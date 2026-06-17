大河ドラマ「豊臣兄弟！」・安土城築城450年で今年注目の滋賀へ 最大１万円引きの「ここ滋賀旅行割」 令和８年６月29日(月)より申込開始！ さらに、県内での観光タクシー利用が40%OFFとなる

「観光タクシー割引クーポン」も同時に提供！

２種類のクーポンを組み合わせてお得な滋賀旅を！！



東京・日本橋にある滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」は、首都圏の方々へ滋賀の魅力を発信する活動を行っています。この度その一環として、首都圏をはじめ他の地域からのさらなる誘客促進を図るため、滋賀県への旅行を後押しする特別キャンペーン「ここ滋賀旅行割」を実施します。

本キャンペーンでは、宿泊代と新幹線代を含む旅行代金が１名あたり最大１万円割引になります！

滋賀県では県北部地域の振興に取り組んでいることから、長浜市、高島市、米原市を含む旅行プランは割引額を増額し、現在放送中の大河ドラマ「豊臣兄弟！」で注目が高まる県北部地域への誘客を促進します。

あわせて、ここ滋賀では、滋賀県を観光していただく際のタクシー利用が40％オフになるクーポンを配布しております。旅行割と併用することで、移動から宿泊まで、滋賀旅行全体でお得にご体験いただけます。

令和８年は、大河ドラマ「豊臣兄弟！」の放映と、安土城築城450年という歴史的な節目が重なる、滋賀県にとって特別な年です。こうした機運を活かして、歴史文化に加え、琵琶湖の自然、近江牛などの食文化まで、多彩な魅力を備えた滋賀県の魅力を発信し、首都圏からの誘客促進および観光需要の拡大を目指してまいります。





〈写真提供〉（公社）びわこビジターズビューロー

「ここ滋賀旅行割」の概要

滋賀県への旅行代金（新幹線と宿泊施設の旅行パック）が割引になるキャンペーンです。





《対象期間》

★申込

令和８年６月29日(月)から令和９年３月10日(水)

★宿泊

令和８年７月10日(金)から令和９年３月20日(土)チェックアウト

※予算の上限に達した段階で終了となります。

《割引対象》阪急交通社が販売する本事業の対象となる旅行パックの代金（宿泊代+新幹線代）

《割引金額》

★北部３市(長浜市、高島市、米原市)の宿泊を含む旅行の場合

★北部３市以外の宿泊を含む旅行の場合

《販売先》

①ＷＥＢ販売（24時間購入可能）

ＷＥＢ販売については、以下よりご確認ください。

【阪急交通社ホームページＵＲＬおよび二次元コード】





https://www.hankyu-travel.com/s/kokunai/tyo/shiga_cpn/?p_baitai=9709&xadid=9709&utm_source=qrcode&utm_medium=qrcode&utm_content=non_rtg&utm_campaign=9709

②対面販売（営業時間：月～金…10:30～17:00 定休日：土日祝 年末年始）

以下のツアーカウンターで販売いたします。

・阪急交通社 新橋サービスセンター

（〒105-0004 東京都港区新橋3-3-9 KHD東京ビル1F）

・阪急交通社 横浜サービスセンター

（〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目23－2 TSプラザビルディング11F）

・阪急交通社 埼玉予約センター

（〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-16 シーノ大宮ノースウィング18階）

③電話販売

阪急交通社コールセンター（TEL: 0570‐03-8989）

※月～金…9:30～17:30（定休日:土日祝日 年末年始）

※あらかじめ、ＷＥＢにてここ滋賀旅行割の対象ツアーをご確認いただき、コース番号をお伝えください。

「観光タクシー割引クーポン」の概要

滋賀県内での旅行目的のタクシー利用代金が割引になるクーポンです。

令和８年４月25日(土)～令和９年２月28日（日）

※予算の上限に達した段階で終了となります。

《割引率》

タクシー代金の40%を割引

《利用方法》

（１）観光タクシー割引クーポンの取得

滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」もしくは近江タクシーのホームページからクーポンを取得してください。

①紙クーポン

滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」に来館して取得

・所在地：東京都中央区日本橋２-７-１

・アクセス：東京メトロ・都営地下鉄「日本橋駅」Ｂ６,Ｂ８出口

②ダウンロードクーポン

近江タクシーＨＰからダウンロードして取得





（https://www.ohmitetudo.co.jp/taxi/icoico/local/biwatoku/index.html）

（※ご利用の際は、PDFデータを印刷したものが必要になります。）

（２）タクシーの事前予約

観光タクシー割引クーポンの利用は事前予約が必要です。以下のどちらかの方法で予約をしてください。

①近江タクシーへ電話（0749-24-0106（平日 9：00～12：00/13：00～17：00））

※電話予約は運行の土日・祝日を除く３営業日前（※年末年始は10日前）にご連絡が必要です。

②メールで予約（taxikankou@ohmitetudo.co.jp）

※メール予約は運行の７日前までにご連絡が必要です。

（３）アンケートの回答

観光タクシー割引クーポンの利用はアンケートへの回答が必須となります。旅行当日にクーポンを持参し、アンケート（※クーポン裏面に掲載）に回答のうえ、最終行程の降車時に運転手にお渡しください。

《留意事項》

以下の場合はクーポン利用の対象外となりますので、予めご了承ください。

・観光目的以外の利用

・滋賀県外の観光が目的となる利用

・発着地のいずれも滋賀県外となる場合

・クーポン利用に関するアンケートに未回答のままでの利用

・予約なしでの利用

参考：株式会社阪急交通社について

所在地： 大阪市北区太融寺町3-24

電話番号：06-4795-5901

営業時間：09:30～18:10

ＵＲＬ：https://www.hankyu-travel.co.jp/

参考：近江タクシー株式会社について

所在地：滋賀県彦根市駅東町15番１

電話番号：0749-24-0106

営業時間：9:00～17:30

ＵＲＬ：https://www.ohmitetudo.co.jp/taxi/

「ここ滋賀」での観光相談について

「ここ滋賀」には、観光案内を専任とする観光コンシェルジュが毎日常駐しております。このキャンペーンを機に滋賀県に初めて足を運ばれる方、観光スポットの詳しい情報が欲しい方、どのような方のご相談もお待ちしております。滋賀県にご旅行の際は「ここ滋賀」で観光相談をしていただくのがオススメです！





滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」について

「ここ滋賀」は、滋賀県の魅力を首都圏に届ける情報発信拠点として、2017年10月、東京・日本橋に開業しました。日本橋は江戸時代には「近江商人」が行商の拠点として活躍した場所でもあり、現在も近江商人ゆかりの企業が点在しています。そのような歴史的背景を持つ日本橋の地で「ここ滋賀」は、滋賀の食・文化・観光・モノづくりなどを五感で体験できる場として人々が集い、交流し、新たな発見をする場を目指しています。





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