ペットイベント・おでかけ情報を発信する「わんにゃんスマイル」（https://wannyan-smile.com/）は、株式会社フィオリエラ（https://fioriera.co.jp/）が提供する生成AIチャットボットサービス「生成AIチャットボットメーカー」（https://fioriera.co.jp/ai-chatbot/）を活用し、生成AIチャットボットを導入しました。 今回導入した生成AIチャットボットにより、ペットイベント情報の検索サポート、問い合わせ対応の効率化、ペットオーナーの疑問即時解消などを、より分かりやすく、より便利に行える環境づくりを目指します。同時に、事業者PR活動の支援も実現します。 今後は、生成AIチャットボットを通じて、わんちゃん・ねこちゃんとの暮らしに役立つ情報提供をさらに強化するとともに、ペット関連事業者とペットオーナーをつなぐ新たな接点づくりにも取り組んでまいります。 また、本件に関する取材も受け付けています。生成AIチャットボットの導入背景、ペットイベント情報サイトにおける活用方法、ペット関連事業者向けのPR活用などについて、ご関心のあるメディア関係者の方はお問い合わせ（https://wannyan-smile.com/contact/）ください。

※各イベントの質問は、運営会社様に直接お問合せください。 ※このチャットボットはAIによって生成された回答を表示します。必ず二次調査や公式への確認をお願いいたします。 ※現在多くの利用により、利用制限が設けられている場合がございます。一定期間経過による利用解放か、皆様からの利用希望のお声により上限解放を検討しております。 ※現在このチャットボットは情報調整中です。皆様からのご意見等を基に改善を重ねて、よりよい回答をお出しできるようにいたします。ご理解の上、お試しください。

生成AIチャットボット(次世代型)とAIチャットボット(従来型)の違い

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生成AIチャットボット(次世代型)とAIチャットボット(従来型)の違いは以下の通りです。 ・AIチャットボット：あらかじめ登録された質問と回答をもとに対応するタイプ ・生成AIチャットボット：ユーザーが入力した文章の意図を読み取り、自然な会話形式で対応するタイプ AIチャットボットは、決められたシナリオや選択肢に沿って回答するケースが多く、想定外の質問には対応しづらい場合があります。一方、生成AIチャットボットは、「おすすめのペットイベントはある？」「犬連れで楽しめるイベントを探したい」「出展について相談したい」といった質問にも、会話の流れに沿って、まるで人と対話しているかのような案内ができる可能性があります。 わんにゃんスマイルでは、生成AIチャットボットの特徴を活かし、ペットオーナーやペット関連事業者にとって、より使いやすい情報案内の仕組みづくりを進めていきます。

なぜ生成AIチャットボット導入したか？

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わんにゃんスマイルでは、主催イベントである「わんにゃんスマイルフェス」をはじめ、全国各地のペットイベント情報を発信しています。一方で、サイト上にさまざまなペットイベント情報を掲載する中で、「わんにゃんスマイルフェス」以外のイベントに関するお問い合わせが、わんにゃんスマイル運営事務局に届いてしまうケースがありました。その結果、各イベントの主催者・運営元が異なるにもかかわらず、ユーザーからの問い合わせ先が混在し、運営事務局として適切な案内が難しい場面が発生していました。

しかし、わんにゃんスマイルとしては、自社主催イベント以外のペットイベントについても、ペットオーナーに知っていただく機会を増やし、各イベントの認知拡大に貢献したいという想いがあります。

そこで今回、株式会社フィオリエラが提供する生成AIチャットボットサービス「生成AIチャットボットメーカー」を活用し、ユーザーが必要な情報にたどり着きやすくなる仕組みを整えることにしました。 また、チャット上部に表示される流れるテキスト部分であるティッカーや、チャットボット周辺のバナーを活用することで、ペットイベント情報やペット関連事業者のPRを、ユーザーの情報収集導線上で自然に届けられる点にも期待しています。 わんにゃんスマイルでは、生成AIチャットボットの導入を通じて、問い合わせ対応の効率化と、ペットイベントの認知拡大支援の両立を目指します。

わんにゃんスマイルの生成AIチャットボットの活用方法は？

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わんにゃんスマイルにおける生成AIチャットボットの主な活用方法は以下の通りです。 ・問い合わせ対応の24時間自動化と効率化 ・ペットイベント情報の多言語検索サポート ・ペットオーナーの疑問を即時解消

