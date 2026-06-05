RAUL株式会社、EECCと連携し、太陽光発電設備・系統用蓄電池施設の安全な発展を支援 ～「電気主任技術者お仕事発掘ナビ」を通じ、再生可能エネルギー設備の保安・維持管理体制づくりを推進 ～
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RAUL株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：江田健二）は、一般社団法人環境エネルギー循環センター（以下、EECC）と連携し、太陽光発電設備や系統用蓄電池施設の安全な普及・運用を支援する取り組みを進めてまいります。
本連携では、EECCが展開する「電気主任技術者お仕事発掘ナビ」を通じて、再生可能エネルギー設備を保有・運営する企業と、電気主任技術者をはじめとする専門人材とのマッチングを支援します。
近年、太陽光発電設備に加え、系統用蓄電池、EV充電設備、マイクログリッド関連設備など、電気設備の種類は多様化しています。一方で、これらの設備を安全に運用するためには、適切な保安管理、定期点検、法令対応、維持管理体制の整備が欠かせません。
特に、太陽光発電設備や系統用蓄電池施設では、開発・導入だけでなく、運転開始後の安全管理、設備劣化への対応、事故防止、将来的なリユース・リサイクル・適正処分までを見据えた取り組みが重要になっています。
RAULはこれまで、エネルギー分野における情報発信、企業向けコンサルティング、デジタルソリューション支援を行ってまいりました。今回の連携を通じて、再生可能エネルギー設備の普及を「作る」「導入する」段階だけでなく、「安全に使い続ける」「適切に管理する」段階からも支えてまいります。
「電気主任技術者お仕事発掘ナビ」について
「電気主任技術者お仕事発掘ナビ」は、電気主任技術者と、電気設備を保有・運営する企業・施設をつなぐマッチングプラットフォームです。
電気主任技術者の方は無料で登録でき、自身の資格、経験、対応可能な地域、希望条件などをもとに、外部委託案件や専門性を活かせる施設との接点を広げることができます。
同サービスでは、再生可能エネルギー分野にも注力しており、太陽光発電、風力発電、蓄電池システム、EV充電設備、マイクログリッド関連設備などの点検・保守・電気保安業務に関する案件も対象としています。
施設・設備を保有する企業側は、設備概要、求めるスキル、稼働条件などを登録し、条件に合う電気主任技術者の紹介を受けることができます。面談や条件調整を経て、双方が合意した場合には、施設と技術者の間で直接契約を締結し、業務を開始する流れとなります。
また、マッチング後も円滑に業務が進むよう、契約条件や料金設定に関するアドバイス、電気主任技術者同士のネットワーク構築支援、太陽光メンテナンス事業者の紹介など、実務面でのサポートも行います。
連携の主な内容
1. 電気主任技術者と再エネ・蓄電池施設のマッチング支援
「電気主任技術者お仕事発掘ナビ」を通じて、太陽光発電設備、系統用蓄電池施設、EV充電設備、マイクログリッド関連設備などを保有・運営する企業と、電気主任技術者等の専門人材との接点づくりを支援します。
設備を保有する企業は、保安管理を担う人材を探しやすくなり、電気主任技術者は、再生可能エネルギーや蓄電池など新しい分野で経験を活かす機会を広げることができます。
2. 再生可能エネルギー設備の安全管理に関する情報発信
太陽光発電設備や蓄電池設備の保安管理、維持管理、法令対応、リサイクル・適正処分などに関する情報発信を行い、設備オーナーや事業者が必要な知識にアクセスしやすい環境づくりを進めます。
再生可能エネルギー設備は、導入後も長期にわたり安全に運用されることで、地域や社会に価値を提供し続けます。本連携では、設備の導入段階だけでなく、運用・保守・更新・廃棄までを含めた情報提供にも取り組んでまいります。
3. 再生可能エネルギー設備の健全な市場形成への貢献
再生可能エネルギー設備の導入拡大に伴い、設備の安全性、保守管理、長期利用、廃棄・リサイクルまでを含めた市場整備が求められています。
RAULとEECCは、専門人材、設備保有者、関連事業者をつなぐことで、再生可能エネルギー市場の健全な発展に貢献してまいります。
連携の背景
