大衆寿司居酒屋「鮨 酒 肴　杉玉」ひと足早く杉玉の夏到来！旨さで暑さに打ち勝つ！ちょっと贅沢な“うなぎと鱧”が登場

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

株式会社FOOD & LIFE INNOVATIONS（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：奥本 哲士）は、「鮨 酒 肴 杉玉」にて6月16日（火）より、毎年ご好評をいただく“うなぎと鱧”のフェアを今年も土用の丑の日に向けてひと足早く開催いたします。

今回の主役は“地焼きうなぎ”です。地焼きとは一度も蒸さずに生のうなぎを火で焼き上げることで旨みを逃さず、外はパリッと香ばしく、中はふっくらとした食感を味わえる伝統的なうなぎの焼き方で、主に関西地方で親しまれています。「鰻まみれのとろろかっぱ巻き」はシンプルなかっぱ巻きの上に地焼きうなぎをたっぷりのせ、お客さま自身でとろろを豪快にかけていただきます。お好みでシャキシャキとした食感で香り豊かなあらぎりわさびをつけてお召し上がりください。「地焼きうなぎ 食べ比べ」は、素材の味をお楽しみいただける山椒と、店内仕込の出汁ジュレに薬味を合わせたさっぱり仕立ての2種類をご堪能いただけます。

また、甘だれを塗って炙り、山椒をかけた、日本酒にぴったりの一品料理「うなぎの肝串」も登場します。

さらに、うなぎだけでなく鱧を使った商品もご用意しております。「梅わさびとカレー塩で愉しむ、国産 天然鱧とオクラの天ぷら」は、店内で揚げることで外はサクサク、中はふわふわに仕上げた鱧を、夏らしくさっぱりとした梅わさびとカレー塩の2種類の味わいでお楽しみいただけます。

ぜひこの機会に「鮨 酒 肴 杉玉」にて、夏の暑さに負けない杉玉こだわりの“地焼きうなぎ”と鱧をお酒とともにご賞味ください。

※予告商品は事前の告知なく変更する場合があります。

※店舗により取扱い商品が異なります。

“うなぎと鱧”商品概要（一部抜粋）

■商品名：鰻まみれのとろろかっぱ巻き

■価 格：590円（税込649円）

■販売期間：2026年6月16日（火）～完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります。

■商品名：地焼きうなぎ 食べ比べ［2貫］［山椒・薬味と出汁ジュレ］

■価 格：490円（税込539円）

■販売期間：2026年6月16日（火）～完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります。

■商品名：うなぎの肝串［2本］

■価 格：399円（税込439円）

■販売期間：2026年6月16日（火）～完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります。

■商品名：梅わさびとカレー塩で愉しむ、国産 天然鱧とオクラの天ぷら

■価 格：499円（税込549円）

■販売期間：2026年6月16日（火）～完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります。

※店舗により取扱い商品が異なります。

※仕入状況により、販売を中断/中止する場合があります。

※予告商品は事前の告知なく変更する場合があります。

※ディナータイムでの販売となります。

※お持ち帰り・デリバリー対象外。

※写真はイメージです。