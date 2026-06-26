補助金クラウド運営のStayway、栄町リサーチ＆コンサルティングと業務提携を開始

株式会社Stayway

「補助金クラウド」を運営する株式会社Stayway（本社：大阪府大阪市、代表取締役：佐藤淳、以下「Stayway」）は、株式会社栄町リサーチ＆コンサルティング（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：伊藤公二、以下「栄町リサーチ＆コンサルティング」）と地域の企業の補助金活用支援において業務提携を開始いたしました。

本提携は、近年拡大する大型補助金の活用ニーズに対応するため、Staywayの専門家ネットワークを活用した共同支援体制を構築し、中部エリア企業の大規模投資の実現と地域経済の活性化を支援してまいります。

業務提携の背景

近年、政府は「国内投資促進パッケージ」や「戦略17分野」に基づき、脱炭素化や経済安全保障などの重点領域への投資を後押ししており、企業による大規模な設備投資や成長投資への機運が高まっています。それに伴い、「大規模成長投資補助金」や「中小企業成長加速化補助金」をはじめとする大型補助金の活用ニーズも拡大しています。

こうした中、栄町リサーチ＆コンサルティングは、あいちフィナンシャルグループのコンサルティング専門会社として業務を開始し、大規模補助金案件をはじめ、地域企業の課題解決に向けた支援体制の強化に取り組んできました。一方で、大型補助金は高度な事業計画の策定が求められることが多く、専門人材や業務リソースの確保が課題となっていました。

Staywayは、「大規模成長投資補助金」や「中小企業成長加速化補助金」をはじめとする大型補助金の申請支援に数多く携わり、その専門的な知見と支援実績を着実に積み重ねてきました。こうした背景のもと、Staywayは栄町リサーチ＆コンサルティングとビジネスマッチング契約を締結し、当社の専門家ネットワークを活用した共同支援体制を構築します。これにより、大型補助金案件への対応力を強化し、地域企業の成長と地域経済の活性化に貢献してまいります。

業務提携の概要

本提携では、Staywayと栄町リサーチ＆コンサルティングがビジネスマッチング契約を締結し、補助金活用ニーズを有する企業に対する共同支援体制を構築します。これにより、栄町リサーチ＆コンサルティングのお客様は、Staywayに所属する公認会計士や行政書士などの専門家チームによる伴走支援を受けることが可能となり、補助金に関する情報収集から申請要件の整理、事業計画書の策定、申請手続きまでを一貫して支援します。

Stayway 代表取締役 佐藤淳からのコメント

このたび、栄町リサーチ＆コンサルティング様との業務提携を開始できることを大変嬉しく思います。 近年、企業による大規模な設備投資や成長投資へのニーズが高まる中、大型補助金の活用には高度な専門知識が求められています。今回の提携により、中部エリア企業の大規模な成長投資の実現や経営課題の解決をこれまで以上に力強く支援できる体制を構築できることを大変意義深く感じています。

また、本提携を起点として、あいちフィナンシャルグループの皆さまとの連携機会も広げながら、中長期的な視点で地域企業の成長支援や地域経済の活性化に資する取り組みを推進してまいります。

「補助金クラウド」シリーズについて

「補助金クラウド」は、金融機関、事業会社、士業のための補助金申請DXサービスです。国や自治体ごとに分散している複雑な補助金等の情報を収集・一元化し、それぞれの中小企業のニーズに合わせた情報提供や、データ・テクノロジーを活用した可視化・分析・効率化など、あらゆる中小企業が補助金を通じて公平な成長機会を持てるプラットフォームの構築を目指しています。

詳細な機能、料金プランにつきましては、お問い合わせください。

「補助金クラウド」Webサイト：https://www.hojyokincloud.jp/

株式会社Staywayについて

Deloitte出身の公認会計士により構成され、テクノロジーに強みを持ったプロフェッショナルファームです。M&Aアドバイザリー業務、財務DD、バリュエーション、IPO支援などを大手ファームで経験したメンバーが中心となり、サービスを提供しております。

また、課題が多い補助金・助成金領域に対しては、全国の地域金融機関や事業会社等と連携しながら、テクノロジーを用いて効率化を進める補助金テックを推進しており、FIN/SUM 2025では金融庁や日経新聞の選ぶFinTechスタートアップに選抜されております（https://stayway.co.jp/news/1367/）。

■社 名：株式会社Stayway

■代 表：代表取締役 佐藤淳 公認会計士/認定支援機関

■設立日： 2017年7月7日

■URL：https://stayway.co.jp/

■拠点：

大阪本社：大阪府大阪市中央区備後町4-3-4 大阪タイガービル8階

東京本社：東京都港区芝浦3-12-7 住友不動産田町ビル3階 グロース田町 ROOM2

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他拠点：札幌・仙台・新潟・静岡・名古屋・神戸・岡山・福岡

■事業内容：

１.補助金DX事業

２.BPass（BPO×SaaS）事業

３.コンサルティング事業

■主な運営サービス：

１.補助金・助成金対応支援ツール「補助金クラウド」シリーズ

https://www.hojyokincloud.jp/

補助金クラウド for Bank【金融機関向け】

https://www.hojyokincloud.jp/bank/

補助金クラウド for Pro【士業・商工会議所・商工会向け】

https://www.hojyokincloud.jp/pro/

補助金クラウド for Sales【法人営業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/sales/

補助金クラウド for ESG【ESG関連補助金の活用企業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/esg/

補助金クラウド for Startup【ベンチャーキャピタル向け】

https://www.hojyokincloud.jp/forstartup/

補助金クラウド for SMEs【自社で申請したい企業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/smes/

補助金クラウド for Government【自治体向け】

https://stayway.co.jp/contact/

※「補助金クラウド」は 弊社の登録商標です（商標登録第6488996）

２.専門家が監修する補助金・助成金メディア「補助金クラウドMag.」

https://biz.stayway.jp/hojyokin/

３.補助金債権の早期資金化「前ほじょくん」

https://www.hojyokincloud.jp/mae-hojyo/