【学術論文発表済】千葉県旭市のバザルト(R)ボディケアが40代の頭痛・肩こり・冷えに変化。子宮筋腫摘出後の不調を抱えた女性が2ヶ月の継続ケアで体の巡りを取り戻した最新症例を公開
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは自律神経・血行・全身コンディションへの影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、千葉県旭市のサロン『Healing Salon Torus』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは、デスクワーク中心の生活を送る40代後半の女性です。肩まわりの左右差と慢性的な肩の痛み、疲労が蓄積すると頻繁に頭痛が起きて寝込むことに長年悩まれていました。また子宮筋腫摘出後から足のむくみや冷え、便秘（週2回出れば良い方）、前傾姿勢、肌のくすみなど、複合的な不調を抱えた状態でご来店されました。
同サロンでは、全身ボディトリートメントをメインに、状態に合わせてフェイシャルやヘッドスパを組み合わせた複合プログラムを設計。2週間に1回のペースで2ヶ月継続したところ、体の巡りが整いはじめ、さまざまな変化が確認されました。
姿勢の改善、頭痛で寝込むことがなくなる、毎日のお通じの定着、足先の冷え・むくみの緩和、肩まわりの左右差と痛みの軽減。さらに体の巡りが整うにつれ、顔色や肌質の変化もお客様自身が実感されるようになりました。
お客様は「ずっと気持ちよく寝ているだけで、こんなに体が変化すると思わなかった」「娘から肌がつやつやして顔色がいいと言われた」「体がこんなに軽くなったのはいつぶりだろう」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：Healing Salon Torus（千葉県旭市）
URL：https://www.saga-torus.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346707/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346707/images/bodyimage2】
「ハンドだけでは届かない深い不調に、バザルト(R)は確かに応えてくれた。」
千葉県旭市の『Healing Salon Torus』オーナー・山口氏は、長年オールハンドのスパサロンで施術に携わってきました。しかし年々、ハンドケアだけでは対応しきれない複合的な深い不調を抱えるお客様が増えていると感じていた頃、婦人科医推奨の技術としてバザルト(R)ストーンと出会い、自身が体験してその変化と体感に感動。「絶対に取り入れたい、伝えたい」という確信のもと導入を決意しました。
「お客様から、体や肌への変化の体感が早く『安心して任せられる』『出会えて良かったケア』という声を多くいただいています。エビデンスを取得している技術を提供できることは、施術者としてもお客様にとっても大きな信頼につながります。女性の様々なライフステージに寄り添い、生涯にわたって安心して提供できるところが最大のメリットだと感じています」と山口氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、山口氏はこう語ります。「本当に、出会えて良かった技術です。本気で学びたい方、長く信頼される技術を身につけたい方に、心からおすすめします」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、自律神経・血行・全身コンディションへの影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、子宮筋腫摘出後という複合的な不調を抱えた40代女性が、バザルト(R)の継続ケアにより頭痛・冷え・便秘・肌くすみといった複数の悩みに同時に変化が確認されるという、バザルト(R)が持つ自律神経を介した内臓への間接的アプローチの特性が、サロン現場で高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
この度、千葉県旭市のサロン『Healing Salon Torus』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは、デスクワーク中心の生活を送る40代後半の女性です。肩まわりの左右差と慢性的な肩の痛み、疲労が蓄積すると頻繁に頭痛が起きて寝込むことに長年悩まれていました。また子宮筋腫摘出後から足のむくみや冷え、便秘（週2回出れば良い方）、前傾姿勢、肌のくすみなど、複合的な不調を抱えた状態でご来店されました。
同サロンでは、全身ボディトリートメントをメインに、状態に合わせてフェイシャルやヘッドスパを組み合わせた複合プログラムを設計。2週間に1回のペースで2ヶ月継続したところ、体の巡りが整いはじめ、さまざまな変化が確認されました。
姿勢の改善、頭痛で寝込むことがなくなる、毎日のお通じの定着、足先の冷え・むくみの緩和、肩まわりの左右差と痛みの軽減。さらに体の巡りが整うにつれ、顔色や肌質の変化もお客様自身が実感されるようになりました。
お客様は「ずっと気持ちよく寝ているだけで、こんなに体が変化すると思わなかった」「娘から肌がつやつやして顔色がいいと言われた」「体がこんなに軽くなったのはいつぶりだろう」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：Healing Salon Torus（千葉県旭市）
URL：https://www.saga-torus.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346707/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346707/images/bodyimage2】
「ハンドだけでは届かない深い不調に、バザルト(R)は確かに応えてくれた。」
千葉県旭市の『Healing Salon Torus』オーナー・山口氏は、長年オールハンドのスパサロンで施術に携わってきました。しかし年々、ハンドケアだけでは対応しきれない複合的な深い不調を抱えるお客様が増えていると感じていた頃、婦人科医推奨の技術としてバザルト(R)ストーンと出会い、自身が体験してその変化と体感に感動。「絶対に取り入れたい、伝えたい」という確信のもと導入を決意しました。
「お客様から、体や肌への変化の体感が早く『安心して任せられる』『出会えて良かったケア』という声を多くいただいています。エビデンスを取得している技術を提供できることは、施術者としてもお客様にとっても大きな信頼につながります。女性の様々なライフステージに寄り添い、生涯にわたって安心して提供できるところが最大のメリットだと感じています」と山口氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、山口氏はこう語ります。「本当に、出会えて良かった技術です。本気で学びたい方、長く信頼される技術を身につけたい方に、心からおすすめします」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、自律神経・血行・全身コンディションへの影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、子宮筋腫摘出後という複合的な不調を抱えた40代女性が、バザルト(R)の継続ケアにより頭痛・冷え・便秘・肌くすみといった複数の悩みに同時に変化が確認されるという、バザルト(R)が持つ自律神経を介した内臓への間接的アプローチの特性が、サロン現場で高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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