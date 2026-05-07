マーケティングAI OS「ENSOR」、広告クリエイティブ改善機能を追加──AIがデザイン課題を特定し、改善版バナーを自動生成

REHATCH株式会社

広告運用をインハウス化しているチームにとって、「バナーの成果が低い理由を言語化できない」「どこを改善すれば良いか分からない」という課題は日常的に発生します。REHATCH株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：迫田 亮太）は、同社が提供するマーケティングAI OS「ENSOR（エンソー）」に、広告バナーのデザイン課題をAIが診断・改善する新機能「広告クリエイティブ改善」を追加したことをお知らせいたします。

■ リリースの背景

運用中の広告バナーに対して「なんとなく成果が低い」「改善したいがどこを変えれば良いか分からない」というケースは、インハウスマーケの現場で日常的に発生します。アートディレクターのいない体制では、デザイン視点での課題特定そのものが難しく、外部への依頼が必要になりがちです。

・デザイン課題を言語化できないため、修正指示が曖昧になる

・外部ADへの依頼は時間・コストがかかり、改善サイクルが遅い

・試行錯誤の回数が制作リソースで上限づけられてしまう

ENSORはこの機能により、既存バナーをアートディレクター視点でAIが診断し、デザイン上の課題を具体的に言語化したうえで改善版バナーを自動生成する環境をインハウスチームに提供します。

■ 新機能の詳細

広告クリエイティブ改善機能とは、既存の広告バナーをENSORに渡すと、AIがアートディレクターの視点からコントラスト・視線誘導・情報の優先順位・訴求の明確さなどのデザイン課題を特定し、改善版バナーを自動生成する機能です。

▼ 利用の流れ（3ステップ）

Step 1: 改善したい広告バナー画像をENSORにアップロードする

Step 2: AIがデザイン課題を診断し、改善ポイントを言語化して提示する

Step 3: 診断結果をもとに、改善版バナーを自動生成して出力する

改善理由とともに結果バナーが出力されるため、次回制作時の参考情報としても蓄積できます。デザインスキルに依存せず、マーケターが主導で改善仮説を立て・実行・検証できます。

▼ Before

バナーのデザイン改善には社内ADまたは外部制作会社への依頼が必要で、1件あたりの修正に数日を要することがあった。改善ポイントも属人的な判断に依存していた。

▼ After

既存バナーをENSORに渡すだけで、AIがAD視点の診断と改善版生成を即実行。課題言語化から改善バナー取得まで、マーケター主導で完結できる。

素材となったバナー生成されたバナーA生成されたバナーB生成されたバナーC■ 想定される活用シーン

すでに広告運用をインハウス化しているチームの場合

インハウスで広告バナーを量産しているものの、クリエイティブの成果にばらつきが出ているチームが、デザイン改善の仮説を内製で立てるために活用できます。ADへの都度依頼なしに改善版バナーを即生成できるため、クリエイティブPDCAの回転速度を維持しながらデザイン品質を底上げできます。

広告運用の内製化を進めたい企業の場合

デザイナー・ADがいない体制でバナー改善を内製化しようとしている企業が、改善起点の設計に活用できます。AIが課題を言語化して改善版を出力するため、デザイン専門知識がなくても改善PDCAを自社完結で回せます。

■ ENSOR（エンソー）について

ENSORは、「勝ちバナーを量産するAI──学び続けるマーケティングOS」をコンセプトとしたマーケター向けAIクリエイティブ生成プラットフォームです。クリエイティブの施策立案から連携・生成までを従来の1/5の時間で実行し、広告・GAなどに散在するデータを統合してAIがリアルタイムで分析・施策提案を実行するマーケティングAI OSとして機能します。

主な機能

・AI編集：高品質なデザイン生成で、背景差し替えや横展開を含め、3分での修正・10分での入稿完了を実現

・ラフ作成：ブランド理解済みAIとの対話で、最適な訴求軸とコピーを生成

・動画生成：静止画バナーを簡単操作で動画化し、背景の動き、人物モーション、CTAボタンアニメーション、全体エフェクトなど多彩な表現が可能

・LP生成：チャット形式でAIと会話し、完成度の高いランディングページのイメージと実装用コードを取得

・データ連携：複数マーケティングデータを統合し、分析から施策改善まで活用

・ブランドトンマナ：URLを入力するだけでカラー・フォント・トンマナを自動抽出

・ブランドチェック：企画・レビューを集約し、広告表現ルールやブランド準拠性をAIが自動チェック

・テンプレート：100種類以上のテンプレートから選択し、業種・用途に合わせたクリエイティブ制作が可能

▼ENSOR サービスサイト

https://www.ensor-ai.com/

▼法人向け個別説明のご予約はこちら

https://calendar.app.google/E59WFyTSMFQN1CXLA

■ REHATCH株式会社について

・会社名：REHATCH株式会社

・所在地：東京都千代田区東神田2-10-9 THE PORTAL AKIHABARA 8F

・代表者：代表取締役 迫田 亮太

・設立：2019年8月

・事業内容：マーケティング特化AIエージェント「ENSOR」の開発・提供、マーケティング支援事業

・コーポレートサイト：https://re-hatch.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

REHATCH株式会社 広報担当

E-mail：sdt@re-hatch.jp / TEL：03-5846-9184

※ 本プレスリリース内の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。