【シーホース三河・U18】6/20(土)開幕!! 「インフロニア B.LEAGUE U18 REGIONAL LEAGUE 2026」(中地区)出場について

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

2026年6～8月にかけて開催される「インフロニア B.LEAGUE U18 REGIONAL LEAGUE 2026」(中地区)にシーホース三河U18が出場します。

本大会は、B.LEAGUE U18 カテゴリーに登録する43チームが参加し、5つの地区に分かれ一回戦総当たりのリーグ戦形式にて開催されます。

各地区の上位2チームと、各地区の3位チームでその後の決定戦のトーナメントを勝ち上がった2チームには、9月から始まる「インフロニア B.LEAGUE U18 ELITE LEAGUE 2026-27」への出場権が与えられます。

シーホース三河U18が所属する中地区は6月20日(土)に開幕します。

ご青援よろしくお願いします。

インフロニア B.LEAGUE U18 REGIONAL LEAGUE 2026

特設サイト :https://www.bleague.jp/u18-region/2026/?_ga=2.233470490.507367771.1782087782-911200872.1743659680◆主催

公益財団法人日本バスケットボール協会

公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ

◆主管

公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ

◆特別協賛

インフロニア・ホールディングス株式会社

◆日程〈中地区〉

2026年6月20日(土),21日(日),7月4日(土),5日(日),8月1日(土),2日(日)計6日間

◆会場〈中地区〉

6月20日(土),21日(日)

美浜町総合体育館

〒919-1123 福井県三方郡美浜町久々子２６-３０

7月4日(土),5日(日)

ありそドーム

〒937-0066 富山県魚津市北鬼江2898-3

8月1日(土),2日(日)

トッケイセキュリティ平塚総合体育館

〒254-0074 神奈川県平塚市大原１-１

◆出場チーム〈中地区〉

横浜ビー・コルセアーズU18

横浜エクセレンスU18

富山グラウジーズU18

福井ブローウィンズU18

岐阜スゥープスU18

信州ブレイブウォリアーズU18

ベルテックス静岡U18

三遠ネオフェニックスU18

シーホース三河U18

◆大会形式

各地区一回戦総当たり(リーグ戦)

◆出場権獲得

各地区の上位2チームが「インフロニア B.LEAGUE U18 ELITE LEAGUE 2026-27」への出場権を獲得、

各地区の3位チームは決定戦へと進みトーナメントを勝ち上がった2チームが「インフロニア B.LEAGUE U18 ELITE LEAGUE 2026-27」への出場権を獲得する。

シーホース三河U18試合スケジュール

◆福井開催

6月20日(土)10:00 TIPOFF vs.横浜エクセレンスU18/15:15 TIPOFF vs.信州ブレイブウォリアーズU18

6月21日(日)13:30 TIPOFF vs.ベルテックス静岡U18

◆富山開催

7月4日(土)10:00 TIPOFF vs.横浜ビー・コルセアーズU18

7月5日(日)9:30 TIPOFF vs.富山グラウジーズU18/13:00 TIPOFF vs.福井ブローウィンズU18

◆平塚開催

8月1日(土)15:30 TIPOFF vs.三遠ネオフェニックスU18

8月2日(日)11:45 TIPOFF vs.岐阜スゥープスU18

選手コメント

#8 野田佳吾 キャプテン

昨年のリージョナルリーグでは、たくさんの人に支えられて中地区一位通過という結果で終えることができました。

今年のチームも昨年と同様で下級生が多く、若い印象です。

その分、どのチームよりもエネルギッシュにDefから走るバスケットを体現したいです。

去年の成績関係なく、チャレンジャーとして優勝目指して、一戦一戦戦っていきます。

ご青援よろしくお願いします。