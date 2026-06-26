茨城県の「データ分析・AI活用人材育成業務」を受託！

株式会社ピープルドット

株式会社ピープルドット（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：堅田 洋資、以下ピープルドット）は、茨城県が実施する令和8年度「データ分析・AI活用人材育成業務」を受託し、本日より受講生の募集を開始することをお知らせいたします。

本事業は、茨城県内企業等におけるデジタル人材の育成を支援するため、データ分析や生成AIの活用を実践的に学ぶ講座を開講します。データ分析の基礎から、生成AIを活用した業務改善に向けた実践活用まで、実務に直結する内容を段階的に学べる講座となっております。

■受託の背景

現在、産業の持続的成長においてデータ分析や生成AIの活用は不可欠となっています。しかし、地方の中小企業においては「何から学べばよいか分からない」「市販のeラーニングを導入しても途中で挫折してしまう」といった課題が多く見られます。

ピープルドットはこれまで、数多くの企業や自治体向けに「実務で使えるデジタル人材育成」を支援してまいりました。この度、茨城県の「データ分析・AI活用人材育成業務」を通じて、当社の強みである「挫折させない伴走体制」と「実践的なカリキュラム」を融合したハイブリッド型プログラムを提供し、県内企業のデジタル人材の育成に貢献いたします。

■受講生が着実にスキルを身につけ、実務で成果を出すための4つの特徴

特徴１.：生成AIで「作れる感覚」を即日体験

学習の初期段階で生成AIのプロンプト活用やコーディング補助を習得。デジタルへの苦手意識をなくし、「作れる感覚」を即日体感します。

特徴２.：自分のペースで学べるオンデマンド設計

24時間いつでもどこでも、LMS（Learning Management System：学習管理システム）を活用。短い動画と小テストの繰り返しで、隙間時間でも着実に進められます。「まとまった時間がない」という悩みを解消し、継続しやすい設計です。

特徴３.：実務直結の3つの専門ライン

全員共通の基礎リテラシーに加え、各自の業務に合わせて「経営ダッシュボード」「機械学習・予測」「AI自動化・アプリ開発」から選択。業務課題に最も近い実践スキルを集中的に習得できます。

特徴４.：挫折させない手厚い伴走支援体制

日々の疑問を解消するSlackヘルプデスクに加え、リアルでの個別勉強会やメンタリング、学習仲間とのコミュニティ機会を網羅。オンライン学習にありがちな途中リタイアを防ぎます。

■「いばらきリスキリング推進宣言企業」は受講料半額

茨城県が実施する「いばらきリスキリング推進宣言企業」に登録されている企業は、受講料（一人）が通常30,000円（税抜）のところ、半額の15,000円（税抜）で受講することができます。自社のデジタル化・DXを推進したい経営者・担当者の方にとって、非常に始めやすい制度となっています。

■募集要項・お申し込み方法

対象者： 茨城県内に事業所を置く企業の従業員、経営者、個人事業主等

募集定員： 100名程度（先着順、定員に達し次第締め切ります）

受講期間： 2026年7月～2027年3月

受講費用： 一般：30,000円（税抜）/ リスキリング推進宣言企業：15,000円（税抜）

一次申し込み締め切り：2026年8月7日（金）

講座の詳細は、以下の特設LPよりご確認ください。

https://datamix.co.jp/lp/ibaraki-dx2026/

講座は右記二次元コードからお申し込みください。

【無料オンライン説明会のご案内】

本講座の開講に先立ち、講座内容や学習の進め方をご紹介するオンライン説明会を開催します。説明会では、カリキュラムの内容、学習スケジュール、eラーニングの進め方、ヘルプデスクやフォローアップ勉強会などの支援体制についてご説明します。受講を検討されている方は、まずはお気軽にご参加ください。

説明会日時：

・第1回：2026年7月25日（土）14:00～16:00

・第2回：2026年7月29日（水）19:00～21:00

内容： 本プログラムの詳細、各選択ラインの解説、質疑応答

参加費： 無料（事前申込制）

説明会は下記二次元コードからお申し込みください。

■PeopleDot（ピープルドット）について

ピープルドットは、データサイエンス領域でのスクール事業や企業研修・コンサルティング事業、データサイエンスビジネス事業の開発などを展開する企業です。主に、統計学や人工知能、機械学習などデータサイエンスの手法を駆使したデータ分析を通じ、ビジネスの戦略設計ができる人材の育成をおこなってきました。企業や個人に対し、年間約2,200名以上（2025年度実績）にデータサイエンス関連の教育を提供した実績を有しています。データサイエンス領域にかかるサービスを通じて、社会やビジネスにおける課題の解決に貢献しています。

社名 ：株式会社ピープルドット

設立 ：2017年2月

所在地 ：東京都千代田区神田神保町2-44第２石坂ビル2F

代表者 ：代表取締役社長 堅田洋資

事業概要：データ・AI活用やデジタルビジネスのコンサルティング

教育・研修現場の課題に対するソリューションシステムの企画・開発

データサイエンス領域における教育プログラム企画・開発・運営

法人向け研修プログラムの提供

データサイエンス人材の人材紹介

データサイエンス領域における事業・プロダクト開発

URL ：https://peopledot.co.jp/

： https://datamix.co.jp/

本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ

株式会社ピープルドット

TEL：03-6272-3970 E-mail：info-ibaraki-dx@peopledot.co.jp