株式会社オフィス清家 BOOKS（所在地：東京都渋谷区、代表：清家聖仁）より2026年5月18日に発売される、株式会社Fillty代表・深田恭美著『ファッションの方程式 ～似合うには理由がある！～』が、予約開始直後から大きな話題となっています。 本書は、元システムエンジニアという異色の経歴を持つ著者・深田恭美氏が、10年以上にわたるオーダーメイド服制作の経験と理系的思考を掛け合わせ、「似合う服は感覚ではなく理論で選べる」という独自の考え方を体系化した一冊です。 「色・形・素材」という3つの要素から、“なぜ似合うのか”を論理的に解説する内容が、多くの女性たちの共感を集めています。

■「おしゃれはセンス」ではなく「構造」だった

本書で深田氏は、ファッションを“感覚論”ではなく、“再現可能な理論”として言語化。 ・似合う = 色 × 形 × 素材 ・スタイルアップ = 黄金比 × 錯視効果 × 体型補正 など、“ファッションの見え方”を構造的に分析しています。

近年、パーソナルカラー診断や骨格診断が広まる一方で、 ・「診断を受けても服が選べない」 ・「結局、何を買えばいいかわからない」 ・「センスがないとおしゃれは無理だと思っていた」 という悩みを持つ人も増えています。 そんな中、“理論で服を選ぶ”という新しい切り口が、多くの女性たちの共感を集めています。

■元SEからファッション業界へ。異色のキャリアが生んだ「ロジカルファッション論」

深田氏は、かつて大手電子機器メーカーでシステムエンジニアとして勤務。 しかし、自身が長年「自分に似合う服がわからない」という悩みを抱えていたことから、“なぜ似合わないのか”を理論的に分析し始めます。 その後、30歳で服飾業界へ転身。オーダーメイド服制作の世界で長年技術を磨き、洋裁・採寸・パターン技術を徹底的に学びました。

現在は、感覚ではなく“理論”で似合うを導くイメージコンサルタントとして活動しており、今回の書籍では、その集大成ともいえる内容が公開されています。

■「自分に似合う」がわかると、人は変わる

本書では、単なるファッションテクニックだけではなく ・自分に似合う服の見つけ方 ・服選びで失敗しない考え方 ・年齢を重ねても自分らしく見せる方法 ・“センス”に頼らない判断軸 など、“自分を理解するためのファッション論”が多数収録されています。 深田氏は本書を通じて、「誰かの真似ではなく、自分自身を理解して服を選べる人を増やしたい」と語っています。

■発売記念パーティーも開催予定

来週には、発売記念パーティーの開催も予定されています。 会場では、「似合うには理由がある」という本書のテーマを軸に、ファッション・美容・自己表現に関心の高い参加者たちが集結予定。 “感覚”ではなく“理論”で自分らしさを見つける――。 そんな深田氏の思想に共感する人々が集まる交流の場としても注目されています。

■著者プロフィール

深田恭美（ふかだ・きょうみ） 株式会社Fillty代表取締役。元システムエンジニア。30歳で服飾業界へ転身し、オーダーメイド服制作の世界へ。長年にわたり洋裁・採寸・パターン技術を学び、“理論でわかるファッション”をテーマに活動。現在は、感覚に頼らない洋服選びを提案するイメージコンサルタントとして支持を集めている。

■書籍情報

書名：『ファッションの方程式 ～似合うには理由がある！～』 著者：深田恭美 発売日：2026年5月18日 出版社：株式会社オフィス清家 BOOKS ▼Amazon購入ページ

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