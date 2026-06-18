アイアップからディズニー・ピクサー『エイリアン リミックス』の「ミツメぬいコロン」が登場！

株式会社アイアップ※画像はイメージです。

株式会社アイアップ（代表取締役社長：中田理生／所在地：東京都渋谷区）は、ディズニー・ピクサー『エイリアン リミックス』の「ミツメぬいコロン」を発売いたします。

本商品は、アイアップの人気商品シリーズであるぬいぐるみ起き上がりこぼし「ぬいコロン」と、どこから見ても視線が追いかけてくる「ミツメトロ二クス」を組み合わせた新商品です。

丸くかわいいフォルムとふわふわな触り心地に加え、視線が合うユニークな仕様も魅力。思わず集めたくなるコレクタブルアイテムに仕上げました。ぬい活やインテリアとしてもおすすめです。

『トイ・ストーリー』の人気キャラクター「エイリアン」が、さまざまなディズニー・ピクサー作品のキャラクターになりきる『エイリアン リミックス』デザインを採用。ラインナップは「ロッツォ」「バニー」「ダッキー」「バターカップ」「ハム」の全5種類です。

本商品は、アイアップ公式オンラインストア(https://www.eyeup.co.jp/)にて予約受付中です。

また、2026年7月下旬より全国の販売店にて順次発売予定です。

■ ディズニー・ピクサー ミツメぬいコロン エイリアン （全5種）

※画像はイメージです。

商品名：ディズニー・ピクサー ミツメぬいコロン エイリアン

サイズ：本体（装飾を含まず）約H85×W80×D80mm

種類：ロッツォ、バニー、ダッキー、バターカップ、ハム

材質：ATBC-PVC・ABS・ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン

発売元：株式会社アイアップ

原産国：中国

価格：各3,080円（税込）

https://www.eyeup.co.jp/c/URL/e0639-

(C) Disney/Pixar

※掲載画像はすべてイメージです。実際の商品と一部異なる場合がございます。ご了承ください。

■会社概要

株式会社アイアップ

代表者：代表取締役社長 中田理生

設立年：2007年4月

所在住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-5-7

事業内容：玩具・雑貨・キャラクターグッズの企画・製造・販売

「遊ぶとくらしの間に心地よさをデザインした、オリジナル玩具や雑貨を市場に多く展開しています。今後も皆さんの日々が少しでも楽しくなるような商品を、たくさん送り届けていきます」

公式HP：https://www.eyeup.co.jp/

公式 X：https://x.com/eyeup_twgoods

公式Instagram：https://www.instagram.com/eyeup.goods/

公式Facebook：https://www.facebook.com/eyeup.co.ltd/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@eyeup_paldepa