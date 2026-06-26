『プロ野球スピリッツA』で栄光のドラフト1位たちが集結！「ドラ1セレクション」が本日スタート

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』（以下、『プロスピA』）で、歴代のドラフト1位選手が登場する「ドラ1セレクション」を本日6月26日（金）から開催することをお知らせします。

「ドラ1セレクション」では、城島健司（福岡ソフトバンクホークス）、清原和博（埼玉西武ライオンズ）、藤浪晋太郎（阪神タイガース）、岡本和真（読売ジャイアンツ）を含む計12選手が登場します。憧れの「ドラ1」を手に入れて、オーダーを強化しましょう！

あわせて、ゲーム内では、10,000ストック経験値と10,000コインが毎日交互に手に入る「ドラ1セレクション開催記念キャンペーン」など、様々なキャンペーンを開催中です。この機会にぜひ『プロスピA』をお楽しみください。

「ドラ1セレクション」本日スタート！ドラフト1位を経験した12選手が登場

■期間：6月26日（金）15:00 ～ 7月6日（月）14:59

城島健司（福岡ソフトバンクホークス）陽岱鋼（北海道日本ハムファイターズ）山崎福也（オリックス・バファローズ）片山博視（東北楽天ゴールデンイーグルス）清原和博（埼玉西武ライオンズ）有藤道世（千葉ロッテマリーンズ）藤浪晋太郎（阪神タイガース）筒香嘉智（横浜DeNAベイスターズ）岡本和真（読売ジャイアンツ）立浪和義（中日ドラゴンズ）佐々岡真司（広島東洋カープ）山田哲人（東京ヤクルトスワローズ）

様々なキャンペーンを開催中！

■ドラ1セレクション開催記念キャンペーン

「ドラ1セレクション」開催を記念して、期間中ログインするだけで10,000ストック経験値と10,000コインが毎日交互に手に入るキャンペーンを開催！

期間：6月26日（金）15:00 ～ 7月4日（土）14:59

■期間限定パワスピ・ポイントクラブコラボ エナジー販売キャンペーン

お一人様1回限り、250エナジーを3,000円(税込)で購入できるお得なキャンペーンを開催中です。

エナジーをお得に購入できるKONAMI Gamesストアもぜひご確認ください。

https://store.konami.net/prospi_a/product/list

期間：6月26日（金）15:00 ～ 7月6日（月）14:59

モバイルゲーム 『プロ野球スピリッツA』

7,300万ダウンロード突破（2026年6月時点）！プロ野球選手を360度から撮影し、そのデータを元に3Dモデルデータとしてゲーム中に再現する「3Dスキャン」技術を採用し、モバイルゲームとは思えない美麗なグラフィックと臨場感を実現。手軽な操作で野球アクションや選手の育成を楽しむことができる、本格派プロ野球ゲームアプリです。プレーヤーは、実在のプロ野球選手を収集・育成して最強のチームを作り、全国のライバルと対戦しながら、優勝を目指します。さらに、試合情報や選手データなどのプロ野球情報も充実。対戦だけでなくプロ野球情報ツールとしてもお楽しみいただけます。

モバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』公式サイト：https://www.konami.com/games/prospi_a/

公式X：@prospiA_PR

[表: https://prtimes.jp/data/corp/50711/table/1443_1_f7665d5fe0e4814307de97d9e90d44cd.jpg?v=202606260352 ]

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