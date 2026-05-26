この度、キャラバンコーヒー（運営元：株式会社ユニマットライフ／本社：東京都港区／代表取締役社長 落合昭）は、5月26日（火）より、拡大するデカフェ（カフェインレス）市場のニーズに応え、素材にこだわり抜いた新商品「デカフェコーヒーバウムクーヘン」を発売いたします。 カフェインを気にせず楽しめるため、夕食後のリラックスタイムや、カフェインの摂取を控えている方でもお召し上がりいただけます。ふんわりとした食感で飽きのこない味わいです。

**2026年5月26日（火）～** **オンラインショップおよび直営店舗にて販売**

https://www.caravan-coffee.jp/item/detail/1_1_0052455000_1/1

～商品特長～

① 国産小麦とこだわり製法で熟練の職人が丁寧に焼き上げた一品 時間をかけて熟成させた国産小麦を使用し、素材の持ち味を大切に焼き上げました。卵黄と卵白に分けて泡立てる「別立て製法」にこだわり、職人が日々の温度変化に合わせて丁寧に生地を仕上げることで、いつでも変わらない安心感のあるおいしさをお届けします。

② 香り高いカフェインレスコーヒーを使用した心地よい風味 カフェインを97％除去したブラジル産とコロンビア産の豆を凍結粉砕技術で加工、カフェインレスを感じさせないコクと香りを持つコーヒー原料を使用しました。

③ 時間帯や体調を気にせず楽しめるデカフェスイーツ カフェインを気にせず楽しめるため、夕食後のリラックスタイムや、カフェインの摂取を控えている方でもお召し上がりいただけます。ふんわりとした食感で飽きのこない味わいです。

**～開発背景～** 近年、健康意識の高まりやライフスタイルの変化により、デカフェ（カフェインレス）市場は急速に拡大しています。当社では、いち早くデカフェ需要に対応したコーヒー商品を市場に投入してまいりました。今回、スイーツでもコーヒーの風味を楽しみつつカフェインを控えたいというニーズに着目。素材本来のおいしさを大切にしながら、時間帯を問わず楽しめる「デカフェスイーツ」という新しい選択肢を提案いたします。

【商品名】デカフェコーヒーバウムクーヘン

アレルギー物質（特定原材料等28品目中）：小麦、卵、乳成分、アーモンド、大豆 ※原材料の詳細は商品裏面の表示をご確認ください。

【発売日】 2026年5月26日（火）～

【販売場所】キャラバンコーヒー直営店 公式オンラインショップ

【内容量】 1個

【販売価格】270円(税込)

【公式オンラインショップ商品ページ】

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【キャラバンコーヒー】

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1928年横浜馬車道で、輸入食品と自家焙煎コーヒーを取り扱う店として創業し、日本にコーヒー文化を浸透させたコーヒーブランドです。以来、港町横浜ならではの先進的なビジョンと本物の味にこだわり、約1世紀の時を経て磨きあげた伝統の技でコーヒーを作り続けています。横浜の自社工場直送の新鮮なコーヒーをカフェで提供している他、ビーンズショップで販売もしています。こだわり抜いて創り上げた看板ブレンド「ゴールデンキャメル」を中心とした香り高い味わいのオリジナルコーヒーをぜひお試しください。

【株式会社ユニマットライフ キャラバン事業本部】

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1928年に横浜馬車道で創業したコーヒーブランド「キャラバンコーヒー」を主軸とし、コーヒー豆の輸入、焙煎、加工、販売、卸売を展開する他、パティスリーブランド「ベルグの４月」3店舗の運営および洋菓子の製造販売、パリの中心地であるヴァンドーム広場のすぐ隣に本店を構えるフランスの紅茶ブランド「NINA’S」日本総代理店として茶葉製品の販売、卸売を行っています。

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