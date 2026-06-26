「SAP(R) Concur(R) Fusion Exchange 2026 Public Deep Dive / Academic Day～DX時代の大学経営戦略～」オフラインイベントで山口大学様と共同登壇

株式会社ニーズウェル

株式会社ニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡元）は、6月4日(木)に大阪、6月9日(火)に福岡で開催された「SAP Concur Fusion Exchange 2026 Public Deep Dive / Academic Day ～DX時代の大学経営戦略～」のオフラインイベントに参加し、国立大学法人山口大学（以下「山口大学」）様と共同登壇したことをお知らせいたします。

1. イベント概要

近年、私立大学の半数以上が定員割れとなるなど、18歳人口の減少が日本の高等教育機関に大きな影響を与えています。また、世界大学ランキングでは一部のトップ校を除き、多くの大学が順位維持に苦戦しており、研究力や国際競争力の強化が急務です。限られた予算や人材の中で学生獲得と研究力向上を両立するためには、DXによる業務効率化やデータに基づく戦略的な経営判断が不可欠となっています。

こうした背景の中、大学業界におけるDXの実践事例をもとに、業務効率化、研究費管理、データ活用の進め方を学べる場として、本イベントは大学関係者向けに毎年開催されています。今回は、オンライン配信に加え、6月4日(木)に大阪、6月9日(火)に福岡でオフラインイベントが開催され、プレゼンテーション、グループディスカッション、ネットワーキングを通して、参加者同士が課題や取り組みを共有し、今後の取り組みに役立つヒントを得る機会となりました。

2. 登壇概要

オフラインイベントにおいて、当社がSAP Concur導入を支援させていただいた山口大学様と共同登壇し、大学特有の業務特性を踏まえた旅費業務見直しのポイントを中心に、以下の内容をご紹介しました。特に、複雑な予算管理や承認フローなど、大学特有の課題に対応する内容については、多くの参加者から高い関心をいただきました。

▪ 旅費業務の課題とシステム化の必要性

▪ 課題解決へのアプローチとシステム選定時の評価ポイント

▪ 業務効率化とガバナンス強化の両立および期待される効果

▪ さらなる効率化に向けた継続的なDX推進

また、当日は共同登壇に加え、グループディスカッションやネットワーキングを通して、以下の取り組みを行いました。参加者との直接的な意見交換は、大学業界におけるデジタル化ニーズの高まりと、実務課題の具体像を把握する貴重な機会となりました。

▪ 各大学における経理・財務領域の現状および課題のヒアリング

▪ システム導入に関する検討状況の情報交換

▪ 当社が提供可能な支援内容のご紹介(システム導入支援、業務設計、運用改善など)

3. 今後の展望

本イベントで生まれた交流を契機に、各大学の課題や検討状況に応じた提案を進め、具体的な業務改善とDX推進の支援につなげてまいります。

引き続き、SAP Concurを累計170社以上に導入してきた実績で培ったノウハウと、業務効率化・DXを支える各種ソリューションを活用し、文教分野における経費精算業務の効率化を支援するとともに、業務プロセスの最適化とDX推進に貢献してまいります。

４. 会社概要

【会社概要】

会社名：株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階

代表者：代表取締役社長 松岡 元

設立：1986年10月

URL： https://www.needswell.com/

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守、関連技術・ソリューションの研究開発（AI駆動開発 等）

【報道関係資料】

IRニュース https://www.needswell.com/ir/news

その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index

【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部

sales@needswell.com

050-5357-8344（直）

【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部

ir-contact@needswell.com

■本リリースについて

本リリースに記載の内容は、株式会社ニーズウェルが当社の責任において作成したものです。

■株式会社コンカーについて

世界最大の出張・経費管理クラウド SAP Concur の日本法人で、2010年10月に設立されました。『Concur Expense（経費精算・経費管理）』・『Concur Travel（出張管理）』・『Concur Invoice（請求書管理）』を中心に企業の間接費管理の高度化と従業員の働き方改革を支援するクラウドサービス群を提供しています。

コンカーの詳細については https://www.concur.co.jp をご覧ください。

■SAP Concurについて

SAP Concur は、出張、経費、請求書管理を統合したソリューションを提供する世界有数のブランドであり、これらのプロセスの簡素化と自動化を追求しています。高い評価を得ているSAP Concurのモバイルアプリは、社員の出張をサポートし、経費を自動で入力し、請求書の承認を自動化します。AI を使いリアルタイムのデータを統合、分析することで、効率的な支出管理を行うことが可能です。SAP Concurのソリューションは、手間の掛かる作業をなくし、お客様の業務効率化に貢献、最高の状態でビジネスを進めることができるようサポートします。詳細はconcur.comまたはSAP Concur ブログをご覧ください。

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