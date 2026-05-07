照らしたい方向思いのまま。ハンズフリーで夜も快適。3wayで自由に装着できる「3wayクリップライト」発売
株式会社ベニヤ（東京都千代田区神田須田町1-14-1 Aフロント神田須田町ビル５F 代表取締役 石井 宏史）は、ライフスタイルブランドbraaa（ブラー）より、わずか約50gという軽さと、コンパクト設計を実現した多機能LEDライト「3wayクリップライト」を5月7日（木）からbraaaオンラインや楽天市場（plywood）、アマゾンなどで発売します。
帽子に取り付け手元用やヘッドライト代わりに
遠くまで照らせるのでキャンプやペットとのお散歩に
【商品特徴】
■180度可動式ライトで、どんな場所にも最適に照射
ライト部分は 180度で無段階で角度調整 が可能。
取り付け場所を気にせずライトの角度調整で、照らしたい方向を細かく合わせられるため、
「手元だけを照らしたい」「前方を広く照らしたい」など、状況に応じた使い分けができます。
ライトのヘッド部分は180度無段階調整
■ 小型・軽量で持ち運びストレスゼロ
本体は約50gと非常に軽く、ポケットに入れても気にならないサイズ感。アウトドア、夜間のウォーキング、キャンプ、災害時の備えなど、さまざまなシーンで活躍します。
■3つの装着スタイルで“使える幅”がぐんと広がる
・クリップ
帽子のつば、リュック、洋服に挟んでハンズフリー照明に最適。
・マグネット
金属面にピタッと固定。車やロッカー、工具棚などに便利。
・ストラップ
バッグに取り付けるなどできて紛失防止にも。
クリップ
マグネット
ストラップ
■IPX4の生活防水で小雨、水濡れ、湿った手での操作など可能
キャンプや釣りなどでも活躍するIPX４
■便利なライトモード
max200lmの白色ライトだけでなく、赤・緑・青などのRGBモードも搭載。
夜間の視認性アップや非常時のシグナルとしても活用できます。
お子様のバッグに取り付けて夜間の視認性アップ
【利用シーン例】
・ キャンプやアウトドアでの手元照明、お子様の帽子や洋服にも
・ ペットとの夜間のお散歩
・ 釣りやナイトレジャー
・ 暗所での作業やDIY
・ 自転車の簡易ライト・視認性向上
・ 防災・停電時の備え
・ 車内での探し物やトラブル時のライト
・ お子様の塾帰りや夜道の安全対策
実際に手に取って商品をご覧になりたい方は、5月に開催される「フィールドスタイル トーキョー 2026」「SippoFesta2026」「アウトドアパーク2026」など、今後も多数のイベントに出展いたしますので是非お越しください。イベントの情報はbraaaブランドサイト（https://braaa.jp）でご確認いただけます。
【商品概要】
ブランド：braaa（ブラー）https://braaa.jp/
商品 ：多機能LEDライト「3wayクリップライト」
カラー ：ブラック
型番 ：VBHB002-BK
価格 ：税込1,980円（税抜1,800円）
サイズ ：約63 × 35 × 17mm
重量 ：約50g
素材 ：本体ナイロン
付属品 ： USB Type-C
【購入先】
公式オンラインストア：https://www.plywood.jp/31283002
楽天市場（plywood）：https://item.rakuten.co.jp/plywood/31283002
楽天市場（plywood ZAKKA）：https://item.rakuten.co.jp/plywoodzakka/31283002
楽天市場（plywood Furniture）：https://item.rakuten.co.jp/plywoodfurniture/31283002
楽天市場（plywood CAMP）：https://item.rakuten.co.jp/plywoodcamp/31283002
Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/plywood/31283002.html
au PAYマーケット：https://wowma.jp/item/778541521
dショッピング：https://dshopping.docomo.ne.jp/products/22731283002
アマゾン：https://www.amazon.co.jp/stores/braaa/braaa/page/160E77F2-1D73-4563-9959-779C39118F6C
ANA：https://anamall.ana.co.jp/shop/g/g0089-31283002