スマートインフラへの需要拡大を背景に、日本のデータセンター・コロケーション市場は2034年までに155億米ドルに達する見通し

スマートインフラへの需要拡大を背景に、日本のデータセンター・コロケーション市場は2034年までに155億米ドルに達する見通し