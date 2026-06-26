まつ毛＆眉毛の情報サイト「眉毛とまつ毛の専門店」を運営する株式会社アイムは、まつ毛美容液の使用経験者を対象に、使い始めたきっかけについてアンケート調査を実施しました。

近年、ドラッグストアからデパコスまで幅広い価格帯のまつ毛美容液が登場し、SNSやYouTubeでも「使い続けたらまつ毛が伸びた」「ダメージケアに必須」といった声が発信されています。

一方で、まつ毛美容液を使い始める背景には、まつ毛へのダメージ、加齢に伴うまつ毛の変化、SNSでの話題性など、人それぞれ異なるきっかけがあるのが実情です。そこで、実際にまつ毛美容液を使い始めた人たちが、なぜ使用をスタートしたのか、どんな悩みを抱えていたのかなど、リアルな声をまとめました。





＜眉毛とまつ毛の専門店＞

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【調査概要】

調査対象：20～50歳の女性

調査人数：202名

調査方法：インターネットアンケート

調査時期：2026年4月10日～5月24日

調査機関：眉毛とまつ毛の専門店









【Q1. まつ毛美容液を使ったことがありますか？】





アンケート(1)





＜アンケート結果＞

現在使用中…28.6％

過去に使っていたが今は使っていない…34.2％

使ったことはない…37.2％





まつ毛美容液の使用経験について尋ねたところ、「現在使用中」が28.6％、「過去に使っていたが今は使っていない」が34.2％となり、使用経験者は合わせて62.8％にのぼりました。まつ毛美容液が女性の美容習慣として広く浸透していることがわかる一方、現在使用中のユーザーよりも「過去ユーザー」の方が多いという結果は注目すべきポイントです。





この背景には、まつ毛美容液が「効果を実感するまでに数ヶ月の継続使用が必要」というアイテム特性があると考えられます。毎日朝晩塗り続ける手間や、効果がすぐに目に見えにくいことから、途中で挫折してしまう人が一定数存在するのが現実です。





一方で、「使ったことはない」と回答した人は37.2％にとどまり、未経験層は4割弱という結果に。まつ毛美容液は今や、多くの女性にとって身近な選択肢になっていることが明らかになりました。









【Q2. まつ毛美容液を使い始めたきっかけは何ですか？(複数回答可)】





アンケート(2)





＜アンケート結果(それぞれ100人に対しての％)＞

まつ毛ケア(伸び・ハリ・コシUP)をしたかった…58.3％

マツパ・マツエクなどによるダメージが気になった…42.7％

加齢によるまつ毛の変化を感じた…31.5％

まつ毛が抜けやすくなった…26.8％

SNS・YouTubeで見て気になった…22.4％

その他…4.6％





まつ毛美容液を使い始めたきっかけについて複数回答で尋ねたところ、最も多かったのは「まつ毛ケア(伸び・ハリ・コシUP)をしたかった」で58.3％となりました。約6割の人が前向きな美容意識からケアをスタートしており、まつ毛美容液が「日々のお手入れ」の一環として定着しつつあることがうかがえます。





2位の「マツパ・マツエクなどによるダメージが気になった」が42.7％となった点も注目です。施術を繰り返すことで自まつ毛が細くなったり切れやすくなったりするダメージに気づき、慌ててケアを始めるパターンは非常に多いと考えられます。





さらに「加齢によるまつ毛の変化を感じた」が31.5％、「まつ毛が抜けやすくなった」が26.8％と続き、年齢とともに増えていく「まつ毛の質的変化」への危機感も使用開始の大きな引き金となっていることがわかります。





一方、「SNS・YouTubeで見て気になった」も22.4％存在し、インフルエンサーやレビュー動画が購入の後押しになっているケースも一定数あることが明らかになりました。









【Q3. まつ毛美容液を選ぶ際、何を重視しましたか？(複数回答可)】





アンケート(3)





