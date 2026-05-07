照らしたい方向思いのまま。ハンズフリーで夜も快適。3wayで自由に装着できる「3wayクリップライト」発売

株式会社ベニヤ

株式会社ベニヤ（東京都千代田区神田須田町1-14-1 Aフロント神田須田町ビル５F 代表取締役 石井 宏史）は、ライフスタイルブランドbraaa（ブラー）より、わずか約50gという軽さと、コンパクト設計を実現した多機能LEDライト「3wayクリップライト」を5月7日（木）からbraaaオンラインや楽天市場（plywood）、アマゾンなどで発売します。

帽子に取り付け手元用やヘッドライト代わりに遠くまで照らせるのでキャンプやペットとのお散歩に

【商品特徴】

■180度可動式ライトで、どんな場所にも最適に照射

ライト部分は 180度で無段階で角度調整 が可能。

取り付け場所を気にせずライトの角度調整で、照らしたい方向を細かく合わせられるため、

「手元だけを照らしたい」「前方を広く照らしたい」など、状況に応じた使い分けができます。

ライトのヘッド部分は180度無段階調整

■ 小型・軽量で持ち運びストレスゼロ

本体は約50gと非常に軽く、ポケットに入れても気にならないサイズ感。アウトドア、夜間のウォーキング、キャンプ、災害時の備えなど、さまざまなシーンで活躍します。



■3つの装着スタイルで“使える幅”がぐんと広がる

・クリップ

帽子のつば、リュック、洋服に挟んでハンズフリー照明に最適。

・マグネット

金属面にピタッと固定。車やロッカー、工具棚などに便利。

・ストラップ

バッグに取り付けるなどできて紛失防止にも。

クリップマグネットストラップ

■IPX4の生活防水で小雨、水濡れ、湿った手での操作など可能

キャンプや釣りなどでも活躍するIPX４



■便利なライトモード

max200lmの白色ライトだけでなく、赤・緑・青などのRGBモードも搭載。

夜間の視認性アップや非常時のシグナルとしても活用できます。

お子様のバッグに取り付けて夜間の視認性アップ

【利用シーン例】

・ キャンプやアウトドアでの手元照明、お子様の帽子や洋服にも

・ ペットとの夜間のお散歩

・ 釣りやナイトレジャー

・ 暗所での作業やDIY

・ 自転車の簡易ライト・視認性向上

・ 防災・停電時の備え

・ 車内での探し物やトラブル時のライト

・ お子様の塾帰りや夜道の安全対策

実際に手に取って商品をご覧になりたい方は、5月に開催される「フィールドスタイル トーキョー 2026」「SippoFesta2026」「アウトドアパーク2026」など、今後も多数のイベントに出展いたしますので是非お越しください。イベントの情報はbraaaブランドサイト（https://braaa.jp）でご確認いただけます。

【商品概要】

ブランド：braaa（ブラー）https://braaa.jp/

商品 ：多機能LEDライト「3wayクリップライト」

カラー ：ブラック

型番 ：VBHB002-BK

価格 ：税込1,980円（税抜1,800円）

サイズ ：約63 × 35 × 17mm

重量 ：約50g

素材 ：本体ナイロン

付属品 ： USB Type-C

【購入先】

公式オンラインストア：https://www.plywood.jp/31283002

楽天市場（plywood）：https://item.rakuten.co.jp/plywood/31283002

楽天市場（plywood ZAKKA）：https://item.rakuten.co.jp/plywoodzakka/31283002

楽天市場（plywood Furniture）：https://item.rakuten.co.jp/plywoodfurniture/31283002

楽天市場（plywood CAMP）：https://item.rakuten.co.jp/plywoodcamp/31283002

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/plywood/31283002.html

au PAYマーケット：https://wowma.jp/item/778541521

dショッピング：https://dshopping.docomo.ne.jp/products/22731283002

アマゾン：https://www.amazon.co.jp/stores/braaa/braaa/page/160E77F2-1D73-4563-9959-779C39118F6C

ANA：https://anamall.ana.co.jp/shop/g/g0089-31283002