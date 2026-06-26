「FUKUOKA OH SADAHARU LEGACY PROJECT SPECIAL MATCH Supported by 昭和建設」 出場選手を追加発表！
福岡ソフトバンクホークス株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役社長CEO：後藤芳光）は、2026年11月23日（月・祝）に開催する「FUKUOKA OH SADAHARU LEGACY PROJECT SPECIAL MATCH Supported by 昭和建設」（略称：王レガシースペシャルマッチ）に出場する新たなOB選手が決定いたしましたので、お知らせします。
本試合では、小久保裕紀氏率いる「王監督レジェンド軍」と、和田毅氏率いる「王会長レジェンド軍」が対戦。王貞治氏とともにホークスの歴史を築いたレジェンドたちが集結する特別な一戦として開催します。
なお、今後も出場選手を順次発表予定です。王貞治氏の歩みとホークスの歴史を彩ったレジェンドたちによる夢の競演に、ぜひご期待ください。
本試合の観戦チケットは、2026年6月27日（土）より先行販売、翌28日（日）より一般発売を開始いたします。レジェンドたちが織りなす一日限りの特別な試合を、ぜひ球場でお楽しみください。
【FUKUOKA OH SADAHARU LEGACY PROJECT SPECIAL MATCH Supported by 昭和建設】
■ 開催概要
※赤字が追加選手。
※都合により変更となる場合がございます。
※試合概要、チーム分けについては後日お知らせいたします。
特設サイトはこちら ⇒ https://www.softbankhawks.co.jp/ex/specialmatch/2026/
■チケット発売情報
●6月27日（土）11:00よりホークス公式チケットサイト「タカチケット」にて順次ステージ別先行先着順販売開始
●6月28日（日）10:00 より一般販売開始
・タカチケット：https://ticket.softbankhawks.co.jp/event/release/202611231400/8/
・チケットぴあ：https://ticket.pia.jp/pia/event.ds?eventCd=2624284
・ローソンチケット：https://l-tike.com/hawks_specialmatch_ob/
・シーズンシート優待販売（ローソンチケットWeb販売）：https://l-tike.com/st1/hawks_specialmatch
※タカポイント交換も実施予定です
●特典付きチケット
王レガシースペシャルマッチをよりお楽しみいただける特典付きのチケットを販売いたします。
詳細はこちら：https://www.softbankhawks.co.jp/news/detail/202601030501.html
■スーパーボックス販売情報
●受付・販売期間
6月27日（土）10:00 ～ 完売または試合日5日前23:59まで
●販売対象ルーム
※飲食は別途料金が必要
●販売先
・チケットぴあ：http://ticket-search.pia.jp/pia/search_all.do?pc1=591&pc2=072&mode=3(http://ticket-search.pia.jp/pia/search_all.do?pc1=591&pc2=072&mode=3)
・タカチケット：https://ticket.softbankhawks.co.jp/plans/plan_20260201_01#planstop
・ローソンチケット：https://l-tike.com/sports/sbox_ob/