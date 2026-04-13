【学術論文発表済】岡山県赤磐市のバザルト(R)ヘッドスパが50代の薄毛・肩こりに変化。複合ケアで頭皮密度アップと肩の解放を同時に実現した最新症例を公開

【学術論文発表済】岡山県赤磐市のバザルト(R)ヘッドスパが50代の薄毛・肩こりに変化。複合ケアで頭皮密度アップと肩の解放を同時に実現した最新症例を公開