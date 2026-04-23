ウォーターテック・チャイナ 2026（WATERTECH CHINA 2026）、2つの影響力の高いフォーラムに焦点を当て、世界中の水専門家の早期事前登録を促進

中国、上海、2026年4月22日 /PRNewswire/ -- 世界の水処理分野がよりスマートで、より環境に優しく、より効率的な発展へと向かう中、Herui Groupが主催するWATERTECH CHINA 2026は、2026年6月9日から11日まで上海国家会展中心で再び開催され、世界中から技術プロバイダー、業界リーダー、エンドユーザーが集結します。



WATERTECH CHINA 2026: 18th Shanghai International Water Show, June 9-11, at NECC Shanghai



第18回となるWATERTECH CHINA 2026は、展示面積18万平方メートル、2,500社以上の出展者、175の国と地域から10万人以上の専門来場者を見込んでいます。28のエンドユーザー産業にサービスを提供するこの展示会は、ソリューションの調達、市場動向の把握、水処理分野全体にわたる国際的パートナーシップの構築において、最も影響力のあるB2Bプラットフォームの一つであり続けています。

今年のプログラムのハイライトは、業界の注目を現場参加と価値の高いビジネス交流につなげるようデザインされた2つの主要フォーラムです。

デジタルウォーターイノベーションサミット（Digital Water Innovation Summit）では、AI、デジタルツイン、5G、IoTが自治体や産業界の水管理の変革をどのように加速させているかを探ります。サミットでは、モニタリング、運転効率、インフラに関する意思決定を改善する実用的なデジタルアプリケーションに焦点を当てます。

もう一つの重要なイベントである第9回産業用水リーダーズフォーラム（9th Industrial Water Leaders Forum (IWLF)）は6月9日に開催され、一流の専門家や企業が一堂に会し、産業用水政策の動向、市場の発展、水を大量に消費する部門に対する実用的な処理ソリューションについて議論します。Global Water Intelligence（GWI）とEcolabの支援を受けて開催されるこのフォーラムでは、膜技術、高度酸化プロセス、低炭素処理経路、ならびに石油や化学などの産業における資源回収戦略にスポットが当てられます。

国際的な参加をさらに支援するため、WATERTECH CHINA 2026は、的を絞ったマッチメイキングプログラム、テクニカルロードショー、厳選されたB2Bミーティングも提供し、参加者が出展者、ソリューションプロバイダー、プロジェクトの意思決定者とより効率的につながれるよう支援します。海外からの来場者には、ビザサポートと招待状を用意します。加えて 、 今後のリリースでは 、展示会場内の20以上の革新的なテーマ別ゾーン（例 ：デジタルウォーターパビリオン （Digital Water Pavilion）、濾過分離ゾーン（Filtration & Separation Zone））を紹介し 、最先端の技術や新たなトレンドを紹介する予定です。

早期事前登録は公式サイトにて受け付けています。 新しい技術や市場に関する知見、グローバルなビジネス接続を求める水処理専門家の皆様は、事前登録を行い、アジアで最も重要な業界会合の一つへの来場を確保されることをお勧めします。

（日本語リリース：クライアント提供）

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