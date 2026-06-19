複合鉄筋市場規模レポート2026：688百万米ドル到達予測、年平均成長率9.3%で拡大
複合鉄筋とは
複合鉄筋はガラス繊維、炭素繊維、玄武岩繊維などを樹脂マトリックスと組み合わせて製造される高機能補強材であり、従来の鋼鉄筋に代わる次世代構造材料として注目されている。特に複合鉄筋は耐腐食性、軽量性、耐薬品性に優れ、海水や塩害環境下でも長期間性能を維持できることが大きな強みである。
大型橋梁や港湾施設では腐食による補修費用が長年の課題となってきたが、複合鉄筋の導入によりライフサイクルコストを大幅に削減できるため、公共インフラ投資における採用が拡大している。また、鋼材と比較して重量が大幅に軽く、施工効率向上や輸送コスト削減にも寄与する。
近年、複合鉄筋はインフラ老朽化対策、耐腐食構造物の普及、維持管理コスト削減への要求を背景に急速な市場拡大を遂げている。特にGFRP鉄筋、橋梁・港湾インフラ、耐腐食建設材料、FRP補強材、地下構造物が市場成長を支える主要キーワードとなっている。さらに2025年の米国関税政策の見直しは、複合鉄筋の国際供給網や価格競争力に新たな影響を与えており、地域別の調達戦略見直しが進んでいる。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352731/images/bodyimage2】
図. 複合鉄筋の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「複合鉄筋―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、複合鉄筋の世界市場は、2025年に635百万米ドルと推定され、2026年には688百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）9.3%で推移し、2032年には1173百万米ドルに拡大すると見込まれています。
複合鉄筋市場を支える主要用途
用途別では、複合鉄筋の最大市場は橋梁・港湾分野であり、その後に地下構造物、道路建設が続いている。特に海洋環境下では塩化物による鋼材腐食が深刻であり、耐久性を重視する発注者が複合鉄筋を積極採用する傾向が強まっている。
最近6カ月では、中東地域の港湾拡張プロジェクトや北米の橋梁更新計画において、FRP補強材の採用案件が増加している。また、日本や東南アジアでは地下鉄トンネルや下水道施設向けに複合鉄筋の導入検討が進み、長寿命インフラへの投資拡大が市場を後押ししている。
製品別市場動向と技術進化
製品別では、GFRP鉄筋が市場全体の75％以上を占める最大セグメントとなっている。GFRPはコストと性能のバランスに優れ、橋梁や道路建設向けで幅広く利用されている。
一方、BFRP鉄筋やCFRP鉄筋は高性能分野で採用が進んでいる。特にCFRPを用いた複合鉄筋は高強度・高弾性率を実現できるため、長大橋や特殊構造物での需要が増加している。技術的課題としては、長期クリープ特性の評価やコンクリートとの付着性能向上が挙げられるが、材料設計技術の進歩により改善が進んでいる。
地域別市場分析
地域別では欧州が最大市場となっており、約40％のシェアを占めている。欧州ではインフラの長寿命化政策や環境負荷低減への取り組みが進んでおり、複合鉄筋の採用が積極的に推進されている。
北米とアジア太平洋地域も急速な成長を示している。北米市場では米国が約75％のシェアを占め、橋梁補修や道路建設向け需要が中心となる。アジア太平洋地域では中国、日本、インドを中心に都市インフラ整備が進み、複合鉄筋市場の拡大が続いている。
競争環境と主要企業動向
複合鉄筋市場にはAslan FRP、Schoeck、Armastek、Galen、Dextra Group、Pultrallなどの企業が参入している。世界上位6社で35％以上の市場シェアを占める一方、市場全体としては比較的分散型の競争構造となっている。
複合鉄筋はガラス繊維、炭素繊維、玄武岩繊維などを樹脂マトリックスと組み合わせて製造される高機能補強材であり、従来の鋼鉄筋に代わる次世代構造材料として注目されている。特に複合鉄筋は耐腐食性、軽量性、耐薬品性に優れ、海水や塩害環境下でも長期間性能を維持できることが大きな強みである。
大型橋梁や港湾施設では腐食による補修費用が長年の課題となってきたが、複合鉄筋の導入によりライフサイクルコストを大幅に削減できるため、公共インフラ投資における採用が拡大している。また、鋼材と比較して重量が大幅に軽く、施工効率向上や輸送コスト削減にも寄与する。
近年、複合鉄筋はインフラ老朽化対策、耐腐食構造物の普及、維持管理コスト削減への要求を背景に急速な市場拡大を遂げている。特にGFRP鉄筋、橋梁・港湾インフラ、耐腐食建設材料、FRP補強材、地下構造物が市場成長を支える主要キーワードとなっている。さらに2025年の米国関税政策の見直しは、複合鉄筋の国際供給網や価格競争力に新たな影響を与えており、地域別の調達戦略見直しが進んでいる。
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図. 複合鉄筋の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「複合鉄筋―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、複合鉄筋の世界市場は、2025年に635百万米ドルと推定され、2026年には688百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）9.3%で推移し、2032年には1173百万米ドルに拡大すると見込まれています。
複合鉄筋市場を支える主要用途
用途別では、複合鉄筋の最大市場は橋梁・港湾分野であり、その後に地下構造物、道路建設が続いている。特に海洋環境下では塩化物による鋼材腐食が深刻であり、耐久性を重視する発注者が複合鉄筋を積極採用する傾向が強まっている。
最近6カ月では、中東地域の港湾拡張プロジェクトや北米の橋梁更新計画において、FRP補強材の採用案件が増加している。また、日本や東南アジアでは地下鉄トンネルや下水道施設向けに複合鉄筋の導入検討が進み、長寿命インフラへの投資拡大が市場を後押ししている。
製品別市場動向と技術進化
製品別では、GFRP鉄筋が市場全体の75％以上を占める最大セグメントとなっている。GFRPはコストと性能のバランスに優れ、橋梁や道路建設向けで幅広く利用されている。
一方、BFRP鉄筋やCFRP鉄筋は高性能分野で採用が進んでいる。特にCFRPを用いた複合鉄筋は高強度・高弾性率を実現できるため、長大橋や特殊構造物での需要が増加している。技術的課題としては、長期クリープ特性の評価やコンクリートとの付着性能向上が挙げられるが、材料設計技術の進歩により改善が進んでいる。
地域別市場分析
地域別では欧州が最大市場となっており、約40％のシェアを占めている。欧州ではインフラの長寿命化政策や環境負荷低減への取り組みが進んでおり、複合鉄筋の採用が積極的に推進されている。
北米とアジア太平洋地域も急速な成長を示している。北米市場では米国が約75％のシェアを占め、橋梁補修や道路建設向け需要が中心となる。アジア太平洋地域では中国、日本、インドを中心に都市インフラ整備が進み、複合鉄筋市場の拡大が続いている。
競争環境と主要企業動向
複合鉄筋市場にはAslan FRP、Schoeck、Armastek、Galen、Dextra Group、Pultrallなどの企業が参入している。世界上位6社で35％以上の市場シェアを占める一方、市場全体としては比較的分散型の競争構造となっている。