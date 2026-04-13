【学術論文発表済】岡山県赤磐市のバザルト(R)ヘッドスパが50代の薄毛・肩こりに変化。複合ケアで頭皮密度アップと肩の解放を同時に実現した最新症例を公開
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは血行促進・頭皮環境への影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、岡山県赤磐市のサロン『HOMESALON SUI』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは、前髪周辺を中心に全体的な抜け毛と薄毛に悩んでいた50代半ばのお客様です。慢性的な肩こり・首こりを同時に抱えており、白髪の増加も気になられていました。
同サロンでは、バザルト(R)ストーンの「遠赤外線による深部温熱効果」を活用したヘッドスパを2週間に1回、並行してボディトリートメントを月1回のペースで継続実施。ボディとヘッドの複合プログラムにより、全身の血行と頭皮環境をトータルで整えるアプローチを取りました。
施術を重ねるごとに肩の位置が下がり、首ラインのすっきり感が視覚的に確認されるように。頭皮においては細い産毛の産生が認められ、毛の密度とボリューム感の向上が観察されました。さらに艶感の向上と地肌の透け感の軽減、毛穴の状態改善が継続的に確認されています。
お客様は「肩が軽くなってスッキリした」「髪が増えた気がする」「白髪率が減ったような気がする」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ヘッドスパは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で頭皮の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：HOMESALON SUI（岡山県赤磐市）
URL：https://homesalonsui.mystrikingly.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346682/images/bodyimage1】
「副作用の心配なく、頭皮も肩も、まとめて整える。それがバザルト(R)を選んだ理由。」
岡山県赤磐市の『HOMESALON SUI』オーナー・柏尾氏がバザルト(R)を導入した背景には、確かな技術への追求がありました。もともとリンパトリートメントを専門に学んでいたものの、より結果・効果を求めるうちにバザルト(R)に辿り着いたといいます。初めて自身でバザルト(R)を受けた際、圧をかけないにもかかわらず温かく気持ちよく、しっかりと変化が現れることに感動し、導入を決意しました。
「他店との差別化が明確にできています。即効性と持続性の高さは大きな強みで、施術前後の写真を撮ると変化がはっきり分かるので、お客様にもより喜んでいただけています。圧をかけないので怪我などのトラブルリスクも回避でき、セラピストの身体負担もありません」と柏尾氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、柏尾氏はこう語ります。「体の外側と内側を同時にケアできるバザルト(R)。お悩みのある全ての方に受けていただきたい技術です」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、血行促進・頭皮環境への影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、50代という年齢においても、頭皮とボディへの複合的な継続アプローチにより産毛の産生・密度アップが確認されるという、バザルト(R)の特性がサロン現場で高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
この度、岡山県赤磐市のサロン『HOMESALON SUI』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは、前髪周辺を中心に全体的な抜け毛と薄毛に悩んでいた50代半ばのお客様です。慢性的な肩こり・首こりを同時に抱えており、白髪の増加も気になられていました。
同サロンでは、バザルト(R)ストーンの「遠赤外線による深部温熱効果」を活用したヘッドスパを2週間に1回、並行してボディトリートメントを月1回のペースで継続実施。ボディとヘッドの複合プログラムにより、全身の血行と頭皮環境をトータルで整えるアプローチを取りました。
施術を重ねるごとに肩の位置が下がり、首ラインのすっきり感が視覚的に確認されるように。頭皮においては細い産毛の産生が認められ、毛の密度とボリューム感の向上が観察されました。さらに艶感の向上と地肌の透け感の軽減、毛穴の状態改善が継続的に確認されています。
お客様は「肩が軽くなってスッキリした」「髪が増えた気がする」「白髪率が減ったような気がする」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ヘッドスパは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で頭皮の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：HOMESALON SUI（岡山県赤磐市）
URL：https://homesalonsui.mystrikingly.com/
「副作用の心配なく、頭皮も肩も、まとめて整える。それがバザルト(R)を選んだ理由。」
岡山県赤磐市の『HOMESALON SUI』オーナー・柏尾氏がバザルト(R)を導入した背景には、確かな技術への追求がありました。もともとリンパトリートメントを専門に学んでいたものの、より結果・効果を求めるうちにバザルト(R)に辿り着いたといいます。初めて自身でバザルト(R)を受けた際、圧をかけないにもかかわらず温かく気持ちよく、しっかりと変化が現れることに感動し、導入を決意しました。
「他店との差別化が明確にできています。即効性と持続性の高さは大きな強みで、施術前後の写真を撮ると変化がはっきり分かるので、お客様にもより喜んでいただけています。圧をかけないので怪我などのトラブルリスクも回避でき、セラピストの身体負担もありません」と柏尾氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、柏尾氏はこう語ります。「体の外側と内側を同時にケアできるバザルト(R)。お悩みのある全ての方に受けていただきたい技術です」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、血行促進・頭皮環境への影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、50代という年齢においても、頭皮とボディへの複合的な継続アプローチにより産毛の産生・密度アップが確認されるという、バザルト(R)の特性がサロン現場で高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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