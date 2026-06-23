都市生活を自然でリセットする。ogawaから新コレクション『Urban Life & Nature Reset』が6月26日(金)に発売！渋谷・札幌限定デザインアイテムも登場。

キャンパルジャパン株式会社

この夏ogawa(キャンパルジャパン株式会社)から販売開始のアパレルコレクション【Urban Life & Nature Reset】

街着としても映える洗練されたデザインと、アウトドアの機能性を両立したアイテムをラインナップ。

さらに同日、渋谷店・札幌店それぞれでしか手に入らない、地域のシンボルをモチーフにしたデザインのアイテムも数量限定でリリースします。

いつもと時々、その間へ。

都市で過ごすいつもの時間と、自然の中で過ごしリセットする時間。

どちらかを選ぶのではなく、その間を心地よく行き来する。

渋谷店限定販売Tシャツ

街でほどけて、自然で整う。

風・光・色・音・手触りによって、忙しい日常の中で閉じてしまった感覚を解放していく。

2026Summerは、心と体を解き放つ、夏らしい軽さと遊びを加えたラインナップ。

平日は街で働き週末は自然でリセットする、現代のライフスタイルに寄り添ったコレクション。





商品ラインナップ

GEAR PAISLEY

ギアをまとう。ogawaの遊び心が詰まった、バンダナコレクション。

ogawaのギアをグラフィックに落とし込んだデザインのバンダナコレクションは、

街でもキャンプでも主役になるデザイン。

GEAR PAISLEY T-shirt \4,950(税込)

SaltDeep seaAsh black

オリジナルのペイズリー柄をバックプリントに。

大胆なバックプリントながらも、コーディネートしやすいTシャツ。

街ではもちろん、自然の中でもよく映える、主役級アイテム。

GEAR PAISLEY Half-pants \7,920(税込)

メイン画像Deep seaAsh black

Tシャツとセットアップになる、総柄ハーフパンツ。

一見派手なようで、ちょうど良いカラーリングなので取り入れやすいアイテム。

無地のトップスと合わせたり、バンダナとリンクさせたり、色々楽しめる。

GEAR PAISLEY BANDANA \1,980(税込)

Mustard sunHeatwave RedCampfire orangeLake blueMoss trail全5カラー

それぞれのカラーは、自然を連想させるネーミング。

身につける、BAGやベルトループに通すなど、ファッションのアレンジに幅広く使えるバンダナ。

キャンプでは、ピンで吊るしてちょっとした目隠しや目印にしたり、ラックに敷いてサイトのアクセントにも。

Typography

遊びも本気で。大人のための、夏休みのユニフォーム。

シンプルなロゴデザイン。ガシガシ洗えてすぐ乾く、タフな素材感。

今の空気感に合うシルエット。

TYPOGRAPHY T-shirt \4,620(税込)

Typography T-shirt

どんなシーンにも馴染む、シンプルなロゴデザイン。

乾きやすく扱いやすい素材は、暑い夏の街遊びにも、水辺の夏あそびにも最適。

そのまま水に飛び込んで、夏ならではの開放感を味わって。

TYPOGRAPHY Half-pants \6,380(税込)

Typography Half-pants

TYPOGRAPHY T-shirtと同じロゴデザインのハーフパンツ。

暑い街から、自然の中へそのまま向かえる、クリーンな印象。

街でも自然の中でも違和感なく履きこなせるハーフパンツです。

セットアップの収納にピッタリのポーチ

TYPOGRAPHY T-shirtとTYPOGRAPHY Half-pants同時購入で、オリジナルポーチをプレゼント。

ジャストサイズのポーチにセットアップを収納して、大人の夏休みへ。

100-Year story

これまで刻んできた、ogawaの物語。触れる。感じる。解き放つ。

100年以上に渡ってogawaが積み上げてきた歴史を象徴する年輪デザイン。

ogawaにしか、語れないことがある。

100-Year story T-shirt \4,950(税込)

メイン画像

100年を超えるogawaの歴史を、年輪に込めたグラフィック。

長きにわたり、野外で活動する人々を支え続けてきた誇りが込められたデザイン。

歴史に 触れて、感じて、解き放つ。ogawaだからこそ伝えられる「Nature Reset」がここにある。



【大注目】渋谷・札幌の地域限定デザイン

渋谷LTD Camping-Dog

澁谷の街から、特別な相棒と、キャンプへ。渋谷限定描き起こしアート。

コーディネートに取り入れやすいデザイン。

DOGの中には隠されたギミックが。ぜひ、実際手に取って見つけてほしい。

SHIBUYAのアイコンをストリート感あるタッチで表現したTシャツ＆ブルゾン。

Camping-Dog T-shirt \4,950(税込)

SHIBUYAのアイコンを、ストリート感あるデザインに落とし込んだTシャツ。

いつでも相棒と一緒に、街へ、フィールドへ。

Camping-Dog blouson \9,900(税込)

メイン画像

柔らかなカラーにプリントしたブルゾン。

天気が急変しても、寒くなっても、しっかりこたえてくれる、頼れる相棒。

札幌LTD Camping-Fox

Slow summerを、静かに寄り添うキタキツネと。札幌限定描き起こしアート。

ためらいなく着こなせる、大人向けのデザイン。

FOXの中の、秘密の仕掛けを見つけてみて。

北の大地の象徴「キタキツネ」をスタイリッシュに落とし込んだTシャツ。

Camping-Fox T-shirt \4,950(税込)

メイン画像

北国のアイコン。

つかず離れずの距離感で、スローサマーを見守るキタキツネをデザイン。

北海道の短い夏を思いきり楽しむ相棒に。

発売概要

発売日：2026年6月26日（金）10:00～（渋谷店は11:00～）

商品ラインナップ ＊価格は全て税込

・GEAR PAISLEY T-shirt \4,950 L・XLサイズ 全3カラー

https://www.store-campal.co.jp/products/detail.php?product_id=15527

・GEAR PAISLEY Half-pants \7,920 M/L・L/XLサイズ 全2カラー

https://www.store-campal.co.jp/products/detail.php?product_id=15536

・GEAR PAISLEY BANDANA \1,980 ワンサイズ 全5カラー

https://www.store-campal.co.jp/products/detail.php?product_id=15520

・Typography T-shirt \4,620 L・XLサイズ 1カラー

https://www.store-campal.co.jp/products/detail.php?product_id=15533

・Typography Half-pants \6,380 M/L・L/XLサイズ 1カラー

https://www.store-campal.co.jp/products/detail.php?product_id=15533

※TypographyのT-hisrtとHalf-pantsを同時にお買い上げいただいた方には、収納ポーチプレゼント！

・100-year story T-shirt \4,950 L・XLサイズ 1カラー

https://www.store-campal.co.jp/products/detail.php?product_id=15535

＜店舗限定アイテム＞

・Camping-Dog T-shirt \4,950 フリーサイズ 1カラー ※渋谷店限定

・Camping-Dog blouson \9,900 L・XLサイズ 1カラー ※渋谷店限定

・Camping-Fox T-shirt \4,950 フリーサイズ 1カラー ※札幌店限定

販売店舗

・直営店 GRAND lodge全店

店舗一覧はこちら： https://www.campal.co.jp/shops/sort/grand_lodge/index.html

・公式オンラインストア： https://www.store-campal.co.jp/