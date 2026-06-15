大ヒットカッサヘアブラシにロゴエンブレムが入り高級感アップ。「プレミアム FOX カッサ ビーチウッド ヘアブラシ」7月10日新デザイン発売

株式会社Apex Commerce

『プレミアム FOX カッサ ビーチウッド ヘアブラシ』(18,480円)

オーストラリア生まれの敏感肌・年齢肌・肌荒れ向けに開発されたハイブリッド型スキンケアブランド SNOW FOX SKINCARE（株式会社 Apex Commerce 代表：茂住 昌子）は、月間400本以上を売り上げる人気のヘッドケアアイテム「プレミアム FOXカッサ ウッド ヘアブラシ」のデザインを一新し、「プレミアム FOX カッサ ビーチウッド ヘアブラシ」として2026年7月10日（金）に公式オンラインストア・REMEDY CAVE（直営店）・楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピングほかで発売します。

2022年9月の発売以来、世界の有名雑誌でも取り上げられ、日本国内では度重なる完売・予約販売を記録してきた『プレミアム FOXカッサ ブラシ』。職人手作りのカーブが美しいウッドハンドルと、24Kゴールドメッキを施した150本のピンが頭皮に心地よくアプローチする独自設計はそのままに、今回はデザインと握り心地をさらに磨き上げたニューバージョンが登場します。

■ 新デザインのポイント

太めの持ち手でグリップ感が向上した新ハンドル

今回のリニューアルは、品質の核となる素材や独自の構造はそのままに、デザインと握り心地を進化させたことが最大の特長です。

すっきりとした新しいハンドル形状 従来はハンドル上部にひねりを加えたデザインでしたが、ひねりをなくし、よりすっきりとしたフォルムへ刷新。太めの持ち手によってグリップ感がさらに増し、毎日のブラッシングを安定して快適に行えます。

背面ロゴを「SNOW FOX HAIRCARE」へ これまで背面に入っていた「SNOW FOX SKINCARE」のロゴを、新たに「SNOW FOX HAIRCARE」へと変更しました。

ロゴ入りエンブレムで高級感アップ 持ち手下部に「SNOW FOX HAIRCARE」のロゴをあしらったエンブレムを新たに配し、ラグジュアリーな佇まいに仕上げました。

素材は変わらず高品質のまま 耐久性に優れたビーチウッド（ブナ材）のハンドルと、24Kゴールドメッキを施した150本のピンという品質はそのまま。素材の変更はなく、安心して長くお使いいただけます。

■ 人気のヘア商材を「SNOW FOX HAIRCARE」として統一

ブランドとしては引き続き「SNOW FOX SKINCARE」ですが、ご好評をいただいているヘア商材については、順次「SNOW FOX HAIRCARE」としてまとまったロゴへと統一してまいります。スキンケアで培った植物学と皮膚科学の知見を、ヘア・頭皮ケアの領域でもより明確にお届けするための取り組みです。

■ 「カッサ × 頭皮ケア」に着目した独自のヘアブラシ

「プレミアム FOX カッサ ビーチウッド ヘアブラシ」は、世代を超えて受け継がれる台湾の伝統工芸品と、美と健康を追求する SNOW FOX SKINCARE の融合から生まれました。長い150本の24Kゴールドメッキのピンが頭皮に心地よくアプローチし、毛根を刺激して髪のボリュームをサポート。ストレスで硬くなった頭皮をほぐし、首や肩まわりのめぐりにもアプローチします。台湾の熟練した職人家族が一つひとつ手作りしており、機械では再現できない繊細なピンの装着が、独特の使い心地を生み出します。

ご自宅で手軽にヘッドスパ感覚を楽しめるツールとして、産後やエイジングによる頭皮・ヘアの悩みに、薬剤を使わないアプローチをご提案します。SNOW FOX SKINCARE のノンシリコーンのシャンプーバーやヘア＆スカルプ セラムと併用いただくことで、より健やかな頭皮環境づくりをサポートします。

