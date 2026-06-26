SHEGLAMが推し活メイク実態調査を実施 約6割が推し色メイクを経験、アイテム選びで重視するのは「価格」「発色」「崩れにくさ」

SHEIN JAPAN 株式会社

150以上の国と地域で展開するグローバルコスメブランド「SHEGLAM」は、10～30代の女性301人を対象に、「推し活メイク」に関する実態調査を実施しました。

ライブ参戦や推しの誕生日、舞台観劇など、推し活の楽しみ方が多様化するなかで、推しのメンバーカラーをメイクに取り入れる「推し活メイク」への関心が近年高まっています。また、これから迎える夏は、ライブやフェスなど推し活が盛り上がる季節でもあり、推しカラーを取り入れたメイクにも注目が集まると予想されます。

本調査では、約9割の人が「推しがいる」と回答しました。また、推し色をメイクに「よく取り入れる」「たまに取り入れる」と答えた人は6割にのぼり、推し色をメイクに取り入れる楽しみ方が広がっていることがうかがえました。

本リリースでは、推し活メイクを取り入れるシーンや、推し活メイクアイテムに求められる要素について、最新の調査結果とともにご紹介します。

■「推し活メイクに関する実態調査」概要

・調査期間：2026年6月4日～6月19日

・調査方法：オンラインアンケート

・対象人数：301名

・調査対象：10～30代の女性

・調査元 ：ノウンズ消費者リサーチ

■調査結果

１.約9割が「推しがいる」と回答

「あなたには推しがいますか？」という質問に対し、約9割が「はい」と回答しました。多くの人にとって推しの存在が身近なものとなっていることがうかがえます。

２.約6割が、推し色をメイクに取り入れた経験あり

「推しのメンバーカラー（推し色）をメイクに取り入れることはありますか？」という質問では、「よく取り入れる」が28.9％、「たまに取り入れる」が30.2％となり、約6割の人が推し色をメイクに取り入れていると回答しました。推しカラーをメイクに取り入れる楽しみ方が、多くの人に浸透しつつあることがうかがえます。

３.推し活メイクをするタイミングは「ライブ参戦日」「推しの誕生日」が上位

「推し活メイクをするタイミングを教えてください。」という質問では、「ライブ参戦日」が25.8％で最多となり、「推しの誕生日」が24.8％で続きました。また、「SNS投稿時」が18.8％、「配信・放送日」が16.3％となっており、推し活メイクが現地イベントだけでなく、オンライン上で推し活を楽しむタイミングにも取り入れられていることがうかがえます。

４.推し色メイクアイテム選びで重視されるのは、「価格」「発色」「崩れにくさ」

「推し色メイクアイテムに最も求める要素は何ですか？」という質問では、「試しやすい価格」が27.1％で最も多く、次いで「発色の良さ」が24.6％、「崩れにくさ」が22.9％となりました。推し色メイクアイテムには、推しカラーを気軽に楽しめる手に取りやすさに加え、思い通りの色味を表現できる発色の良さや、イベント時にも頼れる崩れにくさが求められていることがうかがえます。

５.推し色メイクに取り入れたいアイテム、1位は「アイシャドウ」

「推し色をメイクに取り入れるとしたら、どのアイテムで取り入れたいですか？」という質問では、「アイシャドウ」が29.5％で最多となり、次いで「ラメ」が20.4％、「リップ」が18.5％となりました。目元に推しカラーを取り入れられるアイシャドウやラメへの支持が高く、推し色メイクでは、さりげなくも印象的にカラーを取り入れられるアイテムが好まれていることがうかがえます。

■推し活をもっと楽しく可愛く！推しカラー別SHEGLAMおすすめアイテム6選

【赤色】「Life Is Delicious Pocket Lip Jam」

みずみずしいツヤ感が魅力のリップアイテム。ジャムのようになめらかなテクスチャーが唇になじみ、自然な血色感とうるおい感を演出します。軽やかな付け心地でベタつきにくく、ひと塗りでツヤのある唇に。コンパクトなサイズ感で持ち運びにも便利です。

＜商品詳細＞

・価格：\977（税込）

・カラー：Ambrosia

・購入先：SHEGLAM 公式サイト

https://www.sheglam.com/en/product/Life-Is-Delicious-Pocket-Lip-Jam-Ambrosia-12573232544924608

【青色】「Crystal Intentions Manifesting Glow Glitter Eyeshadow」

目元に透明感と華やかさをプラスしてくれるグリッターアイシャドウ。アクアマリンをイメージした涼しげなカラーと繊細なきらめきが、印象的な目元を演出します。単色使いはもちろん、手持ちのアイシャドウに重ねても使いやすく、推し活の日のメイクをより特別な印象に仕上げてくれます。

＜商品詳細＞

・価格：\977（税込）

・カラー：Aquamarine

・購入先：SHEGLAM 公式サイト

https://www.sheglam.com/en/product/Crystal-Intentions-Manifesting-Glow-Glitter-Eyeshadow-Aquamarine-13360673187874816

