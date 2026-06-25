Pococe7 月号夏旅特集掲載【最大 39% OFF 限定価格】超コンパクト Greneo ネックピローが夏旅行のアイテム

九洋洲 Joychou 株式会社

夏休み・帰省・海外フライトとお出かけが増えるこの季節、長時間移動で首の痛みや疲れに悩まされていませんか？

なんとこの度、6 月 25 日発行の Pococe7 月号「夏旅特集」に、 Greneo ネックピローが掲載されました！

雑誌編集者も太鼓判を押す旅行必需品を徹底レビューします。

飛行機や電車、車などでの移動には欠かせない、旅のお供として人気の「ネックピロー」。「Greneo」のネックピローは、2in1の収納＆ポンプ設計でわずか10秒で急速充気ができ、収納後は手のひらサイズになるため、旅先ですぐに使える便利さが特徴の首枕です。さらに、人間工学に基づいた360全方位サポート＆揺れ軽減設計で、肌に当たる部分には縫い目がなく、ファスナーを内部に隠せたり、空気の量で硬さを調整できたりと使い心地も抜群。また、洗濯機で丸洗い可能なカバーなのもうれしいポイント。使いやすさと快適さを追求した、旅のマストアイテムです！

1. 超軽量・収納ポンプ 2in1 で荷物に邪魔にならない

本体重量わずか 0.23kg と驚くほど軽量。内蔵ポンプ付きで約 10 回押すだけで瞬時に空気を充填、使用後は 5 秒で空気を抜いて超ミニサイズに圧縮収納できます。 スーツケースはもちろん、ショルダーバッグやポケットにもすっぽり収まり、夏の薄手バッグにもかさばらないのが最大のメリット。飛行機・新幹線・夜行バス・車中泊どのシーンでも大活躍します。

2.人間工学 360° 全方位サポート、長距離移動の疲れを大幅軽減

立体設計が首元を 360 度優しく包み込み、機内の揺れを 85% 以上カット。成田→ニューヨークの 14 時間長時間フライトでも首筋の筋肉疲労を 62% も緩和してくれます。 空気の量を調整するだけで硬さを自由に変更可能。80% まで柔らかくしてリラックスしたり、100% 充気でしっかり首を支えたり、自分好みの寝心地にカスタマイズできます。 アジャスターコード付きで長さ調整も簡単、男性・女性・子供問わず誰でもフィットします。

3.通気性抜群＆丸洗い可能な抗菌カバーで夏も蒸れ知らず

肌に触れるカバーはフロッキー植毛素材を採用。細かい通気孔が夏の暑さでも蒸れを防ぎ、冬は保温性を保って首元を温かくキープする四季兼用設計です。 99% の高抗菌認証を取得し、カビや細菌をしっかり抑制。カバーは取り外して洗濯機で丸洗いでき、長期間清潔に使い続けられます。 肌に直接当たる面に縫い目や外側ファスナーがない滑らかな仕様で、仮眠中に違和感を感じることが一切ありません。

プレゼントに最適、長期安心保証付き

卒業旅行、父の日・母の日、友達への旅行プレゼントとしても大人気。60 日間無償交換保証＋2 年間品質保証が付属し、購入後も安心して使えます。静音設計で周囲を気にせず空気出し入れができ、公共交通機関でも迷惑になりません。

雑誌掲載記念限定特典

Pococe 夏旅特集掲載を記念し、期間限定で最大 39% オフの特別価格で販売中！

この夏の旅行を快適に過ごしたい方、荷物をコンパクトにまとめたい方はぜひチェックしてみてください！

- お得なセール情報通常価格 4,599期間限定 2,799開催期間 6 月 25 日～6 月 30 日 7 月 7 日～7 月 13 日詳細を見る :https://x.gd/JkL3NJOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com