＜アンケート結果(それぞれ100人に対しての％)＞

価格…68.3％

成分…32.4％

口コミ・レビュー…58.7％

ブランドの信頼性…36.2％

SNSでの評判…26.8％

その他…3.8％





まつ毛美容液を選ぶ際に重視する点について複数回答で尋ねたところ、最も多かったのは「価格」で68.3％となりました。約7割の人が価格を判断基準にしているという結果から、まつ毛美容液選びにおいて「続けられる価格帯であること」が最重要視されていることが分かります。





2位の「口コミ・レビュー」は58.7％。まつ毛美容液は効果実感に個人差が大きいアイテムだからこそ、購入前に多くのユーザーがレビューなどで実際に使った人の声を細かくチェックし、購入失敗のリスクを減らそうとする慎重な姿勢がうかがえます。





一方、「成分」を重視すると答えた人は32.4％にとどまりました。一般ユーザーの多くは専門的な成分名よりも「価格」や「使った人の評判」を優先する傾向にあるようです。









【Q4. まつ毛美容液を使い始めてどのくらいで効果を感じましたか？】





アンケート(4)





＜アンケート結果＞

1ヶ月未満…14.3％

1～2ヶ月…34.6％

3ヶ月程度…25.8％

半年以上…8.7％

効果は感じなかった…12.4％

まだ使い始めたばかりでわからない…4.2％





まつ毛美容液を使い始めてどのくらいで効果を感じたかを尋ねたところ、最も多かったのは「1～2ヶ月」で34.6％となりました。次いで「3ヶ月程度」が25.8％、「1ヶ月未満」が14.3％と続き、約半数のユーザーが2ヶ月以内に何らかの変化を実感していることが明らかになりました。





まつ毛美容液は即効性のあるアイテムではないと言われがちですが、ハリやコシ、抜け毛の減少といった変化は比較的早い段階で気づきやすく、毎日の使用が小さな実感の積み重ねにつながっていることがうかがえます。





まつ毛美容液は毎日コツコツ継続することが何より重要なアイテムであり、途中で挫折してしまうと効果を実感する前に使用を終えてしまうケースも少なくありません。

今回の結果から、効果実感のカギは「2～3ヶ月の継続使用」にあることが改めて示されました。









【まつ毛美容液を使うメリットは？アイブロウサロン“紬麦 -tsumugi-”のスタッフに聞いてみた】





ツムギ





まつ毛は「目元の印象を決めるデリケートなパーツ」であり、髪の毛と同じく日々のケアによって状態が大きく変わります。紬麦では、お客様一人ひとりのまつ毛の状態を見極めながら、施術に加えて適切なホームケアをご提案することを大切にしています。





まつ毛美容液の最大のメリットは、まつ毛そのものを健やかに育てられることです。私たちのまつ毛は、クレンジングやアイメイク、ビューラーの摩擦など毎日さまざまな負担にさらされています。ハリ・コシを与える成分や保湿成分が配合された美容液を毎日のケアに取り入れることで、抜けにくく折れにくい強いまつ毛を育てることができます。





特にマツエクやマツパを繰り返している方にとっては、施術と施術の間のホームケアが、長く美しいまつ毛を保つ秘訣となります。





また、コシのあるまつ毛はマスカラを塗らなくても目元の存在感を引き出してくれます。「すっぴんに自信が持てるようになった」というお声をいただくことも多く、まつ毛のケアは見た目だけでなく内面の自信にもつながると感じています。毎日のスキンケアの最後にひと塗りする習慣を、ぜひ取り入れてみてください。





紬麦 代表

Mai





mai





＜「紬麦 -tsumugi-」店舗情報＞

店舗場所： 池袋・吉祥寺・下北沢・高田馬場・武蔵小杉・溝の口・表参道・

福岡天神・福岡赤坂・福岡博多・名古屋栄・名古屋名駅

URL ： https://esthesearch.com/blog/special01/









【眉毛とまつ毛の専門店について】

全国の眉毛サロン、まつ毛サロン約20,000店舗を各都道府県、区市町村、更に駅を含めて、ランキング形式でご紹介していくポータルサイトです。このポータルサイトでは、実際に店舗を利用された口コミや評判、アイリスト(施術スタッフ)が本当におすすめできる店舗ごとに並び替えを行い、ユーザーにさまざまな角度から選んでいただくことを目的にしています。









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