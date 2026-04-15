【学術論文発表済】千葉県旭市のバザルト(R)ボディケアが40代の頭痛・肩こり・冷えに変化。子宮筋腫摘出後の不調を抱えた女性が2ヶ月の継続ケアで体の巡りを取り戻した最新症例を公開

【学術論文発表済】千葉県旭市のバザルト(R)ボディケアが40代の頭痛・肩こり・冷えに変化。子宮筋腫摘出後の不調を抱えた女性が2ヶ月の継続ケアで体の巡りを取り戻した最新症例を公開