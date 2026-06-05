争いが繰り返される「6つの資源」の現実、未来図とは。ビジネス、投資に――新刊書籍『ＭＡＴＥＲＩＡＬ ＷＯＲＬＤ 世界は「資源」で動かされる』（著者：エド・コンウェイ／監訳：佐藤優）6月18日（木）発売
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株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『ＭＡＴＥＲＩＡＬ ＷＯＲＬＤ 世界は「資源」で動かされる』（著者：エド・コンウェイ／監訳：佐藤 優）を6月18日（木）に発売いたします。
■『ＭＡＴＥＲＩＡＬ ＷＯＲＬＤ 世界は「資源」で動かされる』
・アマゾン：https://amzn.to/49D4Tc9
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100582200
■内容紹介
人類が争いを繰り返してきた、現代生活に欠かせない「6つの資源」（砂、塩、鉄、銅、石油、リチウム）をめぐる現在、過去、そして未来図とは？
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351254/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351254/images/bodyimage4】
ウクライナ・マリウポリ／ペルシャ湾岸・ガワール油田／台湾・ＴＳＭＣファブ／ロストシティ・大西洋海底……気鋭のジャーナリスト＝エド・コンウェイが、その資源採掘の現場、供給網と製品化の現実と史実をたどる。
「国益」とは？ 繰り返す「歴史」とは？ 為政者を走らせる「怖れ」とは？
今のビジネスの行方に、国際情勢の先読みに、投資先の根拠に、これからの進路の選択に──グローバル世界の定型が崩れ去ろうとしている現在、歴史・経済・地政学が複雑にからみ合う「資源争奪戦」の真実を、佐藤優の監訳・解説とともに読み解く必読の書。
「残念なことだが、『真の国力』は戦争が起きると明らかになる。この「資源」をめぐる人類史が、答えをズバリ示している」──監訳／佐藤 優
■商品情報
書名：ＭＡＴＥＲＩＡＬ ＷＯＲＬＤ 世界は「資源」で動かされる
著者：エド・コンウェイ
監訳：佐藤 優
定価：4,400円
ISBNコード：978-4-8379-5822-2
発売日：2026年6月18日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/49D4Tc9
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100582200
■著者紹介
著者：エド・コンウェイ（Ed Conway）
イギリスのジャーナリスト。タイムズ紙、サンデー・タイムズ紙レギュラー・コラムニスト。スカイ・ニュースの経済およびデータ編集者。
オックスフォード大学ペンブロック・カレッジ、ハーバード大学ケネディ・スクールで学ぶ。
2018年、ウィンコット・ファウンデーション・ジャーナリスト・オブ・ザ・イヤー・アワードなど、ジャーナリズムにおける受賞多数。
監訳：佐藤 優（さとう まさる）
作家・元外務省主任分析官。1985年、同志社大学大学院神学研究科を修了、外務省入省。在ロシア連邦日本国大使館
勤務。主任分析官として対ロシア外交の最前線で活躍。
『国家の罠 外務省のラスプーチンと呼ばれて』（新潮社）で第59回毎日出版文化賞特別賞受賞。『自壊する帝国』（新潮社）、『私のマルクス』（文藝春秋）、『定年後の日本人は世界一の楽園を生きる』（飛鳥新社）など著書多数。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
エックス 編集：https://x.com/tw_mikasa
エックス 営業：https://x.com/mikasashobo
エックス デジタル：https://x.com/mikasabooksjp
エックス 翻訳：https://x.com/mikasa_honyaku
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
配信元企業：株式会社三笠書房
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『ＭＡＴＥＲＩＡＬ ＷＯＲＬＤ 世界は「資源」で動かされる』（著者：エド・コンウェイ／監訳：佐藤 優）を6月18日（木）に発売いたします。
■『ＭＡＴＥＲＩＡＬ ＷＯＲＬＤ 世界は「資源」で動かされる』
・アマゾン：https://amzn.to/49D4Tc9
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100582200
人類が争いを繰り返してきた、現代生活に欠かせない「6つの資源」（砂、塩、鉄、銅、石油、リチウム）をめぐる現在、過去、そして未来図とは？
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ウクライナ・マリウポリ／ペルシャ湾岸・ガワール油田／台湾・ＴＳＭＣファブ／ロストシティ・大西洋海底……気鋭のジャーナリスト＝エド・コンウェイが、その資源採掘の現場、供給網と製品化の現実と史実をたどる。
「国益」とは？ 繰り返す「歴史」とは？ 為政者を走らせる「怖れ」とは？
今のビジネスの行方に、国際情勢の先読みに、投資先の根拠に、これからの進路の選択に──グローバル世界の定型が崩れ去ろうとしている現在、歴史・経済・地政学が複雑にからみ合う「資源争奪戦」の真実を、佐藤優の監訳・解説とともに読み解く必読の書。
「残念なことだが、『真の国力』は戦争が起きると明らかになる。この「資源」をめぐる人類史が、答えをズバリ示している」──監訳／佐藤 優
■商品情報
書名：ＭＡＴＥＲＩＡＬ ＷＯＲＬＤ 世界は「資源」で動かされる
著者：エド・コンウェイ
監訳：佐藤 優
定価：4,400円
ISBNコード：978-4-8379-5822-2
発売日：2026年6月18日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/49D4Tc9
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100582200
■著者紹介
著者：エド・コンウェイ（Ed Conway）
イギリスのジャーナリスト。タイムズ紙、サンデー・タイムズ紙レギュラー・コラムニスト。スカイ・ニュースの経済およびデータ編集者。
オックスフォード大学ペンブロック・カレッジ、ハーバード大学ケネディ・スクールで学ぶ。
2018年、ウィンコット・ファウンデーション・ジャーナリスト・オブ・ザ・イヤー・アワードなど、ジャーナリズムにおける受賞多数。
監訳：佐藤 優（さとう まさる）
作家・元外務省主任分析官。1985年、同志社大学大学院神学研究科を修了、外務省入省。在ロシア連邦日本国大使館
勤務。主任分析官として対ロシア外交の最前線で活躍。
『国家の罠 外務省のラスプーチンと呼ばれて』（新潮社）で第59回毎日出版文化賞特別賞受賞。『自壊する帝国』（新潮社）、『私のマルクス』（文藝春秋）、『定年後の日本人は世界一の楽園を生きる』（飛鳥新社）など著書多数。
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