活用方法1｜問い合わせ対応の24時間自動化と効率化

生成AIチャットボットを導入することで、ユーザーからの問い合わせに対して、時間帯を問わず自動で案内できる体制づくりを進めます。 たとえば、イベントの開催概要、出展に関する基本情報、サイト内情報の探し方など、よくある質問に対して生成AIチャットボットが一次対応することで、ユーザーは必要な情報をすぐに確認しやすくなります。 また、「わんにゃんスマイルフェス」以外のイベントに関する問い合わせについても、各イベントページの情報や主催者情報へ案内しやすくなることで、問い合わせ先の混在を防ぎ、ユーザーにとって分かりやすい導線づくりを目指します。 これにより、運営側の問い合わせ対応負担を軽減しながら、ユーザーにとっても待ち時間の少ないスムーズな情報収集を実現します。

活用方法2｜ペットイベント情報の多言語検索サポート

わんにゃんスマイルでは、ペットイベント情報をより多くの方に届けるため、生成AIチャットボットを活用した多言語検索サポートも実現しました。 近年、日本国内のペットイベントには、海外から日本を訪れる方が関心を持つケースもあります。 生成AIチャットボットを活用することで、英語など複数言語での情報検索サポートにも対応し、より幅広いユーザーにペットイベント情報を届けられるようになります。

活用方法3｜ペットオーナーの疑問を即時解消

ペットオーナーがイベントやおでかけ情報を探す際には、「犬連れで参加できるのか」「雨天時はどうなるのか」「会場にペット用設備はあるのか」など、細かな疑問が生まれます。生成AIチャットボットを活用することで、こうした疑問を即時解消できるようになります。 わんにゃんスマイルでは、生成AIチャットボットを通じて、ペットオーナーが安心してイベントやおでかけを楽しめるよう、情報提供の質を高めていきます。

生成AIチャットボット横とチャット欄でPRしませんか？

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わんにゃんスマイルでは、生成AIチャットボットの導入にあわせて、チャットボット周辺の広告枠・PR枠を活用した情報発信を希望するペット関連事業者を募集します。 今回導入した株式会社フィオリエラの「生成AIチャットボットメーカー」では、生成AIチャットボットによる会話形式の案内に加えて、バナーやティッカーを活用した情報発信も可能です。 生成AIチャットボットは、サイト利用者が情報を探す際に目に入りやすい導線のひとつです。その周辺にPR枠を設置することで、ペットイベントに関心のある方、ペットとのおでかけ情報を探している方、ペット関連サービスに興味のある方へ、自然な形で情報を届けることができます。 以下のような事業者の方はぜひご連絡ください。 ・ペット用品・ペットフード関連事業者 ・トリミングサロン・動物病院・ペットホテル ・ペット同伴可能な宿泊施設・飲食店 ・ペットイベント出展者 ・ペット関連サービスを展開する企業・店舗 一方で、単なる広告掲載ではなく、ペットオーナーにとって役立つ情報を届けることも大切にいたします。 掲載をご希望の方は、わんにゃんスマイル公式サイトのお問い合わせフォームより「生成AIチャットボット横のPR掲載希望」と明記のうえ、お問い合わせ（https://wannyan-smile.com/contact/）ください。

わんにゃんスマイルにおける生成AIチャットボット活用の未来

わんにゃんスマイルでは、今回の生成AIチャットボット導入を第一歩として、今後さらに便利で使いやすいサイト運営を目指していきます。 今後は、イベント情報の案内だけでなく、ペット関連事業者の認知拡大、ペットオーナーへのお役立ち情報の提供、多言語対応、各種チャットサービスやSNS連携など、幅広い活用を検討しています。 主な展望は以下の通りです。 ・バナー枠を活用したペット関連事業者の認知拡大サポート ・更なるお役立ちコンテンツの提供 ・グローバル展開の実現 ・LINEやInstagramやカカオトークといった幅広い媒体での対応

今後の展望1.バナー枠を活用したペット関連事業者の認知拡大サポート

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わんにゃんスマイルでは、生成AIチャットボット周辺のバナー枠を活用し、ペット関連事業者の認知拡大をサポートしていきます。 ペットオーナーが情報を探しているタイミングで、関連性の高いサービスや商品を自然に紹介することで、事業者にとっては新たな接点づくりにつながります。また、ユーザーにとっても、自分の関心に近いペット関連情報に出会える機会となります。

