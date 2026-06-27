野瀬翔也選手 北海道コンサドーレ札幌へ完全移籍のお知らせ

株式会社ザスパ

このたび、弊クラブに所属しております野瀬翔也選手が北海道コンサドーレ札幌に完全移籍することとなりましたので、お知らせいたします。

野瀬 翔也 Shoya NOSE

【ポジション】

DF

【生年月日】

2003年2月14日（23歳）

【出身地】

愛知県

【身長/体重】

185cm/75kg

【経歴】

名古屋グランパスU-12→名東クラブJrユース→東邦高校→阪南大学→ザスパ群馬

【出場歴】

明治安田J2・J3百年構想：19試合/1得点

J3：25試合/0得点

リーグカップ：1試合/0得点

天皇杯：1試合/0得点

Jリーグ通算：25試合/0得点

【野瀬選手のコメント】

「ザスパ群馬にかかわるすべての皆さま

このたび、北海道コンサドーレ札幌へ完全移籍することになりました。

一年半という短い時間ではありましたが、本当にありがとうございました。

大学卒業時に進路がなかなか決まらない中、声をかけてくださった強化部の方々がいなければ確実に今の自分はいません。本当にありがとうございました。沖田監督をはじめとするスタッフの方々、初めてプロの世界に入った自分に対して数えきれないほどのことを教えていただき成長させてもらいました。本当にお世話になりました。

そしてピッチ内外でたくさんの時間をともにした選手の皆さん。皆さんのおかげで毎日が楽しく充実していました。これからも仲良くしてください。

ファン・サポーターの皆さま、満足のいくシーズンを過ごさせることができずにすみません。どんなときでも熱く、ときに厳しく、背中を押し続けてくださり、本当にありがとうございました。勝利後の草津節を皆さんと笑顔で歌う時間がとても幸せでした。『野瀬翔也は群馬が育てた』と皆さんに言ってもらえるように頑張ってきます。

キャリアの最初がザスパ群馬で良かったと心の底から思います。覚悟を持って戦ってきます。

本当にありがとうございました」