は前月比2.5倍、５月も前月比2倍と着実に売り上げを伸ばし、需要が高まっていることが読み取れる結果となっています。◆崔紊觧膤粟対策」トレンドに伴い需要が拡大従来主流であった日焼け止めなどの「塗る対策」に対しては、塗りムラや効果の持続性といった”目に見えない予防”への不安や、こまめな塗り直しの手間の壁を感じる生活者が多く、現在は確実かつ手軽に対策ができる「着るUVケア」を組み合わせたWケアが定着しつつあります。さらに、これまではアームカバーやネックガードといった「小物」での部分的な対策が中心でしたが、近年は一枚で手軽に全身をカバーできる「UVウェア（衣料）」へと需要が大きくシフト。こうした「手軽さ」と「確実性」を求める男女共通のライフスタイルトレンドが、今回の販売好調を後押しする大きな背景となっています。＜アイテムのポイント＞1.サッと羽織るだけで完結する手軽さ通勤・通学からスポーツ、アウトドア、運転時まで、羽織るだけで手軽に紫外線対策ができる点が特長です。ストレッチ性に優れた快適な着心地に加え、スポーツウェアらしさを抑えたタウンユースにもなじむデザインで、機能性とファッション性を両立。日常のさまざまなシーンで使いやすいUVウェアとして、近年高まる“着るUV対策”へのニーズに対応しています。2. 今年の紫外線対策トレンド“着るUV対策“を実現する「フルカバー仕様」メンズ・レディース共にフードや指穴付きの設計により、顔まわりから手元までしっかりカバー。さらに、全カラーで紫外線UVカット率99％以上、紫外線保護指数（UPF）は最高ランクの50＋を実現。紫外線対策機能とファッション性を両立し、カラーを楽しみながら本格的なUVケアを可能にします。特にメンズ向けUVウェアでは珍しい手元まで覆う仕様が、男性の紫外線対策ニーズに対応します。3. 「紫外線対策」×「接触冷感・メントール加工」で暑さ対策も備える高機能性接触冷感素材を採用し、暑い季節でもひんやりとした着心地を実現。さらにメントール加工※を施すことで、爽やかな着用感を提供します。紫外線対策だけでなく、暑さ対策にも配慮した機能性も特長です。※アイテムにより加工内容が異なります。■クロスプラス Yoki 担当者コメントYokiのUVカットパーカーは、従来の『スポーツシーンで着るもの』というUVウェアの枠を超え、日常のファッションとして楽しんでいただけるよう、カラーリングや仕様など”タウン見え”に徹底的にこだわりました。スポーツやレジャーだけでなく、街歩きやちょっとしたお出かけなど、日常のあらゆるシーンで活躍するアウターとして、多くの方にご愛用いただきたいと考えております。■主な商品ラインアップ