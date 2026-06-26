北九州・八幡のアニバーサリーホテル「千草ホテル」は、すべてのお客様に、より快適で深い眠りをご提供する「グッドスリープ」サービスと、小さなお子様連れのご家族が安心して快適に滞在できる「キッズフレンドリー」サービスを、2026年7月1日から本格導入することとなりました。

ビジネスでのご利用や旅の疲れを癒やしたいお客様から、荷物が多くなりがちなファミリー層まで、すべての方に寄り添ったワンランク上のホテルステイをお届けします。









■「グッドスリープ」サービス

【明日への活力を養う、こだわりの快眠空間】

一日の終わりを心地よく締めくくり、上質な眠りへと誘う4つの無料サービス・設備を全室(一部和室を除く)に完備いたしました。





1. シーリー社製マットレス＆掛け布団完備

全洋室に、世界中で愛されるシーリー社製のマットレスと掛け布団を贅沢に導入。理想の寝姿勢を保ち、心地よい眠りを提供します。また、和室を含めた全室に空気清浄機を完備し、クリーンな空気環境を整えています。





シーリー社製マットレスと布団





2. 選べる枕のレンタル(無料・数量限定)

お客様の好みに合わせて選べる4種類の枕をご用意しました。





○ 低反発枕

ゆっくり沈み込み体圧を均一に分散。体への負担を軽減します。

○ ひのき枕

ひのきの香りに包まれる癒し効果に加え、消臭・調湿・抗菌・防虫効果も抜群です。

○ 備長炭枕

優れた消臭効果と、炭の香りによる高いリラックス効果が期待できます。

○ 柔らか枕

高密度生地でダニを通しにくく、なめらかな肌触りとふわふわの寝心地を実現します。





選べる枕





3. 選べる入浴剤プレゼント(無料)

フロントにて、様々な種類の中からその日の気分や好みの香りに合わせて選べる入浴剤をプレゼント。お風呂でしっかりと身体を温めていただけます。





選べる入浴剤





4. ウェルカムバー(無料 / 17:00～20:00)

お部屋でお寛ぎいただく前の心地よいひとときを演出。芋焼酎、麦焼酎、ウイスキー、ハイボール、赤・白ワイン、チューハイといった豊富なお酒とおつまみを無料でご提供いたします。





ウェルカムバー





■「キッズフレンドリー」サービス：手ぶらでも安心！ファミリーを笑顔にするおもてなし

1. お子様向けグッズのレンタル(無料・数量限定)

「子どもを連れての旅行は荷物が多くて大変」「滞在先での怪我や衛生面が心配」というパパ・ママの声にお応えし、お子様向けグッズの無料貸出サービスを開始いたしました。





お子様向けレンタル用品





○ 離乳食用食器(皿・カトラリー・フードカッター)

○ 折りたたみステップ

○ ベビーバス

○ 哺乳瓶洗浄セット

○ ミルクウォーマー

○ おむつ用ダストボックス

○ ベッドガード

○ キッズ便座

○ 無添加シャボン玉石けん(シャンプー・リンス・ボディソープ)





2. ファミリー向けスペース

お子様と共に、滞在中の想い出を作っていただけるサービスを提供しています。





○ 屋上ジャグジープール

皿倉山を望む屋上スペースに、露天ジャグジープールがオープン。ご家族でワイワイ楽しむのも、カップルでロマンティックなひとときを過ごすのもおすすめです。

ご利用は60分5,000円から。湯浴み着も無料で用意しています。





屋上ジャグジープール





○ キッズルーム(無料 / 8:00～20:00)

絵本や知育玩具を設置。ロビー隣接のため、親御様の目が届きやすく、静かな環境で安心してお子様を遊ばせることができます。





キッズルーム





■株式会社千草について

千草ホテル(大正3年創業の料亭千草を起源)を核とする飲食業。結婚式場、レストラン、貸衣装、美容室、写真館等、多角的に経営。





【会社概要】

社名 ： 株式会社千草

本社所在地： 北九州市八幡東区西本町1-1-1

代表取締役： 小嶋 亮

事業内容 ： ホテル／結婚式場／レストラン／貸衣装

設立 ： 1941年1月

HP ： https://www.chigusa.co.jp





ホテル外観