これで最後！小倉総合車両センター「415系鋼製車」見学会を開催！（2026年7月19日開催）

九州旅客鉄道株式会社

九州旅客鉄道株式会社（以下、JR九州）は、通常は立ち入ることのできない小倉総合車両センターにて、営業運転を終えた車両を展示する「車両見学会」を開催します。これまで多くのお客さまにご好評をいただいてきた「415系鋼製車」の見学会は、今回が最後の開催となります。

本イベントでは、「半日プラン」と「終日プラン」の2コースをご用意しており、「終日プラン」では、車両との最後のひとときをゆっくりお過ごしいただけます。

ぜひこの機会に、最後の見納めとしてご参加ください。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

１．開催日時

2026年7月19日（日）

半日プラン／9:30～12:00

終日プラン／9:30～12:00、13:30～16:30

※両プランとも受付時間は9:15～9:30

２．開催場所

JR九州小倉総合車両センター

住所：福岡県北九州市小倉北区金田3丁目1-1

集合場所：正門守衛室前

アクセス：

JR西小倉駅より徒歩約25分、JR南小倉駅より徒歩約15分

北九州都市高速1号線下到津ICより車で約3分

※駐車場あり。自家用車での来所も可能です。駐車場での事故・盗難等につきましては一切責任を負いません。

３．見学内容

【展示車両】

415系鋼製車

展示場所：屋外

車両番号：FK-515

４．参加特典

５．募集人数

半日プラン／30名、終日プラン／30名

※お申し込みが「半日プラン」「終日プラン」あわせて30名未満の場合、開催を中止することがございます。あらかじめご了承ください。

６．参加対象者

小学生以上の方

※小学生・中学生のお客さまは保護者の同伴（人数分のご予約）が必要です。

※高校生以上のお客さまは、お一人での参加が可能です。

（ただし18歳未満のお客さまは親権者の同意を得た上でお申し込みください。）

※安全のため、小学生未満のお子さまはご参加いただけません。

７．参加費

半日プラン／お一人様あたり：20,000円（大人・こども〈小学生〉同額）

終日プラン／お一人様あたり：41,500円（大人・こども〈小学生〉同額）

８．予約について

（１）予約方法

インターネット予約（クレジットカード決済限定）にて先着順といたします。

【JTB BÓKUN 予約サイト】

予約サイトはこちら :https://widgets.bokun.io/online-sales/9f45d152-5771-4466-8821-9a964830296c/product-list/109201?page=1

（２）予約開始日時

2026年6月19日（金）9：30～

９．取消・参加者変更について

参加日9日前まで無手数料にて取消可能です。それ以降の取消・返金はできません。

参加者の変更はできませんので、取消後に再予約をお願いします。

※当日受付で本人確認書類をご提示いただきます。

申込情報と参加者が異なる場合は参加をお断りいたしますので、あらかじめご了承ください。

10．その他注意事項

11．お問合せ先

- 受付時間にお越しいただけない場合は、ご参加いただけません。- 安全のため、係員の指示に従ってください。安全を脅かす言動を行った場合、またはその恐れがある場合は、参加をお断りいたします。その際の参加費の返金はございません。- 車両の撮影は可能ですが、一部の場所では写真・動画の撮影を制限する場合がございます。制限エリアでの無断撮影は固くお断りいたします。- スカート等の裾の広がっている服、ヒールの高い靴、サンダル、厚底の靴を着用の方はご参加いただけません。また、衣服が油等で汚れる場合がございますのでご注意ください。- 見学中はヘルメットをご着用いただきます。雨天時には、お客さまご自身で雨具等のご準備をお願いいたします。- 悪天候等の諸事情により、一部の企画内容を変更する場合がございます。（雨天決行）- お客さまの不注意等による事故やケガ、衣服や携行品の損壊・汚損については責任を負いかねます。- 当日は記録・広報目的で撮影・録音を行うほか、テレビ局等のメディアによる取材が入る場合がございます。あらかじめご了承ください。- 車両センター内には喫煙所はございません。- 車両センター内での飲食はご遠慮ください。（水分補給を除きます）- 車両センター内には脚立等の大きな荷物は持ち込めません。三脚はご使用いただけます。- 展示の都合上、光線等がご期待に沿えない場合がございます。また、電柱や隣接する建物の影が生じることがございます。- 通常業務の従事者および動線管理に使用する用具、停止位置目標や車止め等の設備、業務用車両が写り込む場合がございます。- 方向幕変更など、個別のご要望にはお応えできませんので、あらかじめご了承ください。- 安全のため、また写り込みを防ぐために、一部撮影エリアを制限いたします。- 部品が取り外されている車両や、車体の劣化が進んでいる車両もございます。あらかじめご了承ください。- 「小倉工場鉄道ランド（ミュージアム、ショップ）」は営業しておりません。また、食堂および鉄道部品販売の営業は行っておりません。あらかじめご了承ください。

JR九州トラベルデスク

メール：hojin.reception-counter@jrkyushu.co.jp

営業時間：9:30～12:30、13:30～16:00 ※土日祝日休業

お問合せはメールでのみ承ります。