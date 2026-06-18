ベトナム市場調査レポート販売｜ベトナム 2025年 国有企業 資本売却予定企業網羅リスト

ONE-VALUE株式会社

ベトナムは、製造業、インフラ、エネルギー、物流、都市開発、環境、水処理、公共サービスなど、多くの分野で成長が続く市場です。一方で、これらの分野には国有企業や国家資本が関与する企業が多く、外資企業が参入・提携・投資を検討する際には、国有企業改革や資本売却の動向を理解することが不可欠です。

国有企業は、ベトナム経済において依然として重要な役割を担っています。特に、インフラ、エネルギー、建設、港湾、物流、公共サービス、水・環境関連分野では、国有企業が保有する資産、許認可、土地、ネットワーク、行政との関係性が、事業価値を大きく左右するケースがあります。

一方で、国有企業の資本売却や民営化に関する情報は、必ずしも日本語で体系的に整理されているわけではありません。企業名、所管機関、業種、国家保有比率、売却方針などを個別に確認するには、ベトナム語の公表資料、政府方針、SCIC関連情報、所管省庁の発表を読み解く必要があります。

そこでONE-VALUEは、日本企業、金融機関、投資家、M&Aアドバイザー、コンサルティング会社、研究機関が、ベトナム国有企業改革の最新動向を効率的に把握できるよう、『ベトナム 2025年 国有企業 資本売却予定企業網羅リスト』を作成しました。

レポート基本情報

- ページ数(Excel) 18行 × 5列

- 発行年月日：2026年1月

- 発行：ONE-VALUE株式会社

- ファイル形式：Excel形式

- 価格：ページのフォームからお問い合わせください

- 購入方法：

※最終的には請求書を発行し、銀行振込となります。

※本レポート資料を用いたワークショップ開催、ベトナム専任コンサルタントへのベトナム市場・業界動向に関するご質問ができるスポットコンサルティングのサービスもご提供しております。

※対面またはオンライン形式にて、日本企業の皆様にベトナム事業展開に関するご質問にすべてご回答するサービスです。

レポート詳細・購入はこちら :https://report.vietbiz.jp/1282/

レポートの購入が推奨される方

▶ ベトナム国有企業への出資・M&Aを検討する企業・投資家

政府が2025年に公表した国有企業の資本売却・持分縮小予定リスト（71社）を網羅。

インフラ、エネルギー、建設、物流、水処理、人材サービス等、

戦略的重要分野の国有企業を把握でき、投資機会探索に直結する。

▶ 民営化・国有企業改革を分析する金融機関・アドバイザー

SCIC（国家資本投資経営総公司）および所管省庁による売却方針を整理。

売却比率、国の残存持分、有力分野を俯瞰でき、

中長期の民営化ロードマップ理解に有用である。

▶ ベトナム制度・政策動向を研究する研究者・アナリスト

国有企業改革はベトナム経済構造改革の中核政策である。

本リストは、2025年時点での政府方針を反映した一次整理資料として活用可能。

レポートポイント

本レポートは、2025年に政府が公表した国有企業の資本売却・持分縮小予定企業（71社）を一覧化し、実務利用を目的として整理した資料である。

▶ 2025年最新・国有企業売却予定リスト

中央政府・所管省庁・SCICが公表した情報を基に、

企業名、業種、資本金、国家保有比率（売却前）等を整理。

▶ 分野別・売却動向の把握

交通インフラ、建設、エネルギー、水・環境、物流、人材関連など、

民営化が進む重点分野を俯瞰可能。

▶ 投資・交渉初期段階での基礎資料

国有企業の資本売却は情報非対称性が高く、初期情報整理が重要。

本リストは、候補企業の絞り込み、事前調査、戦略検討の出発点として機能する。

会社紹介

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ONE-VALUE株式会社は、創業以来ベトナム人材活用および経営コンサルティングのプロとして活動しております。様々な業界のお客様に対して、日本・ベトナム間のビジネス展開に関する深い専門知識と豊富な実務経験を活かして、サービスを提供してきました。これからも弊社は常に、お客様にとって最も効果的なソリューションをご提案し続けます。

べトナムにフォーカスし、ベトナムに関する幅広いネットワークと業界の深い知見を有することがONE-VALUEの最大の強みです。



【経営コンサルティング事業】

ONE-VALUEはベトナム進出に関する経営コンサルティングサービスを提供しています。市場調査、企業調査、消費者調査、ベトナム市場進出に関する戦略立案、投資アドバイザリー（合弁設立、事業の立上等）、ベトナム企業のM&Aアドバイザリーなどお客様のご要望に応じてオーダーメイド式でご提供しています。



【人材サービス事業】

ONE-VALUEはベトナム人人材を中心とする外国人人材の紹介・派遣・育成支援等のサービスを行っております。



【メディア】

Vietbiz（ベトビズ）という、ベトナムビジネスに関わるビジネスパーソン向けにベトナムビジネス・経済に関する情報を発信するメディア運営を行っております。この他にも、日本に関わるベトナム人コミュニティ向けのメディア運営を行っています。

・メディア⇒https://vietbiz.jp/

【レポート販売】

ONE-VALUEがこれまで調査してきたベトナムの経済・ビジネスについて、デスクトップ調査では得られないような情報まで含んだハイエンドなレポートを販売しています。

・販売サイト⇒https://report-shop.vietbiz.jp/



【その他事業】

ONE-VALUEはベトナムビジネスの課題解決に関するサービスとして、BPO、通訳・翻訳、ビジネスマッチング支援、トレーディング等の各種サービスを提供しております。

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