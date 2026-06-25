月額不要・1本ワンコイン。大人気″Roblox″で学ぶゲーム制作学習動画「REDEEオンラインスクール」販売スタート！

REDEE株式会社

REDEE株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：密山 裕貴）は、世界中の子どもたちに大人気のゲーム『Roblox（ロブロックス）』を題材にしたゲーム制作学習動画「REDEEオンラインスクール」の販売を開始しました。

これまで多くの子どもたちにデジタルやプログラミングの楽しさを届けてきたREDEEが、その教育ノウハウを凝縮した新しいかたちのオンラインスクールです。決まった時間に授業を受けるのではなく、「レッスン動画」を見ながら自分の力で進めていく"自己学習スタイル"が最大の特徴。塾や習い事、学校の宿題で忙しくても、日時を気にせず「好きなタイミング」で「好きなこと」を自由に学べます。

そして本サービス最大の魅力が、その価格です。1本あたりワンコイン・500円（税込）という手の届きやすい価格で、現場で培われた高品質の授業を、ご家庭でいつでも受けられます。

今後、マインクラフトプログラミングなど、ROBLOX以外のコンテンツも揃えていく予定です。

■ なぜいま「動画で学ぶ」プログラミングなのか

プログラミング教育への関心が高まる一方で、「教室が近くにない」「月謝が続けづらい」「決まった曜日・時間に通えない」といった声は少なくありません。

REDEEオンラインスクールは、こうした課題に"1本完結型の学習動画"という新しい答えを提示します。月額制ではなく、必要な動画を1本ずつ購入できるため、はじめての一歩を踏み出しやすく、お子さまの興味やペースに合わせて無理なく続けられます。1回完結型なので、飽きることなく、興味のあるところから学べます。

■ 「REDEEオンラインスクール」が選ばれる3つのPOINT

01. 問題解決能力の育成

動画を一時停止したり、何度も巻き戻して見直したりしながら、じっくり自分のペースで進められます。「自分の力で最後までやりきった」という最高の達成感が味わえます。

02. 創造力の育成

動画の真似をして終わりではありません。動画で覚えた魔法のようなテクニックを組み合わせて、頭の中にある自分だけのオリジナル作品を作り出す楽しさが身につきます。

03. 自立心の育成

「今日はこの動画を1本やろう」と、自分で目標を決めて進められます。誰かに言われてやるのではなく自分で計画を立てて取り組めるので、これからの勉強にも役立つ習慣が身につきます。

■ ワンコインで学べる、学習動画ラインナップ（各約30分／500円・税込）

１. 基本操作と簡単Luaプログラミング

ロブロックスの基本操作からスタート。Lua（ルア）コードを使ってブロックを動かしたり、色を変えたりする簡単なプログラムに挑戦します。自分で作ったアスレチックを実際に動かす、はじめの一歩にぴったりの動画です。

２. 座標をマスターせよ！アスレチックが進化するしかけ作り（随時配信予定）

ゲームの中の「場所（3D座標）」の仕組みをじっくり学びます。Luaコードを使って「パーツを思った通りの場所に動かす」「触るとワープする」といった、ゲームを面白くする仕掛けのプログラミングをマスターできる動画です。

３. 本格ゲームに変身！ゴールと中間地点を作って完成させよう（随時配信予定）

アスレチックを「1つのゲーム作品」として完成させます。「触るとゲームクリアになるゴール」や「途中で落ちてもそこからやり直せる中間地点（チェックポイント）」の作り方をLuaコードで学ぶ、達成感のある動画です。

※Lua（ルア）とは：世界中で何億人もの子どもたちが遊んでいるゲーム『Roblox（ロブロックス）』などで使われている、世界的に有名なプログラミング言語です。文字がシンプルで、初心者でも読みやすいという特徴を持っています。

■ サービス概要

サービス名：REDEEオンラインスクール

内容 ：Robloxで学ぶゲーム制作学習動画の販売（1本完結型）

価格 ：各500円（税込）／1本あたり約30分

対象 ：初心者歓迎・小学生～どなたでも

販売開始 ：2026年6月18日（木）～2026年7月1日より本稼働開始

運営 ：REDEE株式会社

お申し込み：https://zknbac081gqoyyd1yyzp.stores.jp/ STORES STOREより

■ ご注意事項

・学習はRoblox Studioで行います（Roblox Studioは通常のRobloxとは異なります）。

・受講にはパソコン環境のご用意が必須となります。

・ご自身のアカウントを作成いただき、学習をスタートしていただきます。

・動画の第三者への譲渡・販売は固く禁止されております。

REDEE株式会社

本社：〒600-8216 京都府京都市下京区東塩小路町614 関電不動産京都ビル 2F

設立：2023 年 7 月

代表者：代表取締役 密山 裕貴

事業内容：直営店舗運営、公民連携事業、クライアントワーク事業、eスポーツビジネス開発など

URL: https://redee.co.jp/

mail：info@redee.co.jp