スマートインフラへの需要拡大を背景に、日本のデータセンター・コロケーション市場は2034年までに155億米ドルに達する見通し
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日本のデータセンターコロケーション市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のデータセンターコロケーション市場：タイプ別、組織規模別、エンドユーザー産業別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のデータセンターコロケーション市場は2025年には50億米ドル規模であり、2034年までに155億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は13.49%となる見込みである。
データセンターのコロケーションとは、企業が既存のデータセンターインフラストラクチャ内で、物理的なスペース、ネットワーク帯域幅、その他のコンピューティングリソースをリースできるサービスです。これらの施設には、ネットワークコンポーネント、バックアップ電源システム、情報プロトコル（IP）、冷却機構が内蔵されており、通常はリテール構成とホールセール構成の両方で利用可能です。従来のデータセンターと比較して、コロケーションデータセンターは、コスト効率、信頼性の向上、拡張性、エンドユーザーへの近接性、および技術担当者の必要数の削減といった利点を提供します。そのため、銀行、金融サービス、保険（BFSI）、ヘルスケア、情報技術（IT）、製造、エネルギー、政府、小売など、さまざまな業界の多様なアプリケーションに対応しています。
市場は、2つの相反する力によって形成されています。1つは、ハイパースケール容量の拡大を促すAIとGPU集約型ワークロードの導入加速、もう1つは、ハイブリッドマルチクラウドソリューションへの広範な企業シフトです。日本は現在、世界のコロケーション市場で米国と中国に次ぐ第3位にランクインしており、アジア太平洋地域では第2位の市場としての地位を維持しています。東京と大阪のデータセンター市場は、電力インフラの制約や建設コストの高さといった課題にもかかわらず、成長と拡大を続けており、ハイパースケール需要が容量利用の主要因となっています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-data-center-colocation-market/requestsample
主要な市場推進要因
AIワークロードとハイパースケールクラウドの拡張
主な成長要因としては、AIおよびGPUワークロードからの需要増加、ハイパースケール容量の急速な拡大、ハイブリッドマルチクラウドソリューションの企業における導入強化などが挙げられます。AWS、Microsoft Azure、Google、Oracleといった主要なグローバルハイパースケーラーは、日本各地で事業展開を拡大し続けており、印西や相模原を含む首都圏がその主要拠点となっています。現在62%を占める東京市場のハイパースケール向け部分は、2030年までに総容量の78%を占めると予想されており、ハイパースケールコロケーションは2026年には前年比15%の成長が見込まれています。
ハイパースケールプラットフォームの大部分は、自社構築モデルではなく、マルチテナント型コロケーションや専用ビルトイン施設といったリース戦略を採用しており、これがコロケーション需要を直接的に押し上げています。AI推論およびトレーニングワークロードが拡大し続けるにつれ、高密度電力構成とキャリアニュートラルな接続性を提供するコロケーションプロバイダーが、市場全体で優先的なインフラパートナーとして台頭してきています。
日本のデータセンターコロケーション市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のデータセンターコロケーション市場：タイプ別、組織規模別、エンドユーザー産業別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のデータセンターコロケーション市場は2025年には50億米ドル規模であり、2034年までに155億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は13.49%となる見込みである。
データセンターのコロケーションとは、企業が既存のデータセンターインフラストラクチャ内で、物理的なスペース、ネットワーク帯域幅、その他のコンピューティングリソースをリースできるサービスです。これらの施設には、ネットワークコンポーネント、バックアップ電源システム、情報プロトコル（IP）、冷却機構が内蔵されており、通常はリテール構成とホールセール構成の両方で利用可能です。従来のデータセンターと比較して、コロケーションデータセンターは、コスト効率、信頼性の向上、拡張性、エンドユーザーへの近接性、および技術担当者の必要数の削減といった利点を提供します。そのため、銀行、金融サービス、保険（BFSI）、ヘルスケア、情報技術（IT）、製造、エネルギー、政府、小売など、さまざまな業界の多様なアプリケーションに対応しています。
市場は、2つの相反する力によって形成されています。1つは、ハイパースケール容量の拡大を促すAIとGPU集約型ワークロードの導入加速、もう1つは、ハイブリッドマルチクラウドソリューションへの広範な企業シフトです。日本は現在、世界のコロケーション市場で米国と中国に次ぐ第3位にランクインしており、アジア太平洋地域では第2位の市場としての地位を維持しています。東京と大阪のデータセンター市場は、電力インフラの制約や建設コストの高さといった課題にもかかわらず、成長と拡大を続けており、ハイパースケール需要が容量利用の主要因となっています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-data-center-colocation-market/requestsample
主要な市場推進要因
AIワークロードとハイパースケールクラウドの拡張
主な成長要因としては、AIおよびGPUワークロードからの需要増加、ハイパースケール容量の急速な拡大、ハイブリッドマルチクラウドソリューションの企業における導入強化などが挙げられます。AWS、Microsoft Azure、Google、Oracleといった主要なグローバルハイパースケーラーは、日本各地で事業展開を拡大し続けており、印西や相模原を含む首都圏がその主要拠点となっています。現在62%を占める東京市場のハイパースケール向け部分は、2030年までに総容量の78%を占めると予想されており、ハイパースケールコロケーションは2026年には前年比15%の成長が見込まれています。
ハイパースケールプラットフォームの大部分は、自社構築モデルではなく、マルチテナント型コロケーションや専用ビルトイン施設といったリース戦略を採用しており、これがコロケーション需要を直接的に押し上げています。AI推論およびトレーニングワークロードが拡大し続けるにつれ、高密度電力構成とキャリアニュートラルな接続性を提供するコロケーションプロバイダーが、市場全体で優先的なインフラパートナーとして台頭してきています。