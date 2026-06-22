JAXA・SPACETIDE共催「地域産業×宇宙 Action Forum -ビジネスを生み出すエコシステム―」

株式会社ゼロワンブースター

事業創造カンパニーとして企業のオープンイノベーションや新規事業開発を支援する株式会社ゼロワンブースター（本社：東京都千代田区、代表取締役：合田ジョージ）は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（以下「JAXA」）、一般社団法人SPACETIDE（以下「SPACETIDE」 ）が、2026年7月6日に共催する「地域産業×宇宙」をテーマに、持続可能な宇宙産業エコシステム構築に向けたフォーラムに運営協力として参画します。

本イベントでは、国内各地で宇宙産業振興を進める自治体や支援機関の実務担当者をお招きし、各地の先行事例をもとに、その背景や取り組み、体制、また直面する課題について議論するパネルセッションを実施します。

また後半では、JAXAおよびSPACETIDEの職員も交え、参加者同士の発信や意見交換を通じて課題の共有と議論を深める参加型のワークショップを行います。

本イベントは、地域において宇宙ビジネスの創出・成長を支援する自治体や支援機関、金融機関、事業者の皆様にとって、次のアクションに向けた具体的なヒントと新たなネットワークを得る機会となることを目指しています。

申し込みはこちら：https://actionoforum01.peatix.com

開催概要

【日 時】2026年7月6日（月） 17:50～20:10

【開催方法】ハイブリッド開催（リアル開催・オンライン同時配信）

【会 場】VISION CENTER TOKYO TORANOMON

東京都港区虎ノ門２丁目４－７

※オンライン視聴の方には、お申し込み後視聴用リンクをお送りします。

【定 員】リアル開催：60名（定員に達した場合は受付を締め切らせていただきます。）

【参 加 費】 無料

【主 催】国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）、一般社団法人SPACETIDE

【運営協力】株式会社ゼロワンブースター

タイムテーブル（予定）

17:50-18:10 開会・JAXAによるインプットセッション

18:10-18:20 SPACETIDE による取り組み紹介

18:20-19:00 パネルセッション 「地域産業×宇宙 ～先行地域の実践とリアルな課題～」

19:00-19:40 ワークショップ 「地域産業×宇宙 次の一歩ワークショップ ～それぞれの取組み・関心・悩みを持ち寄り、次の一歩を考える～」

※オンラインの皆様には、パネル登壇者によるQ＆Aセッションを予定しています

19:40-20:10 登壇者・参加者交流会

20:10 クロージング

オープニングセッション登壇者[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16550/table/806_1_d914dca7e0467ed0127d0e88914c6483.jpg?v=202606220551 ]パネルセッション登壇者[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16550/table/806_2_ba0d1240e664f46be8e2f56cef88c3c4.jpg?v=202606220551 ]

一般社団法人SPACETIDE について

一般社団法人SPACETIDEは、2015年から「日本および世界の新たな宇宙産業の発展」をビジョンに掲げ、産業横断的な取り組みを通じて宇宙ビジネス全体の底上げを図り、新たな宇宙ビジネスの道筋を創り出すために活動している団体です。2015年から毎年、日本発の国際宇宙ビジネスカンファレンス「SPACETIDE」を主催しています。国際宇宙航行連盟（International Astronautical Federation：IAF）メンバー。内閣府主催 第6回宇宙開発利用大賞「経済産業大臣賞」受賞。

URL：https://spacetide.jp/

「SPACETIDE 2026」公式サイト

https://events.spacetide.jp/event/Tide2026

株式会社ゼロワンブースターについて

株式会社ゼロワンブースターは、「事業創造の力で世界を変える」を理念に掲げ、企業・行政・大学などと共創し、社会にインパクトをあたえる事業や、世界を牽引する産業の創出・成長に取り組んでいます。

企業の経営方針と新規事業の接続から、制度の構築・運営、事業開発の実践、オープンイノベーションの推進、事業創造人材の育成などを一貫して手掛けています。

また、自治体や大学、企業、スタートアップ、支援機関など多様なプレイヤーとの連携を通じて、スタートアップ創出・成長支援、海外進出支援・海外スタートアップ誘致支援、産学官連携、地域企業の変革支援、産業クラスターの形成など持続的な産業創造エコシステムの構築に取り組んでいます。

さらに、事業創造に関する知見を発信するメディア「01Channel」の運営や、グループ会社である01Booster Capitalを通じたベンチャー投資など、多面的に事業創造を推進しています。



商号：株式会社ゼロワンブースター

代表者：代表取締役 合田ジョージ

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル1階

設立：2012年3月

事業内容：起業家向けシェアオフィス、コーポレートアクセラレーター・イントラプレナーアクセラレータープログラム企画運営、企業内起業人材研修、投資および資金調達支援、事業創造コンサルティング、M&A仲介サポート等

URL：https://01booster.co.jp

※コーポレートアクセラレーターは01Boosterの登録商標です。