今後の展望2.更なるお役立ちコンテンツの提供

生成AIチャットボットを活用することで、ユーザーが求めている情報や質問の傾向を把握しやすくなります。 たとえば、ペットイベントの探し方、ペット同伴のおでかけ先、持ち物、注意点、出展に関する質問など、ユーザーの関心が高いテーマをもとに、今後のお役立ちコンテンツづくりへ活かしていきます。 わんにゃんスマイルでは、生成AIチャットボットを通じて得られるニーズをもとに、ペットオーナーにとってより実用的な情報発信を強化していきます。また、AIからの回答に対するユーザーフィードバックも可能になっていますので、忌憚なきご意見ご要望をお寄せいただけたらと思います。現状を完成とせず、皆様とより質の高い生成AIチャットボットを作り上げたいです。

今後の展望3.グローバル展開の実現

今後は、生成AIチャットボットを活用した多言語対応により、日本以外でのペットイベント開催も検討しております。 ペットとの暮らしやペットイベントへの関心は、国内外を問わず広がっています。わんにゃんスマイルでは、生成AIチャットボットの多言語対応を進めることで、日本国内のペットイベントやペット商材、その他関連情報を、グローバルな環境に広げていくことも実現していきます。

今後の展望4.LINEやInstagramやカカオトークといった幅広い媒体での対応

わんにゃんスマイルでは、「生成AIチャットボットメーカー」の提供サービスを駆使し、将来的にLINE、Instagram、カカオトークなど、ユーザーが日常的に利用している媒体での生成AIチャットボット活用も検討しています。 サイト上だけでなく、SNSやメッセージアプリ上でも情報を確認できるようになれば、ペットイベント情報やお知らせをよりスムーズに届けることができます。 今後も、ユーザーが使いやすい導線を重視しながら、生成AIチャットボットの活用範囲を広げていきます。

わんにゃんスマイルについて

わんにゃんスマイルは、わんちゃん・ねこちゃんと暮らすペットオーナーに向けて、ペットイベント情報、ペットとのおでかけ情報、施設情報、コラムなどを発信するペット関連情報サイトです。「ペットとの暮らしをもっと楽しく、もっと便利に」をテーマに、ペットオーナーが必要な情報に出会える場づくりを行っています。 また、ペットイベントの開催や出展者募集、ペット関連事業者との連携などを通じて、ペットオーナーと事業者をつなぐ取り組みも進めています。 イベント情報、ペット関連施設、店舗、サービスなどの情報掲載をご希望の方は、わんにゃんスマイル公式サイトのお問い合わせフォームより「情報掲載希望」と明記のうえ、お問い合わせください。また、RSS等を活用したコンテンツ連携や、外部メディア・関連サイトとの情報連携についても受け付けています。ペットイベント情報やペット関連コンテンツの連携をご希望の事業者・メディア関係者の方は、お気軽にご連絡ください。（https://wannyan-smile.com/contact/） 今回の生成AIチャットボット導入により、サイト利用者がより快適に情報を探せる環境を整え、ペットと人が笑顔でつながるきっかけづくりをさらに強化していきます。

会社概要・お問い合わせ

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・運営会社：合同会社Smilecure（https://wannyan-smile.com/company/#gaiyou） ・本社所在地：横浜市中区住吉町5-64-1 VELUTINA 馬車道701 ・代表者社員：今出川 未惠 ・事業内容：ペット事業者のコミュニティ運営 / ペットの情報サイト「わんにゃんスマイル」運営 ・お問い合せ：広告・PR掲載、イベント情報掲載、施設・店舗情報掲載、RSS等でのコンテンツ連携、本件に関するお問い合わせ・取材のご相談は、わんにゃんスマイル公式サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。（https://wannyan-smile.com/contact/）

※各イベントの質問は、運営会社様に直接お問合せください。 ※このチャットボットはAIによって生成された回答を表示します。必ず二次調査や公式への確認をお願いいたします。 ※現在多くの利用により、利用制限が設けられている場合がございます。一定期間経過による利用解放か、皆様からの利用希望のお声により上限解放を検討しております。 ※現在このチャットボットは情報調整中です。皆様からのご意見等を基に改善を重ねて、よりよい回答をお出しできるようにいたします。ご理解の上、お試しください。