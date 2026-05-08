イベント詳細決定！5月14日(木)からSNS・YouTubeで人気の「子ザメちゃん」とアクアワールド・大洗のコラボイベントがスタート！

公益財団法人いばらき文化振興財団

「サメの飼育種類数日本一」(※)のアクアワールド茨城県大洗水族館(アクアワールド・大洗)では、“さぁ、新世海！”をタグラインに掲げ、水族館の新たな一面をお客様にお見せするために様々な取り組みを行っております。このたび、5月14日(木)から7月13日(月)まで、アニメ「おでかけ子ザメ」とアクアワールド・大洗のコラボレーションイベントを開催いたします。

(※)国内水族館団体加盟施設対象（当館調べ/2025年12月時点）

詳細を見る :https://www.aquaworld-oarai.com/odekake2026/

SNS発で大人気のアニメ「おでかけ子ザメ」とアクアワールド・大洗がまたまたコラボレーション！オリジナル解説パネル付特別コラボ展示のほか、子ザメちゃんたちと館内各所を巡るスタンプラリーなど、楽しみながら生きものの生態を学べます。また、「おでかけ子ザメ」に登場する可愛いキャラクターたちの限定フォトスポットも盛りだくさん。さらに、今回のイベント限定オリジナルグッズやフードも楽しめます。お出かけにぴったりのこの時期に家族みんなで楽しめるイベントです。

特別コラボ展示 子ザメちゃんとふしぎな生きものたち

館内3階の「おもしろ生物」水槽にオリジナルコラボデザインの解説パネルを設置します。「体がほぼ透明な魚」や「性別が変わるエビ」など、おもしろい生態をもつ生きものたちについて、子ザメちゃんたちと楽しみながら学びましょう。

イトヒキテンジクダイ

トヤマエビ

カクレクマノミ

ポットベリーシーホース

＜場 所＞館内3階 悠久の海ゾーン「おもしろ生物」水槽

＜展示生物＞ムラサキヌタウナギ、トヤマエビ、ホッカイエビ、アカシマダコ(仮称)、タラバガニ、ストライプドキャットシャーク、ポットベリーシーホース、タテジマキンチャクダイ、カクレクマノミ、イトヒキテンジクダイ、オジサン 他

※生物の状況により、展示生物が変更となる場合がございます。

スタンプラリー “子ザメちゃんと水族館のおともだち”

スタンプを集めながら子ザメちゃんと水族館をめぐるスタンプラリーを開催します。ラリーブックのヒントをたよりにスタンプを全部集めると、総合案内所で「ぷくぷく子ザメちゃんシール」をプレゼント！

ラリーブックの表紙ノベルティ「ぷくぷく子ザメちゃんシール」

＜料 金＞ 500円(税込)

＜参加方法＞ 館内3階 総合案内所向かいの券売機でチケットをご購入のうえ、総合案内所にてチケットと引き換えにラリーブックをお受け取りください。スタンプをすべて集めましたら、ラリーブックを総合案内所へお持ちください。ノベルティ「ぷくぷく子ザメちゃんシール」を１シートプレゼントいたします。

※「ぷくぷく子ザメちゃんシール」は、1人1シートのプレゼントです。

※ラリーブック及び「ぷくぷく子ザメちゃんシール」は無くなり次第終了となります。

限定コラボメニュー

リラックスカフェ 「マーメイド」では、限定コラボメニューを販売いたします。この機会でしか味わえないメニューの数々をお楽しみください。

- 子ザメちゃんのおいSEAナポリタン 1,280円(税込)- 子ザメちゃんのひんやりパンケーキ 800円(税込)- 子ザメちゃんのあおぞらパインドリンク 650円(税込)- 子ザメちゃんのぷるぷるSEAパインドリンク 650円(税込)子ザメちゃんのおいSEAナポリタン子ザメちゃんのひんやりパンケーキ子ザメちゃんのあおぞらパインドリンク子ザメちゃんのぷるぷるSEAパインドリンク

＜販売場所＞ 館内3階 リラックスカフェ 「マーメイド」

※商品の在庫には限りがございますので、予めご了承ください。

※品切れ・再販売情報については当館HPお知らせ欄にて更新いたします。

限定コラボグッズ

アクアワールド・大洗でしか手に入らない限定コラボグッズが登場します。ぜひスーベニアショップ 「モラモラ」へお立ち寄りください。

- むにゅぐるみマスコット(カワウソ) 2,800円(税込)- むにゅぐるみマスコット(くらげ) 2,800円(税込)- エコバック 2,420円(税込)- サガラ刺繍巾着ポーチ 2,310円(税込)- クリアボトル 2,200円(税込)- リングノート 1,320円(税込)- ミニタオル 全3種類 990円(税込)- クリアファイル 880円(税込)- アクリルブロック 全6種類 660円(税込)- ステッカー3枚セットＡ，Ｂ 各660円(税込)- アクリルキーホルダー 全3種類 550円(税込)- 缶バッジ ランダム全6種類 440円(税込)むにゅぐるみマスコット（カワウソ）むにゅぐるみマスコット（くらげ）サガラ刺繍巾着ポーチリングノートその他のグッズについてはコチラ :https://www.aquaworld-oarai.com/odekake2026/

＜販売場所＞館内3階 スーベニアショップ 「モラモラ」

※商品の在庫には限りがございますので、予めご了承ください。

※品切れ・再入荷情報については当館HPお知らせ欄にて更新いたします。

コラボ年間パスポート販売

今回のコラボイベント期間中にしか手に入らない「おでかけ子ザメ」コラボ限定デザインの年間パスポートを販売します。発行日より1年間有効の年間パスポートで、期間中何度も当館をお楽しみいただけます。

「おでかけ子ザメ」コラボ限定デザインの年間パスポート

＜販売期間＞2026年5月14日(木)～7月13日(月)

＜販売場所＞チケット販売窓口

＜販売価格＞大人 4,600円(税込)／小・中学生 2,200円(税込)／幼児(3歳以上) 800円(税込)

※有効期限は発行日より1年間です。

『おでかけ子ザメ』とは？

『おでかけ子ザメ』とは？

Ｘのフォロワー数42万人(2026年4月現在)の人気クリエイター・ペンギンボックスが描く大人気漫画。2026年4月よりアニメシーズン2がスタート！

「今日はどんな楽しい日になるのかな？」子ザメちゃんのやさしい冒険とおでかけが、また始まる！

アニメ「おでかけ子ザメ」公式サイト：https://odekake-kozame.com/

アニメ「おでかけ子ザメ」公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCj5n8eLbvEGyK_bSYu51KCQ

(C)ペンギンボックス・KADOKAWA／おでかけ子ザメ

※画像は全てイメージです

運営：公益財団法人いばらき文化振興財団