日本では、再生可能エネルギーの導入拡大により、太陽光発電設備や蓄電池設備の数が増加しています。今後は、発電設備や蓄電池を設置するだけでなく、それらを安全に維持し、長期にわたり安定的に運用することが重要になります。
また、電気設備の保安管理を担う電気主任技術者の役割も、従来の需要設備だけでなく、再生可能エネルギー設備、蓄電池、EV充電設備などへ広がっています。
一方で、電気主任技術者の人材確保に課題を感じる施設や事業者も少なくありません。特に、太陽光発電設備や系統用蓄電池施設では、電力設備としての専門性に加え、再生可能エネルギー設備特有の運用知識や保守管理の経験も求められます。
RAULは、エネルギー分野における情報発信と事業支援の知見を活かし、EECCとの連携を通じて、再生可能エネルギー設備の安全な普及と持続的な運用を支援してまいります。
代表コメント
RAUL株式会社
代表取締役 江田 健二
太陽光発電や系統用蓄電池は、これからのエネルギー社会に欠かせない設備です。一方で、設備が増えるほど、安全管理、保守、点検、法令対応、将来的なリサイクルまでを見据えた体制づくりが重要になります。
再生可能エネルギーは、導入して終わりではありません。安全に運用され、長く社会に役立つ形で使われてこそ、本当の意味で価値を持つものだと考えています。
今回の連携を通じて、設備を持つ企業と専門人材をつなぎ、太陽光発電設備や系統用蓄電池施設が安心して広がっていく環境づくりに貢献してまいります。
一般社団法人環境エネルギー循環センターについて
一般社団法人環境エネルギー循環センターは、再生可能エネルギー設備、省エネルギー設備、蓄エネルギー設備などに関する廃棄・リサイクル、情報提供、調査、コンサルティング等に取り組む団体です。
「電気主任技術者お仕事発掘ナビ」を通じて、電気主任技術者と施設をつなぐマッチング支援も行っています。
RAUL株式会社について
RAUL株式会社は、エネルギー・環境分野におけるコンサルティング、デジタルソリューション、情報発信事業を展開しています。電力自由化、再生可能エネルギー、脱炭素化、エネルギーコスト削減などの領域で、企業・自治体・エネルギー関連事業者を支援しています。
関連サイト
電気主任技術者お仕事発掘ナビ
https://denkishunin-job.jp/
一般社団法人環境エネルギー循環センター
https://eecc.jp/
RAUL株式会社
https://www.ra-ul.com/
本件に関するお問い合わせ
RAUL株式会社
お問い合わせフォーム：
https://www.ra-ul.com/contact
配信元企業：RAUL株式会社
RAUL株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：江田健二）は、一般社団法人環境エネルギー循環センター（以下、EECC）と連携し、太陽光発電設備や系統用蓄電池施設の安全な普及・運用を支援する取り組みを進めてまいります。
本連携では、EECCが展開する「電気主任技術者お仕事発掘ナビ」を通じて、再生可能エネルギー設備を保有・運営する企業と、電気主任技術者をはじめとする専門人材とのマッチングを支援します。
近年、太陽光発電設備に加え、系統用蓄電池、EV充電設備、マイクログリッド関連設備など、電気設備の種類は多様化しています。一方で、これらの設備を安全に運用するためには、適切な保安管理、定期点検、法令対応、維持管理体制の整備が欠かせません。
特に、太陽光発電設備や系統用蓄電池施設では、開発・導入だけでなく、運転開始後の安全管理、設備劣化への対応、事故防止、将来的なリユース・リサイクル・適正処分までを見据えた取り組みが重要になっています。
RAULはこれまで、エネルギー分野における情報発信、企業向けコンサルティング、デジタルソリューション支援を行ってまいりました。今回の連携を通じて、再生可能エネルギー設備の普及を「作る」「導入する」段階だけでなく、「安全に使い続ける」「適切に管理する」段階からも支えてまいります。
「電気主任技術者お仕事発掘ナビ」は、電気主任技術者と、電気設備を保有・運営する企業・施設をつなぐマッチングプラットフォームです。
電気主任技術者の方は無料で登録でき、自身の資格、経験、対応可能な地域、希望条件などをもとに、外部委託案件や専門性を活かせる施設との接点を広げることができます。
同サービスでは、再生可能エネルギー分野にも注力しており、太陽光発電、風力発電、蓄電池システム、EV充電設備、マイクログリッド関連設備などの点検・保守・電気保安業務に関する案件も対象としています。
