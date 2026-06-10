eSports Studio AKIBAにて、マインクラフト・ROBLOX ゲームクリエイター体験会 を6月27日に開催します！

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REDEE株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：密山裕貴）は、株式会社ソフマップ、インテル株式会社の協力のもと、2026年6月27日（土）に、マインクラフトおよびROBLOXを使った「ゲームクリエイター体験会」を開催します。会場は、ソフマップ eSports Studio AKIBA（東京・秋葉原）。

本イベントは、小学生を中心としたお子さまが“遊ぶ側からつくる側へ”と踏み出すきっかけを提供するプログラミング体験型イベントです。参加費は無料で、事前予約制にて受付中です。当日も枠が空いていれば参加可能です。

マインクラフトコース、ROBLOXコース両方同時受講も可能です。

■ マインクラフトやROBLOXを活用し、「つくる楽しさ」を学ぶ無料イベント

本イベントでは、教育版マインクラフトを使った「マインクラフトプログラミング体験」と、ROBLOXでオリジナルゲーム作りに挑戦する「ROBLOXゲームクリエイティブ体験」の2種類の講座を実施します。いずれも講師が丁寧にサポートするため、プログラミングやゲームづくりが初めてのお子さまでも安心してご参加いただけます。難易度は調整可能ですので小中学生以上についても参加可能なイベントになっています。

最新のCPUを活用したゲーミングノートPCを使って、ゲームの仕組みや動作原理を学びます。自由な創造や制作の過程で、子供たちに論理的思考や創造力を育むきっかけを提供します。

会場となるeSports Studio AKIBA はソフマップAKIBA パソコン・デジタル館 8F 常設のeスポーツ施設2025年12月開催の際のイベント写真

■ 開催概要

イベント名：マインクラフト・ROBLOX プログラミング体験会

日時：2026年6月27日（土）

会場：ソフマップ eSports Studio AKIBA（東京都千代田区外神田3丁目13-12 IMYビル）

参加費：無料（事前予約制）

対象：初心者歓迎、どなたでも参加可能

主催：REDEE株式会社

協力：株式会社ソフマップ、インテル株式会社

■ タイムスケジュール（各回40分）

＜マインクラフトプログラミング体験＞

第1回：13:00～13:40

第2回：15:00～15:40

＜ROBLOXゲームクリエイティブ体験＞

第1回：14:00～14:40

第2回：16:00～16:40

■ 事前予約について

参加希望の方はこちらのフォームからお申し込み可能です。

https://forms.gle/doE2DYzo4sx4Tgqu6

■ お問い合わせ先

REDEE株式会社 営業担当 古川

furukawa.hay@redee.co.jp

080-3300-1244

REDEE株式会社

本社：〒600-8216 京都府京都市下京区東塩小路町614 関電不動産京都ビル 2F

設立：2023 年 7 月

代表者：代表取締役 密山 裕貴

事業内容：直営店舗運営、公民連携事業、クライアントワーク事業、eスポーツビジネス開発など

URL: https://redee.co.jp/

mail：info@redee.co.jp