■ 商品概要

商品名：プレミアム FOX カッサ ビーチウッド ヘアブラシ

価格： 22,880円（税込）

主な変更点： デザイン刷新（ハンドル形状・背面ロゴ・エンブレム）／素材変更なし

販売： 自社WEBサイト、楽天、Amazon、正規販売店 ほか（自社サイト以外は販売開始時期が異なる場合があります）

URL： https://snowfoxskincare.jp/products/wood-guasha_hairscalpbrush

発売日：2026年7月10日（金）

■ SNOW FOX SKINCAREについて

オーガニック、エシカル、ナチュラル--美容にはさまざまな“物語”がありますが、毎日鏡の前に立つ人が本当に求めているのは「肌が変わった」という実感です。SNOW FOX SKINCARE は、その問いに正面から向き合うブランド。東洋ハーブの知恵と先端の皮膚科学を掛け合わせ、敏感肌でも使える優しさと、確かな手応えの両立を追求してきました。オーガニック・ナチュラルの枠を超えて、本物の肌変化を。SNOW FOX SKINCARE は、今までも、これからも、結果を約束し続けます。

SNOW FOX SKINCARE は、肌疾患を抱える超敏感肌の創業者 フィービー・ソング が「普通の肌に戻りたい」という願いから生み出したブランドです。台湾に伝わる東洋ハーブの知恵と最先端の皮膚科学を掛け合わせ、敏感肌でも使える優しさと、先端の原料による確かな手応えを両立する“ハイブリッドスキンケア”として、敏感肌から年齢肌・あらゆる肌悩みまで応えてきました。2016年末にオーストラリアで発売され、2021年5月にECサイトで日本の公式販売を開始。様々な雑誌やメディアで取り上げられています。

【日本ブランドオーナー 茂住 昌子】

■ ブランドの信条 ― 地球第一主義（Earth First）

1. クルエルティフリー： 動物実験に反対し、動物実験が義務付けられている地域では直接販売していません。

2. プロフェッショナル： 皮膚科医と共同開発のもと、敏感肌の方を対象に試験を実施しています。

3. オーシャンセーフ： 海洋に安全な成分を使用しています。

4. 無添加・クリーン： EUで禁止されている1,800以上の成分や、合成保存料・合成着色料・合成香料を使用していません。人にも環境にも優しい成分・素材を採用しています。

※ 複合成分や一定の原料にはフェノキシエタノール配合が義務付けられているものもあり、直接配合ではなくても表示の義務づけが生じる場合があるため、一部の商品にはフェノキシエタノールの表記があります。

5. 環境配慮： リサイクル可能な容器、オーガニック認証・無漂白・生分解性のコットンシートを採用しています。

■ 会社概要

商号： 株式会社Apex Commerce（英：Apex Commerce Inc）

代表者： 代表取締役社長 茂住 昌子

所在地： 〒939-8093 富山県富山市大泉東町1丁目9-23

設立： 2019年8月1日

資本金： 1,000万円

事業内容：

化粧品・関連商品の輸入・製造販売・卸・EC販売、ブランディング・広告運用（化粧品製造販売業／化粧品製造業／医薬品卸売業／医薬品販売業 取得）。SNOW FOX SKINCARE日本総代理店事業、コンセプト漢方薬店「REMEDY CAVE」運営

公式サイト： https://snowfoxskincare.jp/

直営店：REMEDY CAVE（東京・北青山）https://remedycave.com/

SNS：

Instagram @snowfoxskincarejapan／X @SnowFoxJapan

PR TIMES： https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/78351

■ 表記について（▲は半角アキ）

ブランド名：（英）SNOW▲FOX▲SKINCARE （日）スノー▲フォックス▲スキンケア

会社名：（英）Apex▲Commerce▲Inc （日）エイペックス▲コマース

■ 製品名表記（▲は半角アキ）

プレミアム▲FOX▲カッサ▲ビーチウッド▲ヘアブラシ

■ 読者お問い合わせ

株式会社Apex Commerce

SNOW FOX SKINCARE スノー フォックス スキンケア事業部

TEL：076-413-8302