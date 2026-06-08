DXC、DXC OASISを活用して北欧全域におけるIf社のテクノロジー基盤を簡素化・強化

ストックホルム, 2026年6月6日 /PRNewswire/ ー DXC Technology（NYSE：DXC）は本日、事業向けテクノロジーおよびイノベーション分野をリードするパートナーとして、北欧最大の損害保険会社であるIf Skadeförsäkring ABが、デンマークの大手保険会社Topdanmarkの買収に伴い、テクノロジー基盤の簡素化、モダナイゼーション、および統合を推進するため、DXCと提携しDXC OASISを活用すると発表しました。



DXC to Simplify and Strengthen If’s Technology Estate Across the Nordics with DXC OASIS



保険会社が買収した企業の統合を進め、複数市場で事業規模を拡大する中で、テクノロジー環境はより分散化・複雑化しています。その結果、システムの重複や業務のサイロ化、インフラの複雑化が生じ、レジリエンスの確保や業務効率の向上、大規模運用における一貫したオペレーションの実現が難しくなっています。その結果、コストの増加や統合作業の遅延、重要システム全体の可視性低下を招く可能性があり、業務の俊敏性と顧客体験の双方に悪影響を及ぼします。こうした課題を解消するには、大規模なミッションクリティカルシステムの運用能力を備え、日々の業務を支えるテクノロジー基盤の統合と簡素化を推進できるテクノロジーパートナーが不可欠です。

より統合され、レジリエントなテクノロジー基盤の構築

モダナイゼーション戦略を推進するため、If社はミッションクリティカルなIT基盤の運用パートナーとしてDXCを選定しました。DXC OASISは、フィンランド、スウェーデン、デンマーク、およびバルト諸国にまたがる同社の事業運営全体に対し、インテリジェントなオーケストレーション層を提供します。この複数年契約により、DXCはメインフレーム、データセンター、およびMicrosoft Azureのハイブリッドクラウド環境にまたがる数千のコンピューティングリソースのモダナイゼーションと運用を担います。これらはIf社の日常的な保険業務を支えるテクノロジー基盤となるものであり、同時にガバナンス、セキュリティ、可視性の向上にも貢献します。

「当社の戦略の一環として、北欧およびバルト地域全体にわたり、より強固で安全性が高く、拡張性に優れたテクノロジー基盤の構築を進めています。DXC Technologyとのパートナーシップにより、当社はインフラの簡素化とモダナイゼーションを推進し、IT環境の統合を進めるとともに、自動化やAIを活用して品質と効率の向上を実現していきます。DXCとともに、当社はよりレジリエントで将来に備えたプラットフォームを構築しています。これにより、今後も事業部門およびお客さまに対して、安定的かつ安全なサービスと優れた体験を提供し続けることが可能になります」と、If Skadeförsäkring ABのITオペレーション責任者であるHanna Elomaa氏は述べています。

この契約は、If社によるTopdanmarkの統合も支援します。統合後の組織全体にわたるテクノロジー運用の簡素化と統一を進めることで、運用の複雑性を低減し、インフラ環境全体におけるレジリエンス、効率性、およびパフォーマンスの向上を実現します。またDXCは、分散しているメインフレームおよびプライベートクラウド環境をデンマークに拠点を置く同社のデータセンターへ統合するとともに、Microsoft Azureとのハイブリッドクラウド・オーケストレーションを構築します。

DXC OASISの導入

DXC OASISは、If社に対して統合されたオーケストレーション層を提供し、同社のテクノロジー基盤全体にわたる可視性、連携、およびガバナンスの向上を実現します。複数のベンダーおよび環境にまたがるインフラ運用を一元化することで、DXC OASISは業務運用の効率化、ワークフローの自動化、そして組織全体における信頼性の向上を支援します。同プラットフォームのエージェント型AI機能は、If社のIT運用における新たなオペレーティングモデルを支援します。プロアクティブな監視と運用最適化を実現することで、ITチームの手作業による負荷を軽減するとともに、ミッションクリティカルなシステム全体のパフォーマンスとレジリエンスを向上させ、さらに顧客体験全体の改善にも貢献します。

「Ifは複数の市場および環境にまたがる事業運営の統合を進めており、そのためにはレジリエンスを備え、統合され、かつ拡張性を前提として構築されたテクノロジー基盤が必要です」と、DXC SwedenのマネージングディレクターであるPeter Skarendal氏は述べています。「DXC OASISを通じて、当社はIf社が複数のベンダーにまたがるメインフレーム、データセンター、およびクラウド環境を、一体化された運用基盤として簡素化・統合管理できるよう支援しています。これにより、可視性の向上、運用の複雑性の低減、そして組織全体におけるパフォーマンスの強化を実現します。これにより、より俊敏でレジリエントな基盤が構築され、If社のチームは顧客にシームレスな体験を提供することに専念できるようになります。一方でDXCは、その裏側で統合プロセスを支える役割を担います。」

DXC Technologyについて

DXC Technology（NYSE：DXC）は、グローバル企業および公共機関向けにソフトウェア、サービス、ソリューションを提供する、事業向けテクノロジーおよびイノベーション分野のリーディングパートナーです。急速かつ大規模な変化が進む時代において、顧客がAIを活用してビジネス成果を迅速に実現できるよう支援しています。マネージド・インフラストラクチャ・サービス、アプリケーションのモダナイゼーション、業界特化型ソフトウェアソリューションにおける深い専門知識を強みに、DXCは世界でも最も複雑なIT基盤のモダナイゼーション、セキュリティ強化、運用を支援しています。詳細については、dxc.comをご覧ください。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2994511/DXC_Technology_Company_DXC_to_Simplify_and_Strengthen_If_s_Techn.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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