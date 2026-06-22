PKSHAグループのAI社会実装企業Biz Freak、株式会社ボルテックスの「Vターンシップ for AX」における唯一の出向先パートナーに認定

株式会社Biz Freak

株式会社Biz Freak（宮城県仙台市、代表取締役：平 雄飛、PKSHAグループ）は、株式会社ボルテックス（東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：宮沢 文彦）が提供する在籍型出向プログラム「Vターンシップ for AX」において、唯一の出向先パートナーとして認定されました。本プログラムでは、Biz Freakが手がける300社超のAIトランスフォーメーション（AIによる企業変革、以降「AX」）／事業開発プロジェクトを育成フィールドとして提供し、送出企業の社員がOJTを通じてAX推進スキルを実践的に習得します。

■ 「Vターンシップ for AX」の誕生背景

国内AI市場は1.3兆円を超え、2029年には約4.2兆円規模へ拡大する見通しです。一方、AX人材の転職求人倍率は3.35倍、85%超の企業がDX推進人材の不足を経営課題に挙げています。

とりわけ中堅・中小企業では、「採用できない・育てられない・社内にAX案件を生み出せない」というAX人材育成の"三重苦"が深刻化しており、自社単独での人材育成が困難な状況が続いています。

加えて、AIツールを"使う"レベルから、業務に"組み込む"レベルへの飛躍が経営課題となっており、座学やオンライン研修では到達できない実践的なAX推進力の獲得が求められています。そこで多くのAI社会実装実績をもつ当社と株式会社ボルテックスがタッグを組んで「Vターンシップ for AX」を提供する運びとなりました。

■ Vターンシップ for AXとは

本プログラムは、ボルテックス社が仲介し、送出企業の社員が在籍型出向により、Biz FreakのAXプロジェクトに参画する仕組みです。座学では身につかない「AIを業務に組み込む推進力」「外部AXパートナーを評価・選定する目利き力」「経営層を動かすAI活用提案力」を、実際のAX現場で12ヶ月かけて獲得します。

【主な特徴】

・送出企業の社員が在籍型出向によりBiz FreakのAXプロジェクトに参画

・座学ではなく実案件を通じてAX推進スキルを習得

・出向期間中はボルテックス社専任CAによる月次フォロー面談を実施

・育成計画書（月次・半年・満了時）により進捗を可視化

・12ヶ月の出向期間

・帰任後は自社のAX推進を担う中核人材として活躍

■ Biz Freakが唯一の出向先に認定された4つの理由

Biz Freakが唯一の出向先に認定された理由は主に以下の4つです。

１. 300社超のAX案件実績

Biz Freakは創業以来、多様な業界・規模の企業に対し、AX／事業開発を支援してまいりました。送出企業の社員は、業界横断のAXプロジェクトに参画することで、自社では得難い知見を獲得できます。

２. PKSHAグループとしての技術基盤

東京大学松尾豊研究室出身の上野山勝也氏が創業したPKSHAグループの一員として、最新のAI技術と研究知見にアクセスできる環境を提供します。

３. 人材育成における確かな実績

仙台高等専門学校との連携、女性起業家育成プログラム「APT WOMEN」、東北のテックエコシステム「X-Tech仙台」など、多様な人材育成プログラムに参画してきた知見を活かし、出向者の成長を支援します。

４. 「AIを業務に組み込めるPM人材」を育てる設計

本プログラムが目指すのは、コーディング能力ではなく、自社の業務にAIを組み込み、外部パートナーを使いこなし、経営層を動かす"AX推進リーダー"の育成です。帰任後すぐに自社で成果を出せる人材像を一貫して設計しています。

■ プラン

- スタンダードプラン：12ヶ月の在籍型出向- エンタープライズプラン：複数名・期間カスタム対応

※詳細はお問い合わせください

■ 本リリースに関するお問い合わせ

■ 会社概要

- 株式会社Biz Freak 広報- E-mail：k-koyama@bizfreak.co.jp- お問い合わせフォーム：〈https://bizfreak.co.jp/contact〉株式会社Biz Freak- 所在地：宮城県仙台市青葉区一番町３丁目３－２０京阪仙台一番町ビル ２階- 代表者：代表取締役 平 雄飛- 事業内容：新規事業開発、AIソリューション開発、ローコード開発、DX／AX推進支援- URL：https://bizfreak.co.jp■ 株式会社ボルテックス- 所在地：東京都千代田区- 代表者：代表取締役 宮沢 文彦- 事業内容：- - 収益不動産を核とした資産形成コンサルティング- - 収益不動産の組成、売買および仲介、賃貸、管理- - マンション管理適正化法に基づく管理業務- - 損害保険の代理業- - 在籍型出向サービス「Vターンシップ(R)」の提供、HRサービス- 当社HP：https://www.vortex-net.com/- VターンシップHP：https://www.vortex-hr.jp/