カド・インベストメント株式会社、初となる投資信託を設定

カド・キャピタル・マネジメント株式会社

カド・インベストメント株式会社（以下、「当社」）は本日、当社初となる投資信託を設定いたしました。

今回の投資信託の設定は、当社の商品提供の選択肢を拡充する取り組みとなります。

今後も当社は、変化する市場環境や投資家ニーズを的確に捉えながら、独自性の高い商品開発と一貫したサポートを通じて、投資家の皆さまに質の高い投資機会を提供してまいります。

◆カド・インベストメント株式会社について

カド・インベストメントは、独立系の投資運用業者(関東財務局長(金商)第3407号)として、国内外の未上場企業株式投資、プライベート・デット戦略、トレード・ファイナンス戦略等、オルタナティブ戦略を中心とした多様な運用商品を提供しています。ファンドの募集及び顧客管理業務については、グループ会社のカド・キャピタル・マネジメント株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：櫻井淳夫)が第一種金融商品取引業者(非上場有価証券特例仲介等業務)および第二種金融商品取引業者(関東財務局長(金商)第3271号)として担当しています。グループ内で運用業務と販売業務の役割分担を明確化し、各々の業務に注力することで投資家の皆様に優れたサービスを提供できる体制を整備しています。

＜お問い合わせ＞

カド・インベストメント株式会社

Email ：contact@kadocapital.co.jp