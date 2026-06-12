コミック『エイリアン VS. プレデター』から、「マチコ & ブロークンタスク・プレデター」を1/4スケールで立体化

株式会社プライム1スタジオ

株式会社プライム１スタジオのハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（プライム１スタチュー）」。そのフォーマットのひとつアルティメットプレミアムマスターラインにて、ダークホースコミックス『エイリアン VS. プレデター』に登場する、「マチコ & ブロークンタスク・プレデター」を、1/4スケールスタチューとして立体化いたしました。予約受付は6月12日よりスタート。商品の発売は2027年11月～2028年2月を予定しています。

◆製品ページ◆

https://statue.prime1studio.co.jp/avpc-machiko-and-broken-tusk-predator-upmavp-01dxs.html

種族を超える。死地を越える。

惑星リュシィの共闘を、1/4スケールで精巧に描写

ダークホースコミックスの傑作『エイリアン VS. プレデター』から、「マチコ & ブロークンタスク・プレデター」をアルティメットプレミアムマスターラインにて立体化。

デイヴ・ドルマンによる『エイリアン VS. プレデター #4』のカバーアートに着想を得て、共闘する人間とヤウタジャを表現した1/4スケールスタチューです。

両者の銃とコンビスティックによる集中線で視線を誘導し、その稀有な関係を印象づけています。

リーダーの品格を備えた、生物感あふれる素顔。

黒髪に縁どられた、知性と野性が共存する顔立ち。狩人の矜持をテーマに、それぞれの表情をリアルなトーンで作り上げました。

装備類も細部まで技巧を凝らした仕上がり。

ブロークンタスク・プレデターのアーマーとガントレットにはLEDを搭載し、光の演出でも作品世界への没入感を深めます。

襲い掛かるウォーリアー、這い回るフェイスハガー、飛び散る酸性の血液--凄惨な光景が広がる特製ベースは、惑星リュシィの悪夢を具現化したもの。

ゼノモーフの恐怖を物語る、本作のもうひとつの主役です。

LED内蔵のバイオマスク。両手で握り締めた双剣。長く伸びた2種のリストブレイド。ブロークンタスク・プレデターの多彩な追加パーツも用意しました。

あなたならではのシーンを生み出してください。

さらに本DXボーナス版は、マチコに日本刀を構えさせることが可能。

彼女のアイデンティティを浮き彫りにするコレクターズアイテムです。

種族を超え、死地を越える壮絶な物語、高精細な造形と彩色でお贈りします。

◆製品ページ◆

https://statue.prime1studio.co.jp/avpc-machiko-and-broken-tusk-predator-upmavp-01dxs.html

[ご注意]

・画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。

・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。

製品概要

アルティメットプレミアムマスターライン

エイリアン VS. プレデター（コミック） マチコ & ブロークンタスク・プレデター DX ボーナス版

※本DXボーナス版の日本国内における取り扱いは、プライム1スタジオ公式オンラインストアのみとなります。

商品価格 ：\597,190（税込）

発売時期 ：2027年11月～2028年2月

販売数量 ：350

シリーズ ：エイリアン VS. プレデター（コミック）

フォーマット：アルティメットプレミアムマスターライン

サイズ：1/4 Scale

全高:79cm 全幅:86cm 奥行:70cm（ブロークンタスク・プレデター：コンビスティック）

全高:84cm 全幅:85cm 奥行:70cm（ブロークンタスク・プレデター：双剣）

重量：約26.34kg

素材 ：ポリストーン（一部に別素材使用）

製品仕様・付属品：

・特製ベース

・マチコ

- 右手×1（ハンドガン）

- 鞘×1（納刀）

- ボーナス特典：右手×1（日本刀）、鞘×1（抜刀）

・ブロークンタスク・プレデター

- 頭部×2（素顔、バイオマスク）

- 両腕＋ケーブル×2（コンビスティック、双剣）

- リストブレイド×3（S、M、L）

- ガントレット

- LED発光機能（バイオマスク、アーマー、ガントレット）

・タイトルロゴスタンド×1

※LED給電方式未定（仕様に合わせて電池またはUSBケーブルを別途お買い求めください）

権利表記 ：TM & (C) 20th Century Studios

株式会社プライム１スタジオ

株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。

・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2

・代表者：松本 理恵

・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/