スマホで巡る常磐線 福島県浜通り全28駅でエキタグ導入！

常磐線浜通りエリア（勿来駅～新地駅）の全28駅において、デジタルスタンプサービス「エキタグ」が導入されました。これにより、常磐線浜通りエリア（勿来駅～新地駅）の全駅でエキタグをお楽しみいただけるようになります。

エキタグは、駅や観光施設に設置された専用のNFCタグにスマートフォンをかざすことで、デジタルスタンプを収集できるサービスであり、鉄道利用と地域周遊を組み合わせた新たな体験価値を提供します。

今回の常磐線浜通りエリア（勿来駅～新地駅）の28駅導入により、浜通りエリアを南北につなぐ形でスタンプを収集できる環境が整い、地域の観光資源や魅力をより広く体感いただけるようになります。

【導入概要】

■対象駅：常磐線 浜通りエリア28駅（勿来駅～新地駅）

■利用方法：スマートフォンアプリ「エキタグ」をダウンロードし、駅に設置されたNFCタグにタッチすることでデジタルスタンプを取得

【今後の予定】

今回の全駅導入を記念し、2026年夏頃に浜通りエリアを周遊するデジタルスタンプラリーの開催を予定しています。詳細については決定次第、あらためてお知らせいたします。

スタンプデザインイメージ

「エキタグ」および「デジタル駅スタンプ」は、株式会社ジェイアール東日本企画の登録商標です。

※参加費は無料です。ただし、スマートフォンのご利用に関わる通信料はお客さまのご負担となります。

※スタンプ設置箇所への移動は公共交通機関をご利用ください。なお、移動や入場に必要な費用はお客さまのご負担となります。

※当サービスは予告なく中止・変更する場合がございます。

※写真・イラストはイメージです。

※掲載の情報は２０２６年６月現在のものです。

※歩きながらのスマートフォンのご利用は、大変危険ですのでおやめください。