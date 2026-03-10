キャンプ、車中泊、防災。“環境が変わっても眠れる”－15℃寝袋の理由 ― Bears Rock封筒型に新色登場 ―
私たちBears Rock（ベアーズロック）は使う人に寄り添った製品づくりを心がけております。
4シーズン対応で、冬キャンプでの使用も想定して開発されたBears Rockの－15℃封筒型寝袋。
この冬、寄せられたお客様の声を振り返ると、使われていた場所はキャンプ場だけではありませんでした。
車中泊、普段使い、そして防災。
「環境が変わっても、ちゃんと眠れる寝具」として選ばれていた実態が、数多くの声から見えてきました。
冬キャンプという厳しい環境で求められてきた眠りの質が、日常や非常時の場面でも評価されていた理由を紹介します。
環境が変わっても眠れる寝袋は、どう考えて作られたのか
－15℃という表記は、単に極寒対応を示す数字ではありません。
この寝袋で重視したのは、寒さを我慢したり、着込んだりしなくても、自然に眠れることでした。
厚みのある化繊中綿を採用し、体を包み込むような保温性を確保。
封筒型ならではの余裕のある形状により、足を動かしたり、ファスナーを開けて温度を調整したりと、環境に応じた使い方ができます。
実際に冬キャンプで使用した方からは、次のような声も寄せられています。
・冬キャンプで使用しましたが、朝までぐっすり眠れました。寒さで目が覚めることもなく、思った以上に暖かかったです。
・外はかなり冷え込んでいましたが、寝袋の中は暖かく、家の布団のような感覚で眠れました。
寒さを我慢するのではなく、寒い環境でも自然に眠れること。
その考え方は、冬キャンプという厳しい条件の中で、実際の使用を通して確かめられてきました。
車中泊で評価されたのは、“暖かさ”よりも寝心地でした
お客様の声で特に多かったのが、車中泊でのご使用です。
車内では布団を持ち込めず、薄手の寝袋では体への負担が気になるという声も少なくありません。
その中で高く評価されていたのが、底付き感が少なく、体をしっかり支える寝心地でした。
・布団では途中で目が覚めることが多かったのですが、朝まで一度も起きずに眠れました。
・腰や背中が痛くなるかと思いましたが、想像以上に快適でした。
化繊中綿が体圧を分散し、背中や腰への負担を軽減。
暖かさだけでなく、睡眠そのものの質が評価されています。
キャンプだけではなく、普段使いから防災まで、使われる場面が広がっていました
この寝袋は、キャンプのためだけに使われていたわけではありません。
お客様の声を見ていくと、普段の生活の中や防災の備えとして使われているケースも多く見られました。
冬キャンプという厳しい環境で、「暖かく、よく眠れること」を何度も見直してきた寝袋は、冷えやすい室内や、十分な寝具が用意できない状況でも、体をしっかり包み込みます。
・普段は室内で使っていますが、そのまま災害時にも使えると思うと安心です。
（普段使い・防災用途でのご使用者の声）
日常で使える心地よさがあるからこそ、
非常時にも“使える寝具”として備えられていました。
冬キャンプで磨かれてきた眠りの質が、暮らしの延長線上で役立っています。
心地よさが、使う場所を選びません
この寝袋がキャンプの外でも心地よく使われているのは、
冬キャンプという厳しい環境で、「暖かく、よく眠れること」を何度も見直し、磨いてきた結果です。
冬キャンプでも寒い思いをせずに眠れること。
体をしっかり支え、寝返りが打てること。
ゆったりと、自宅の布団のように休めること。
こうした心地よさは、キャンプの場面だけにとどまりませんでした。
使う場所が変わっても、眠りの質が大きく変わらないこと。
それは、冬キャンプで磨かれてきた設計思想が、暮らしの中でも活きている証だと考えています。
冬キャンプで使い続けてきたことが、防災にも適した寝袋につながりました
冬キャンプという厳しい環境で使い続け、寒さの中でも眠れることを確認してきた寝袋は、防災の場面でも活きています。
地面の冷たさ、湿気、気温差、限られたスペース。
これらはキャンプだけでなく、避難所や車中泊など、非常時の環境とも重なります。
Bears Rockの寝袋は、高温多湿や長期保管に強い化学繊維を組み合わせて縫製し、非常時でも扱いやすい構造に作り上げてきました。
これは仕様上の理論だけではありません。
実際に、湿度の高い地下倉庫で2年間、夏場に40℃近くまで上がる倉庫で4年以上。
さらに防災用として約5年間、車のトランクに積んだままといった環境で、保管テストを行ってきました。
そのいずれにおいても、カビや大きな劣化は見られず、使用に支障はありませんでした。
アウトドアで培った経験と、現実的な検証の積み重ねが、
Bears Rockの寝袋を防災の場面でも使える道具にしています。
新色「シャイニーブロンズ」が登場
こうした声を受け、Bears Rockの－15℃封筒型寝袋に新色シャイニーブロンズが加わります。
冬キャンプはもちろん、
車中泊や普段使い、防災まで。
“どこでも眠れる寝具”として選ばれてきた一枚です。
今回寄せられた多くの声から見えてきたのは、
この寝袋が単に「寒さに対応する道具」としてではなく、環境が変わっても安心して眠れる寝具として使われていたという点でした。
キャンプ、車中泊、普段の室内、そして防災。
使う場所が変わっても、眠りの質が大きく変わらないこと。
冬キャンプという厳しい環境で「暖かく、自然に眠れること」を考えてきた設計が、結果として暮らしのさまざまな場面でも役立つ寝具につながっています。
今回、新たに追加された新色「シャイニーブロンズ」も含め、Bears Rockの－15℃封筒型寝袋は、これからも場所を選ばず安心して眠れる寝具として、多くの場面で活用されていきそうです。
新色「シャイニーブロンズ」は2026年3月10日より発売します。
