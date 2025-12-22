株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する、淡路島にある「ハローキティ」をテーマにした施設メディアアート&レストラン「HELLO KITTY SMILE」では、お正月期間限定で、来場者参加型のイベントを実施いたします。

本イベントでは、ハローキティが登場するステージイベントと、館内を巡って楽しめるミッション企画の2つのコンテンツを通して、新年ならではの特別な体験をお届けします。まず、GARDENテラスでは、ハローキティがHELLO KITTY SMILEのオリジナル楽曲に合わせてダンスを披露する スペシャルステージ『スマイルビンゴ大会』を1月1日（木）より開催。お客様参加型のビンゴ大会となっており、ビンゴが成立した先着3名様には、乙姫の衣装や人魚の衣装を着たハローキティの限定マスコットキーホルダーなどをプレゼント！さらに、参加者全員に参加賞をご用意した“ハズレなし”のイベントです。また同日より、施設内にある5つのエリアを巡って楽しむ周遊型イベント『New Year Mission 2026』も開催。各エリアでスタッフに合言葉「ハッピーニューイヤー」を伝えると、乙姫の衣装を着たハローキティがデザインされたイベント限定ステッカーを1枚ずつ獲得できます。すべてのエリアでステッカーを集めた方には、獅子舞やだるまに囲まれたハローキティが描かれた、お正月限定デザインのオリジナルハンドタオルをプレゼントいたします。この冬、ご家族・ご友人と一緒にHELLO KITTY SMILEへお越しください♪

＜HELLO KITTY SMILE＞

住所：兵庫県淡路市野島蟇浦985-1お問合せ：HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037営業時間：平日／11：00～18：00、土日祝／10：00～19：00

①『スマイルビンゴ大会』 概要

開催日時：2026年1月1日（木）～1月4日（日）、12日（月・祝）、18日（日）、25日（日）開催時間：15：30～16：00（最終入場 15：00）内容：ハローキティがHELLO KITTY SMILEのオリジナル楽曲“Motto Motto Smile”を披露するほか、先着3名に豪華景品が当たるビンゴ大会を開催 ※参加賞あり【景品】1等／乙姫の衣装を着たハローキティのマスコットキーホルダー＆オニオンスープ2等／人魚の衣装を着たハローキティのマスコットキーホルダー＆オニオンスープ3等／ハローキティの3Pマスコットキーホルダー＆オニオンスープ参加賞／オニオンスープ料金：ビンゴカード1枚500円※4歳以上の方はワンオーダーをお願いします※別途HELLO KITTY SMILE入場料が必要です住所：HELLO KITTY SMILE 1階「GARDENテラス」（兵庫県淡路市野島蟇浦985-1）

②『New Year Mission 2026』 概要

期間：2026年１月1日（木）～1月31日（土）内容：HELLO KITTY SMILEの5つのエリア内にいるスタッフに合言葉「ハッピーニューイヤー」をお伝えいただくと限定ステッカーをお渡し。全5種類の限定ステッカーを全て集めると、本イベント限定デザインのハンドタオルをプレゼント ※無くなり次第終了参加費：1,000円（税込）※別途HELLO KITTY SMILE入場料が必要です

