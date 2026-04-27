株式会社ニーズウェル(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元)は、株式会社NTTデータと日本電子計算株式会社が提供する生成AIエージェント基盤「つなぎAI」の代理店契約を締結し、当社の既存事業・顧客基盤を活かしたAIソリューション展開を推進することをお知らせします。

1. 背景

近年、生成AIの進化と普及により、業務効率化や内製化を目的としたAI活用への関心が急速に高まっています。一方で、専門人材の不足や、セキュリティ・ガバナンスへの懸念、現場主導での活用の難しさなどから、PoC（概念実証）の段階に留まり、実運用に至らないケースが多く見受けられます。 こうした課題を解決し、現場で使われ、継続的に価値を生み出すAI活用を実現するためには、専門知識に依存せず、安心・安全に利用できるプラットフォームの提供が不可欠となっています。

2. 「つなぎAI」を活用した当社の販売戦略

「つなぎAI」(※1)は、人・業務データ・AIをつなぎ、企業の業務最適化を支援する生成AIエージェント基盤です。ノーコードやローコードの仕組みにより、専門的なITスキルを持たない現場担当者でも、自ら業務に即したAI活用を進めることができます。 また、日本国内での運用を前提とし、ロール・権限管理や監査ログへの対応など、日本企業に求められるセキュリティ水準を確保しています。WinActor(※2)をはじめとする様々なRPAツールと組み合わせて活用でき、既存のRPA資産を活かしながら、より高度な自動化を実現します。

当社は、「つなぎAI」の導入支援やPoC支援、運用定着までの伴走支援など、周辺サービスを含めたトータルなAIソリューション展開を強化してまいります。 また、これまで提供してきたRPAや経費精算システムなどの業務効率化ソリューションと「つなぎAI」を連携させることで、業務プロセス全体のさらなる効率化・高度化を実現する新たなサービスやソリューションの創出を目指します。 生成AIを一部の先進的な取組みに留めることなく、お客様の業務に根づき、継続的な価値を生み出す仕組みとして定着させることを目指し、提案力・技術力のさらなる向上と蓄積を進めてまいります。

(※1) 「つなぎAI」は日本国内における日本電子計算株式会社の商標登録です。 (※2) 「WinActor®」はNTTアドバンステクノロジ株式会社の登録商標です。

3. つなぎAIの主な機能

●チャットボット機能 社内文書やナレッジを活用し、業務に関する問い合わせに正確かつ迅速に回答します。 ●AIエージェント機能 ユーザーの意図を汲み取り、業務を先回りして支援することで非定型業務の効率化を実現します。 ●ワークフロー機能 複雑な業務プロセスや外部アプリケーションとの連携を自動化し、業務全体の生産性向上に貢献します。

4. 会社概要

【会社概要】 会社名：株式会社ニーズウェル 所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階 代表者：代表取締役社長 松岡 元 設立：1986年10月 URL： https://www.needswell.com/ 事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守 【報道関係資料】 IRニュース https://www.needswell.com/ir/news その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index 【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部 sales@needswell.com ​050-5357-8344（直） 【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部 ir-contact@needswell.com