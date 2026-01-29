コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」の開発・販売を行う株式会社シンカ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：江尻 高宏、以下「シンカ」）は、エリアマーケティングGIS（地図情報システム）の開発・販売を手掛ける技研商事インターナショナル株式会社（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役：小嶌 智海、以下「技研商事インターナショナル」）、「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛/秋山 祐太朗、以下「カンリー」）と、自動車販売店の競争力を高める3社共催セミナーを開催いたします。

近年、自動車ディーラー業界では、Web広告やマップ検索を起点とした集客が主流となる一方で、最終的な来店予約や具体的な問い合わせの多くはいまだ「電話」で行われています。しかし現場では、集客施策と来店・電話対応が分断されており、その結果、高いコストをかけて獲得した見込み客を、電話対応の遅れや品質の差によって競合他社に奪われてしまうという、見えにくい機会損失が発生しています。本セミナーは、こうした課題に対し、分断された顧客接点をデータとDXによって連携させ、顧客主導時代に“選ばれ続けるディーラー”を実現するための実践的なヒントを提供します。技研商事インターナショナルの「商圏分析」、カンリーの「店舗集客（MEO）」、そしてシンカの「電話対応DX」を掛け合わせ、集客から来店・成約に至るまでの顧客体験（CX）を一気通貫で最大化する最新手法を、具体的な事例を交えてご紹介します。

本セミナーで得られること

エリア・Web・電話、各分野のプロフェッショナルである3社の知見を掛け合わせ、具体的に以下のノウハウや事例を解説します。● 費用対効果の高い販促エリアを見極めるエリアマーケティング手法● 検索から来店までの導線を最適化するマップ活用戦略● 電話対応を「業務コスト」から「関係構築の機会」へ変えるDXの考え方● 広告・販促施策の効果を客観的に把握できていない● マップ検索からの来店数を伸ばしたい● 販促・集客・顧客対応を連携させ、売上向上を図りたい

セミナープログラム

【第一部】「勘と経験」からの脱却クルマのデータ×人のデータで描く、高精度なエリア攻略マップ登壇：技研商事インターナショナル株式会社 市川 史祥 氏

【第二部】消費者は自動車販売店をどう見極めているのか？～集客・顧客体験向上を実現する新戦略～登壇：株式会社カンリー 斎藤 綾 氏

【第三部】電話は“コスト”から“おもてなし”へコミュニケーションDX「カイクラ」が実現する顧客との新たな関係構築登壇：株式会社シンカ 阿部 真也

開催概要・お申込み方法

● 日時：2026年2月20日（金）10:00～11:20● 形式：Zoomによるオンライン開催（顔出し不要）● 参加費：無料

カイクラについて

https://kaiwa.cloud/seminar/seminar-20260220/

「カイクラ」は、お客様との“会話”をクラウド管理する次世代型コミュニケーションプラットフォームです。電話・メール・SMS・LINEなど多様なコミュニケーション手段の履歴を顧客ごとに整理します。担当者以外でもこれまでの経緯を正確に把握できるため、属人化を防ぎ、誰でも高い品質で顧客対応ができる環境を実現します。通話は固定電話・携帯電話を問わず時間無制限で録音でき、さらに生成AIが録音データを自動で文字起こし・要約します。加えて、「クレーム・カスハラの可能性がある会話」や「応対品質」もAIが自動判定。これにより、電話対応の負荷軽減だけでなく、誰でも高品質な電話応対ができる運用を支援します。カイクラは、これらの機能を通じて顧客対応の品質向上、業務効率化、顧客満足度・従業員満足度の向上、事業の成長に貢献します。2014年8月のサービス開始以来、3,000社・6,000拠点以上に導入され、継続率99.9%を達成。近年も「ITreview Grid Award」のCTI部門「2023 Winter Leader」の受賞や、「BOXIL SaaS AWARD Spring 2023」コールセンターシステム(インバウンド)部門で「Good Service」「カスタマイズ性No.1」に選出されるなど、高い評価を得ています。

株式会社シンカについて

https://kaiwa.cloud/

社名:株式会社シンカ(東証グロース:149A)代表者:代表取締役社長 CEO 江尻 高宏所在地(本社):〒101-0054 東京都千代⽥区神⽥錦町3-17 廣瀬ビル10階設立:2014年1月8日事業内容:ITを活⽤したシステム企画・開発及び運⽤、クラウドサービス商品の企画・開発及び販売運⽤、ITサービス利⽤のコンサルティング資本金:394百万円従業員数:71名(2025年9月末時点)