【黄色】「Lucky Duck 3D Highlighter」

立体感のあるツヤ肌を演出するハイライター。繊細なパールが光を集め、頬や鼻筋などに自然な輝きをプラスしてくれます。なめらかな粉質で肌になじみやすく、ひと塗りで華やかな印象に。イベントやライブ前のメイクの仕上げにもおすすめです。

＜商品詳細＞

・価格：\1,303（税込）

・購入先：SHEGLAM 公式サイト

https://www.sheglam.com/product/Lucky-Duck-3D-Highlighter-11368127519179840

【緑色】「The Professor's Girls Palette」

ポップなカラーを楽しめるアイシャドウパレット。カラフルなマットカラーと華やかなシマーが揃い、推しカラーを主役にしたアイメイクから、普段使いしやすいニュアンスメイクまで幅広く楽しめます。パワーパフガールズとのコラボならではのキュートなデザインにも注目です。

＜商品詳細＞

・価格：\1,599（税込）

・カラー：Toughest Fighter

・購入先：SHEGLAM 公式サイト

https://www.sheglam.com/product/The-Powerpuff-Girls-X-SHEGLAM-The-Professor%27s-Girls-Palette-Toughest-Fighter-8815134933157

【紫色】「Color Bloom Liquid Blush」

血色感と透明感をプラスしてくれるリキッドチーク。みずみずしいテクスチャーで肌になじみやすく、自然なツヤ感のある仕上がりを叶えます。少量でも伸びが良く、頬にふんわりとした彩りをプラス。ナチュラルメイクから華やかな推し活メイクまで使いやすいアイテムです。

＜商品詳細＞

・価格：\880（税込）

・カラー：Lilac Dream

・購入先：全国のバラエティショップ（※一部店舗除く）、SHEGLAM 公式サイト

https://www.sheglam.com/product/Color-Bloom-Liquid-Blush-Lilac-Dream-10704919372680512

【ピンク】「Creamsicle Eyeshadow Stick」

目元を手軽に華やかに仕上げるスティックアイシャドウ。クリーミーなテクスチャーがまぶたになめらかに伸び広がり、自然なツヤ感と美しい発色を叶えます。スティックタイプなので持ち運びやすく、指でぼかすだけで簡単にアイメイクが完成するのも魅力です。

＜商品詳細＞

・価格：\814（税込）

・カラー：Petals

・購入先：SHEGLAM 公式サイト

https://www.sheglam.com/product/Creamsicle-Eyeshadow-Stick--04-Petals-13204109436437824

備考：

※価格は、キャンペーン状況、為替レートにより変動する場合があります。

※販売数には限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。

■SHEGLAMのご紹介

SHEGLAMは2019年にSylvia Fuによって設立され、高品質なメイクアップを手頃な価格で提供するグローバルビューティーブランドです。多様な製品ラインと豊富なカラーバリエーションが特徴で、クリエイティビティやイノベーションへの取り組みが評価され、Z世代やミレニアル世代の間で瞬く間に人気を集めています。

私たちはお客様とのコミュニティの力を信じており、お客様からのフィードバックを活かして製品の改善と洗練に努めています。SHEGLAMは現在、ビューティーコミュニティでの強い存在感を持ち、ソーシャルメディアを通じて世界中の数百万人の方を魅了しています。

また、倫理的な取り組みにも力を入れており、英国の動物保護・擁護団体クルエルティ・フリー・インターナショナルより、製造や開発の過程で動物実験を行わないことを証明するLeaping Bunny Approvalを取得しています。

公式Webサイト：https://www.sheglam.com/

公式インスタグラム：

https://www.instagram.com/sheglam_official/

https://www.instagram.com/sheglam_japan/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@sheglam

■SHEGLAMの取り組み

SHEGLAMでは、お客様の健康と安全を最優先に考え、革新的なビューティープロダクトを提供し、全ての処方において最高品質を実現しています。

1. クルエルティフリー

2022年に、英国の動物保護・擁護団体クルエルティ・フリー・インターナショナルより、製造や開発の過程で動物実験を行わないことを証明するLeaping Bunny Approvalを取得しています。

2. ヴィーガン

より多くのお客様にご利用いただけるよう、SHEGLAMの製品の90%以上がヴィーガン仕様となっております。

3. 安全性の保証

全ての SHEGLAM 製品は、FDA、EU 化粧品規制、GCC 標準化機構(GSO)、メキシコ公定規格と一般衛生法(GHL)、日本の化粧品規制基準など、厳格なグローバル化粧品安全規制に準拠していることをお約束いたします。当社の製品は、人の健康や生命に危険を及ぼす可能性のある発がん性物質や毒性物質を含まない処方となっています。

4. FSC認証の取得

パッケージには責任を持って調達された素材を使用しており、森林の生物多様性を守り、地域社会や先住民族、労働者の権利を守りながら適切に生産された製品であることを意味するFSC認証を取得しています。

5. 労働倫理

労働者の人権を保護するため、SHEGLAMの製品を製造する施設は全てSA8000、BSCI、SMETA認証を100％取得しています。