施設・設備を保有する企業側は、設備概要、求めるスキル、稼働条件などを登録し、条件に合う電気主任技術者の紹介を受けることができます。面談や条件調整を経て、双方が合意した場合には、施設と技術者の間で直接契約を締結し、業務を開始する流れとなります。
また、マッチング後も円滑に業務が進むよう、契約条件や料金設定に関するアドバイス、電気主任技術者同士のネットワーク構築支援、太陽光メンテナンス事業者の紹介など、実務面でのサポートも行います。
連携の主な内容
1. 電気主任技術者と再エネ・蓄電池施設のマッチング支援
「電気主任技術者お仕事発掘ナビ」を通じて、太陽光発電設備、系統用蓄電池施設、EV充電設備、マイクログリッド関連設備などを保有・運営する企業と、電気主任技術者等の専門人材との接点づくりを支援します。
設備を保有する企業は、保安管理を担う人材を探しやすくなり、電気主任技術者は、再生可能エネルギーや蓄電池など新しい分野で経験を活かす機会を広げることができます。
2. 再生可能エネルギー設備の安全管理に関する情報発信
太陽光発電設備や蓄電池設備の保安管理、維持管理、法令対応、リサイクル・適正処分などに関する情報発信を行い、設備オーナーや事業者が必要な知識にアクセスしやすい環境づくりを進めます。
再生可能エネルギー設備は、導入後も長期にわたり安全に運用されることで、地域や社会に価値を提供し続けます。本連携では、設備の導入段階だけでなく、運用・保守・更新・廃棄までを含めた情報提供にも取り組んでまいります。
3. 再生可能エネルギー設備の健全な市場形成への貢献
再生可能エネルギー設備の導入拡大に伴い、設備の安全性、保守管理、長期利用、廃棄・リサイクルまでを含めた市場整備が求められています。
RAULとEECCは、専門人材、設備保有者、関連事業者をつなぐことで、再生可能エネルギー市場の健全な発展に貢献してまいります。
連携の背景
日本では、再生可能エネルギーの導入拡大により、太陽光発電設備や蓄電池設備の数が増加しています。今後は、発電設備や蓄電池を設置するだけでなく、それらを安全に維持し、長期にわたり安定的に運用することが重要になります。
また、電気設備の保安管理を担う電気主任技術者の役割も、従来の需要設備だけでなく、再生可能エネルギー設備、蓄電池、EV充電設備などへ広がっています。
一方で、電気主任技術者の人材確保に課題を感じる施設や事業者も少なくありません。特に、太陽光発電設備や系統用蓄電池施設では、電力設備としての専門性に加え、再生可能エネルギー設備特有の運用知識や保守管理の経験も求められます。
RAULは、エネルギー分野における情報発信と事業支援の知見を活かし、EECCとの連携を通じて、再生可能エネルギー設備の安全な普及と持続的な運用を支援してまいります。
代表コメント
RAUL株式会社
代表取締役 江田 健二
太陽光発電や系統用蓄電池は、これからのエネルギー社会に欠かせない設備です。一方で、設備が増えるほど、安全管理、保守、点検、法令対応、将来的なリサイクルまでを見据えた体制づくりが重要になります。
再生可能エネルギーは、導入して終わりではありません。安全に運用され、長く社会に役立つ形で使われてこそ、本当の意味で価値を持つものだと考えています。
今回の連携を通じて、設備を持つ企業と専門人材をつなぎ、太陽光発電設備や系統用蓄電池施設が安心して広がっていく環境づくりに貢献してまいります。
一般社団法人環境エネルギー循環センターについて
一般社団法人環境エネルギー循環センターは、再生可能エネルギー設備、省エネルギー設備、蓄エネルギー設備などに関する廃棄・リサイクル、情報提供、調査、コンサルティング等に取り組む団体です。
「電気主任技術者お仕事発掘ナビ」を通じて、電気主任技術者と施設をつなぐマッチング支援も行っています。
RAUL株式会社について
RAUL株式会社は、エネルギー・環境分野におけるコンサルティング、デジタルソリューション、情報発信事業を展開しています。電力自由化、再生可能エネルギー、脱炭素化、エネルギーコスト削減などの領域で、企業・自治体・エネルギー関連事業者を支援しています。
関連サイト
電気主任技術者お仕事発掘ナビ
https://denkishunin-job.jp/
一般社団法人環境エネルギー循環センター
https://eecc.jp/
RAUL株式会社
https://www.ra-ul.com/
本件に関するお問い合わせ
RAUL株式会社
お問い合わせフォーム：
https://www.ra-ul.com/contact
配信元企業：RAUL株式会社
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