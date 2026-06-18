アイアップからディズニー・ピクサー『エイリアン リミックス』の「ミツメぬいコロン」が登場！
※画像はイメージです。
株式会社アイアップ（代表取締役社長：中田理生／所在地：東京都渋谷区）は、ディズニー・ピクサー『エイリアン リミックス』の「ミツメぬいコロン」を発売いたします。
本商品は、アイアップの人気商品シリーズであるぬいぐるみ起き上がりこぼし「ぬいコロン」と、どこから見ても視線が追いかけてくる「ミツメトロ二クス」を組み合わせた新商品です。
丸くかわいいフォルムとふわふわな触り心地に加え、視線が合うユニークな仕様も魅力。思わず集めたくなるコレクタブルアイテムに仕上げました。ぬい活やインテリアとしてもおすすめです。
『トイ・ストーリー』の人気キャラクター「エイリアン」が、さまざまなディズニー・ピクサー作品のキャラクターになりきる『エイリアン リミックス』デザインを採用。ラインナップは「ロッツォ」「バニー」「ダッキー」「バターカップ」「ハム」の全5種類です。
本商品は、アイアップ公式オンラインストア(https://www.eyeup.co.jp/)にて予約受付中です。
また、2026年7月下旬より全国の販売店にて順次発売予定です。
■ ディズニー・ピクサー ミツメぬいコロン エイリアン （全5種）
※画像はイメージです。
商品名：ディズニー・ピクサー ミツメぬいコロン エイリアン
サイズ：本体（装飾を含まず）約H85×W80×D80mm
種類：ロッツォ、バニー、ダッキー、バターカップ、ハム
材質：ATBC-PVC・ABS・ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン
発売元：株式会社アイアップ
原産国：中国
価格：各3,080円（税込）
https://www.eyeup.co.jp/c/URL/e0639-
(C) Disney/Pixar
※掲載画像はすべてイメージです。実際の商品と一部異なる場合がございます。ご了承ください。
■会社概要
株式会社アイアップ
代表者：代表取締役社長 中田理生
設立年：2007年4月
所在住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-5-7
事業内容：玩具・雑貨・キャラクターグッズの企画・製造・販売
「遊ぶとくらしの間に心地よさをデザインした、オリジナル玩具や雑貨を市場に多く展開しています。今後も皆さんの日々が少しでも楽しくなるような商品を、たくさん送り届けていきます」
公式HP：https://www.eyeup.co.jp/
公式 X：https://x.com/eyeup_twgoods
公式Instagram：https://www.instagram.com/eyeup.goods/
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